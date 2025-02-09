Pizza Siparişleri 2024'te Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pizza Siparişleri 2024'te Artış Gösterdi

Pizza Siparişleri 2024\'te Artış Gösterdi

ONLINE yemek sipariş markası Yemeksepeti, Dünya Pizza Günü'ne özel olarak pizza tüketim alışkanlıklarına dair verileri duyurdu.

09.02.2025 12:40  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ONLINE yemek sipariş markası Yemeksepeti, Dünya Pizza Günü'ne özel olarak pizza tüketim alışkanlıklarına dair verileri duyurdu. Buna göre 2023 yılına kıyasla 2024'te pizza siparişlerinde yüzde 12'lik bir artış yaşandı.

Tavuklu pizzanın yükselişi, gece siparişlerindeki artış ve bölgesel farklılıklar gibi detaylar, pizza tüketim trendlerindeki dinamizmi ve kullanıcı tercihlerindeki çeşitliliği net bir şekilde ortaya koyuyor. 2024 yılında Yemeksepeti kullanıcıları arasında aylık ortalama 5 ve üzeri pizza siparişi verenlerin oranı yüzde 17 olarak gerçekleşti. Bir kullanıcı, yıl boyunca toplam bin 602 pizza siparişi verdi. Aylık bazda ise bir kullanıcı 321 pizza sipariş verdi.

TAVUKLU VE SUCUKLU PİZZALAR YÜKSELİŞTE

Pizza çeşitleri arasında en dikkat çekici yükselişi tavuklu pizza gerçekleştirdi. 2024 yılında tavuklu pizza siparişleri, 2023'e göre yüzde 53 gibi önemli bir oranda arttı. Sucuklu pizza ise yüzde 30'luk artış oranıyla en çok artış gösteren ikinci pizza çeşidi oldu.

AKŞAM VE GECE PİZZA SİPARİŞLERİNDE ARTIŞ

Veriler, pizza siparişlerinin gün içinde yoğunlaştığı saatleri de ortaya koyuyor. 18: 00-20: 00 saatleri arasındaki pizza sipariş değişimi, yüzde 11 artış gösteriyor. Ayrıca, kullanıcıların gece 00: 00-03: 00 saatleri arasındaki pizza siparişlerinde yüzde 22 gibi dikkat çekici bir artış bulunuyor. Bu da pizzanın sadece öğle veya akşam yemeği değil, gece atıştırmalığı olarak da tercih edildiğini gösteriyor.

HAFTA SONU VE TATİLLERDE PİZZA KEYFİ KATLANIYOR

Veriler, kullanıcıların hafta sonları ve tatil dönemlerinde pizza keyfine daha çok zaman ayırdığını gösteriyor. Hafta sonları, hafta içine kıyasla yüzde 17 oranında daha fazla pizza siparişi veriliyor. Bu da pizzanın özellikle dinlenme ve keyif zamanlarında tercih edildiğini ortaya koyuyor.

PİZZA SİPARİŞLERİNİ EN ÇOK ARTIRAN ŞEHİRLER

2024 yılında bir önceki yıla göre pizza siparişini en çok artıran şehirler sıralamasında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Tunceli yüzde 89'luk artışla zirveye yerleşirken, Muş yüzde 82, Kars yüzde 61, Bilecik yüzde 57 ve Nevşehir yüzde 52 ile onu takip etti. Bu şehirlerdeki pizza siparişlerindeki yükseliş, pizzanın Türkiye genelinde giderek daha çok sevildiğini gösteriyor.

ORTA BOY PİZZA FAVORİ, GAZLI MEŞRUBATLAR KLASİK EŞLİKÇİ

Orta boy pizzalar, diğer boyutlar arasında açık ara önde. Kullanıcıların yüzde 62'si Orta Boy pizzayı tercih ederken, Büyük Boy pizzaların oranı yüzde 25'te kaldı. Bu durum, kullanıcıların hem porsiyon kontrolüne dikkat ettiğini hem de farklı çeşitleri denemek istediğini gösteriyor.

Pizza siparişlerinin yanında en çok tercih edilen içecek konusunda ise şaşırtıcı bir değişiklik yaşanmadı. Kullanıcıların yüzde 70'i pizza siparişlerinin yanında hala gazlı meşrubatlar tercih ediyor.

FIRSATLAR BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Yemeksepeti'nin sunduğu fırsatlar da pizza severler tarafından yakından takip ediliyor. 'İki orta boy' fırsatlarının kullanıcılar tarafından değerlendirilme oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Ayrıca, kullanıcıların pizza siparişlerinin yüzde 13'ünü çok sevilen sepette kampanyalarını kullanarak vermesi, indirim ve kampanyaların tercihleri etkilediğini ortaya koyuyor.

Şubat ayına özel Sepette150 kampanyası, pizza severlere cazip fırsatlar sunuyor. Birçok pizza markası bu kampanyaya dahil olarak kullanıcıları bekliyor.

MOZZARELLA, MISIR VE MANTAR EKSTRA LEZZETLER

Hamur tercihinde ise ince hamur, yüzde 58'lik oranla en popüler seçenek olmaya devam ediyor. İnce hamur pizzaların hafifliği ve çıtırlığı, kullanıcılar tarafından beğenilmeye devam ediyor.

Pizza siparişlerinde en çok tercih edilen ekstra malzemeler sıralamasında ise Mozzarella Peyniri, Mısır ve Mantar ilk üç sırayı paylaşıyor. Bu klasikleşmiş ekstralar, pizza severlerin vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor.

AVRUPA PİZZA İNDEKSİNDE ŞAMPİYON PİZZA MARGARİTA

2024 Pizza Raporu'na ek olarak, Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero bünyesinde Avrupa'da faaliyet gösteren foodora da 2025 Pizza Endeksi'ni yayımladı. 6 Avrupa ülkesinden toplanan verilere göre, Pizza Margarita hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde en çok tercih edilen pizza olmayı sürdürüyor. Sade ve klasik lezzetlerin popülerliği, Avrupa'daki tüketici tercihlerine de yansımış durumda. Margarita'yı, Avrupa'da özellikle salamlı ve kebap pizzalar takip ederken, çocuklar için özel olarak hazırlanan küçük boy Margarita pizzalar da en çok sipariş edilenler arasında yer aldı.

Avrupa genelindeki bu tercihler, pizzanın her yaş grubuna hitap eden evrensel bir lezzet olduğunu bir kez daha gösterirken, Türkiye'deki pizza severlerin klasikleşmiş lezzetlere olan ilgisiyle de örtüşüyor. Ayrıca Avrupa'da pizzanın en uygun fiyatlı olduğu şehir Macaristan'ın Szeged kenti olurken, en pahalı pizza ise Norveç'in Bergen şehrinde satılıyor.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pizza Siparişleri 2024'te Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:57 Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan’da kurmalı Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:50:50. #1.11#
SON DAKİKA: Pizza Siparişleri 2024'te Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.