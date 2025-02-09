Pizza Siparişleri 2024\'te Artış Gösterdi

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ONLINE yemek sipariş markası Yemeksepeti, Dünya Pizza Günü'ne özel olarak pizza tüketim alışkanlıklarına dair verileri duyurdu. Buna göre 2023 yılına kıyasla 2024'te pizza siparişlerinde yüzde 12'lik bir artış yaşandı.

Tavuklu pizzanın yükselişi, gece siparişlerindeki artış ve bölgesel farklılıklar gibi detaylar, pizza tüketim trendlerindeki dinamizmi ve kullanıcı tercihlerindeki çeşitliliği net bir şekilde ortaya koyuyor. 2024 yılında Yemeksepeti kullanıcıları arasında aylık ortalama 5 ve üzeri pizza siparişi verenlerin oranı yüzde 17 olarak gerçekleşti. Bir kullanıcı, yıl boyunca toplam bin 602 pizza siparişi verdi. Aylık bazda ise bir kullanıcı 321 pizza sipariş verdi.

TAVUKLU VE SUCUKLU PİZZALAR YÜKSELİŞTE

Pizza çeşitleri arasında en dikkat çekici yükselişi tavuklu pizza gerçekleştirdi. 2024 yılında tavuklu pizza siparişleri, 2023'e göre yüzde 53 gibi önemli bir oranda arttı. Sucuklu pizza ise yüzde 30'luk artış oranıyla en çok artış gösteren ikinci pizza çeşidi oldu.

AKŞAM VE GECE PİZZA SİPARİŞLERİNDE ARTIŞ

Veriler, pizza siparişlerinin gün içinde yoğunlaştığı saatleri de ortaya koyuyor. 18: 00-20: 00 saatleri arasındaki pizza sipariş değişimi, yüzde 11 artış gösteriyor. Ayrıca, kullanıcıların gece 00: 00-03: 00 saatleri arasındaki pizza siparişlerinde yüzde 22 gibi dikkat çekici bir artış bulunuyor. Bu da pizzanın sadece öğle veya akşam yemeği değil, gece atıştırmalığı olarak da tercih edildiğini gösteriyor.

HAFTA SONU VE TATİLLERDE PİZZA KEYFİ KATLANIYOR

Veriler, kullanıcıların hafta sonları ve tatil dönemlerinde pizza keyfine daha çok zaman ayırdığını gösteriyor. Hafta sonları, hafta içine kıyasla yüzde 17 oranında daha fazla pizza siparişi veriliyor. Bu da pizzanın özellikle dinlenme ve keyif zamanlarında tercih edildiğini ortaya koyuyor.

PİZZA SİPARİŞLERİNİ EN ÇOK ARTIRAN ŞEHİRLER

2024 yılında bir önceki yıla göre pizza siparişini en çok artıran şehirler sıralamasında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Tunceli yüzde 89'luk artışla zirveye yerleşirken, Muş yüzde 82, Kars yüzde 61, Bilecik yüzde 57 ve Nevşehir yüzde 52 ile onu takip etti. Bu şehirlerdeki pizza siparişlerindeki yükseliş, pizzanın Türkiye genelinde giderek daha çok sevildiğini gösteriyor.

ORTA BOY PİZZA FAVORİ, GAZLI MEŞRUBATLAR KLASİK EŞLİKÇİ

Orta boy pizzalar, diğer boyutlar arasında açık ara önde. Kullanıcıların yüzde 62'si Orta Boy pizzayı tercih ederken, Büyük Boy pizzaların oranı yüzde 25'te kaldı. Bu durum, kullanıcıların hem porsiyon kontrolüne dikkat ettiğini hem de farklı çeşitleri denemek istediğini gösteriyor.

Pizza siparişlerinin yanında en çok tercih edilen içecek konusunda ise şaşırtıcı bir değişiklik yaşanmadı. Kullanıcıların yüzde 70'i pizza siparişlerinin yanında hala gazlı meşrubatlar tercih ediyor.

FIRSATLAR BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Yemeksepeti'nin sunduğu fırsatlar da pizza severler tarafından yakından takip ediliyor. 'İki orta boy' fırsatlarının kullanıcılar tarafından değerlendirilme oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Ayrıca, kullanıcıların pizza siparişlerinin yüzde 13'ünü çok sevilen sepette kampanyalarını kullanarak vermesi, indirim ve kampanyaların tercihleri etkilediğini ortaya koyuyor.

Şubat ayına özel Sepette150 kampanyası, pizza severlere cazip fırsatlar sunuyor. Birçok pizza markası bu kampanyaya dahil olarak kullanıcıları bekliyor.

MOZZARELLA, MISIR VE MANTAR EKSTRA LEZZETLER

Hamur tercihinde ise ince hamur, yüzde 58'lik oranla en popüler seçenek olmaya devam ediyor. İnce hamur pizzaların hafifliği ve çıtırlığı, kullanıcılar tarafından beğenilmeye devam ediyor.

Pizza siparişlerinde en çok tercih edilen ekstra malzemeler sıralamasında ise Mozzarella Peyniri, Mısır ve Mantar ilk üç sırayı paylaşıyor. Bu klasikleşmiş ekstralar, pizza severlerin vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor.

AVRUPA PİZZA İNDEKSİNDE ŞAMPİYON PİZZA MARGARİTA

2024 Pizza Raporu'na ek olarak, Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero bünyesinde Avrupa'da faaliyet gösteren foodora da 2025 Pizza Endeksi'ni yayımladı. 6 Avrupa ülkesinden toplanan verilere göre, Pizza Margarita hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde en çok tercih edilen pizza olmayı sürdürüyor. Sade ve klasik lezzetlerin popülerliği, Avrupa'daki tüketici tercihlerine de yansımış durumda. Margarita'yı, Avrupa'da özellikle salamlı ve kebap pizzalar takip ederken, çocuklar için özel olarak hazırlanan küçük boy Margarita pizzalar da en çok sipariş edilenler arasında yer aldı.

Avrupa genelindeki bu tercihler, pizzanın her yaş grubuna hitap eden evrensel bir lezzet olduğunu bir kez daha gösterirken, Türkiye'deki pizza severlerin klasikleşmiş lezzetlere olan ilgisiyle de örtüşüyor. Ayrıca Avrupa'da pizzanın en uygun fiyatlı olduğu şehir Macaristan'ın Szeged kenti olurken, en pahalı pizza ise Norveç'in Bergen şehrinde satılıyor.