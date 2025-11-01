Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar yarın toprağa verilecek

İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Engin Çağlar olarak tanınan Ali Çağlan Övet (85), motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay, dün akşam saatlerinde Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çağlan Övet'e, B.O. (21) yönetimindeki 34 HSP 349 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen usta oyuncu ağır yaralandı. Savrulan motosiklet, U.D. idaresindeki 34 TAZ 10 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi.

Baş ve ayak kısmından yaralanan Övet, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü B.O. olay yerinde ayakta tedavi edilirken, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen usta sanatçı Ali Çağlan Övet, nam-ı diğer Engin Çağlar, kurtarılamadı.

GERÇEK ADI ALİ ÇAĞLAN ÖVET

Türk sinemasında yıllarca Engin Çağlar ismiyle tanınan oyuncunun, nüfustaki adının Ali Çağlan Övet olduğu ortaya çıktı. Sanat camiası, bu bilgiyi ölümünün ardından öğrenince şaşkınlık yaşadı. Yeşilçam'da 1960'lı yıllardan itibaren sayısız filmde rol alan usta oyuncu, "Engin Çağlar" takma adıyla sinema tarihine adını yazdırmıştı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı, "Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sinemasına canlandırdığı karakterlerle değerli katkılar sunan usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) da yaptığı açıklamada, aynı zamanda vakfın kurucu üyelerinden biri olan Engin Çağlar'ın trafik kazasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

YEŞİLÇAM'IN YAKIŞIKLI JÖNÜYDÜ

1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ali Çağlan Övet, Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'ndeki eğitiminin ardından Almanya'da iç mimarlık okudu. Ses Dergisi'nin artist yarışmasında ikinci olarak sinemaya adım atan sanatçı, ilk olarak Fatma Girik'le birlikte "Öksüz" filminde rol aldı.

"Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam", "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz filmlerde başrol oynayan Övet, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle aynı seti paylaştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Usta oyuncunun cenazesi, yarın öğle vaktinde Şişli Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.