YÖK'ten Mesleki Eğitime Vurgu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YÖK'ten Mesleki Eğitime Vurgu

YÖK\'ten Mesleki Eğitime Vurgu
12.02.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin mesleki eğitimde sektörle entegrasyonunu artırmayı vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bizim kaybedecek bir tane bile gencimiz yok. Üniversitelerimizde okuyan her gencimiz ayrı bir değerdir. Bu değere sahip çıkmak ve bunun üzerine yeni nitelikler, yeni değerler katmak hepimizin boynunun borcudur." dedi.

Özvar, YÖK Konferans Salonu'nda iş yerinde yeni uygulamalı eğitim modelinin başlayacağı 7 pilot ildeki 85 üniversitenin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla düzenlenen "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması" programına katıldı.

Burada konuşan Özvar, mesleki eğitimin yaygınlaştırılması konusunun, üniversitelerin sektörle kurduğu ilişkiyi, mezunların istihdam sürecini ve ülkenin üretim kapasitesini doğrudan etkileyecek stratejik bir dönüşüm alanı olduğunu belirterek, yapılacak istişarelerin hem 7 ilde başlatılan pilot uygulamanın sağlıklı zeminde ilerlemesi hem de ilerleyen dönemde bu modelin ülke geneline yaygınlaştırılması açısından mühim olduğunu söyledi.

Üniversitelerin başarısının artık yalnızca kontenjan doluluk oranları, mezun sayıları veya akademik birim çeşitliliği üzerinden değerlendirilmediğini aktaran Özvar, mezunların iş gücü piyasasına geçiş hızları, sektörle uyum düzeyleri, üretime katkıları ve toplumsal etki kapasiteleri üzerinden de değerlendirdiklerini kaydetti.

Küresel ölçekte yaşanan dönüşümün yükseköğretim sistemlerinin klasik kalıplar içerisinde yönetilemeyeceğini açıkça gösterdiğini dile getiren Özvar, dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik eksenli politikaların iş gücü piyasasında yeni beceri setlerini zorunlu kıldığına işaret etti.

Bu gelişmelerin üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran yapılar olmaktan çıkarılarak, bilgi üreten, bu bilgiyi uygulamaya dönüştüren ve sektörel ihtiyaçlarla eş zamanlı hareket eden dinamik kurumlar haline gelmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Özvar, "Meslek yüksekokulları, bu dönüşümün tam da merkezinde yer almaktadır. Türkiye genelinde 1000'in üzerinde meslek yüksekokulu ve binlerce ön lisans programı sistem içerisinde şu anda aktiftir. Bu büyük kapasite doğru yönlendirildiği takdirde ülkemizin sanayi ve hizmet sektöründeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayabilecek güçtedir. Ancak kapasite tek başına yeterli asla değildir. Asıl mesele, bu kapasitenin sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla ne ölçüde örtüştüğüdür." dedi.

"Burada çift taraflı bir kazan-kazan modeli söz konusudur"

Özvar, YÖK olarak işlevini kaybetmiş lisans ve ön lisans seviyesinde istihdam oranı düşük olan veya sektör tarafından artık talep edilmeyen programları kararlılıkla gözden geçirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda gerekli durumlarda bazı programların dönüştürülmesi, kontenjanlarının azaltılması veya kapatılması yönünde adımlar atmaya devam ettiklerini bildiren Özvar, son yıllarda 133 üniversitede 175 programın kapatıldığını, 63 üniversitede 54 programın yeniden yapılandırıldığını ve 207 üniversitede ise 443 programın kontenjanlarında azaltılmaya gidildiğini belirtti.

Üniversite-sektör işbirliğinin tercih yerine yapısal zorunluluk olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Özvar, "Bu işbirliğini ise yalnızca protokoller düzeyinde değil, kurumsal ve sürdürülebilir bir modele hep birlikte dönüştürmek zorundayız." diye konuştu.

Yapılan işbirlikleriyle organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulan meslek yüksekokullarının önemine değinen Özvar, şöyle konuştu:

"Öğrencinin sınıfta öğrendiğini aynı gün üretim bandında, atölyede ya da sahada uygulayabildiği bu model, eğitim ve iş dünyası arasındaki yıllardır konuşulan ama çözülemeyen kopukluğu büyük ölçüde ortadan kaldırmaya başlamıştır. OSB-MYO mezunlarının yaklaşık yüzde 92 gibi yüksek bir istihdam oranına ulaşması, bu modelin teorik değil, sahada karşılığı olan bir başarı olduğunu göstermektedir. Üstelik bu kazanım yalnızca öğrenciler için değil, sanayi kuruluşları için de nitelikli ve hazır iş gücüne erişim anlamına geldiğini de hatırlatmak gerekir. Yani burada çift taraflı bir kazan-kazan modeli söz konusudur. Bu modelin öğrencinin mezun olduktan sonra iş arayan değil, mezun olmadan önce iş hayatına entegre olmuş bir birey haline gelmesini sağlaması bakımından çok başarılı bir uygulama örneği olduğunu rahatlıkla paylaşabiliriz."

"Bizim kaybedecek bir tane bile gencimiz yok"

Özvar, MYO'ların sektörle entegre bir yapıya kavuşturulduğunda Türkiye'nin nitelikli personel yetiştirme kapasitesinde önemli merkez haline gelebileceğini vurguladı.

Bu nedenle mesleki eğitim politikalarının aynı zamanda sanayi, istihdam ve kalkınma politikası olduğunu anlatan Özvar, "Bugüne kadar uygulanan kısa süreli staj modellerinin öğrencilerimizi iş hayatına yeterince hazırlamadığını sahadan gelen geri bildirimlerle açık biçimde hepimiz gayet iyi bilmekteyiz. 2 veya 3 haftalık staj uygulamaları, öğrencinin mesleki yeterlilik kazanması, işletme kültürünü tanıması ve üretim süreçlerini içselleştirmesi açısından yeterli değildir. Bu nedenle Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak uygulamalı eğitim modelinde köklü bir dönüşüm başlatmış bulunuyoruz." dedi.

Uzun dönemli iş yeri temelli mesleki eğitim anlayışıyla ön lisans ve lisans programlarında bir ya da iki dönemi kapsayan uygulamalı eğitim modellerini devreye almaya başladıklarını aktaran Özvar, "Bu modelle hedefimiz, öğrencinin teorik bilgiyi üretim ortamında deneyimlemesi, sorumluluk alması, üretim süreçlerine dahil olması ve mezuniyet sonrasında adaptasyon süreci yaşamadan istihdama katılmasıdır. Bu yalnızca öğrenciler açısından değil, aynı zamanda sektörün verimlilik artışı ve nitelikli iş gücüne erişimi açısından da kritik bir kazanımdır." şeklinde konuştu.

Özvar, şöyle devam etti:

"Bizim kaybedecek bir tane bile gencimiz yok. Üniversitelerimizde okuyan her gencimiz ayrı bir değerdir. Bu değere sahip çıkmak ve bunun üzerine yeni nitelikler, yeni değerler katmak hepimizin boynunun borcudur. Bugün en kıymetli hazine, en kıymetli varlık, en kıymetli sermaye insandır. Bütün dünyada büyük bir demografik durağanlığın veya çöküşün yaşandığı konjonktürde, gençlerin kıymeti her zamankinden daha kıymetlidir. Dolayısıyla üniversiteler olarak yüksek akademik başarı gösteren veya göstermeyen, büyük becerilere sahip ya da sahip olmayan ne tür genç varsa bütün bunlara sahip çıkmak hepimize düşen büyük sorumluluktur. Bu açıdan mesleki eğitimin her zamankinden daha kıymetli, daha kritik bir önem kazanmaya başladığını rahatlıkla ifade edebiliriz."

"Türkiye'de 8 bin 667 ön lisans programı bulunuyor"

Özvar, 7 ilde pilot uygulama olarak başlatılan uygulamalı eğitim modelinin mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla uyumunu artırmak, üniversite-sektör eşleşmesini veriye dayalı biçimde güçlendirmek ve bölgesel planlama ve kontenjan bakımından optimizasyonunu sağlamak gibi üç temel amacının olduğunu bildirdi.

Bölgesel planlama ve kontenjan bakımından NACE (Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflaması) kodları üzerinden bir çalışma yaptıklarını, programların NACE kodları üzerinden uygun sektörlerle eşleştirmesinin yapıldığını kaydeden Özvar, sonraki aşamada ise 7 ildeki öğrenci, çalışan ve iş yeri sayılarının belirlendiğini, son adım olarak da NACE bazında çalışan ve öğrenci sayısı üzerinden oransal istatistiklerin hazırlandığını söyledi.

Türkiye'de 8 bin 667 ön lisans programının bulunduğunun altını çizen Özvar, şu bilgileri verdi:

"Bu programların yaklaşık yüzde 44'ünde kısa süreli staj uygulaması söz konusuyken, yine yaklaşık yüzde 24 oranında 3+1 modeli ve yüzde 4 oranında 2+2 uygulaması mevcuttur. Bunun dışında trimester uygulanan üniversitelerimizde yüzde 1'lik oranda 4+2 modeli geçerlidir. Pilot uygulama için 10'dan fazla çalışana sahip işletmeler ve bunların illere göre dağılımları ortaya konuldu. Sonrasında 185 farklı ön lisans programının 88 farklı NACE koduyla eşleştirmeleri teker teker yapıldı. İşletme başına 20'den fazla öğrenci düşmesi durumunda 3+1 uygulamasına uygunluk söz konusu bulunmamaktadır. 7 pilot ilimizde 185 program üzerinde yapılan değerlendirmede, bunlardan 158'inde 3+1'in uygulanabilir, 47'sinde ise 3+1'in uygulanamaz olduğu görülmüştür. Hesaplamalarımıza göre 7 ilimizde 185 programda 3+1 uygulamasından istifade edilebilecek öğrenci sayısı yaklaşık 120 bindir."

Özvar, 7 pilot ilde başlattıkları uygulamayı yalnızca belirli programlarda yeni bir eğitim modelini denemek amacıyla kurgulanmış sınırlı bir çalışma olarak asla görmediklerini vurguladı.

"Bu pilot uygulama, yükseköğretim sistemimizde mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasına yönelik büyük ölçekli ve stratejik dönüşümün ilk ve belki en kritik aşamasıdır." diyen Özvar, burada elde edilecek sonuçların Türkiye genelinde uygulamaya koymayı planladıkları modelin yönünü, kapsamını ve hızını belirleyeceğini kaydetti."

"Gençlerimizin mezuniyet sonrası iş arama süresini azaltacak"

YÖK Başkanı Özvar, pilot uygulamayla ilk kez programları NACE kodları üzerinden ekonomik faaliyet alanlarıyla sistematik biçimde eşleştirdiklerini, öğrenci sayıları, çalışan sayıları ve iş yeri dağılımları üzerinden somut ve ölçülebilir bir planlama yaptıklarını bildirdi.

Böylelikle üniversite-sektör ilişkisini analitik veriye dayalı bir zemine taşıdıklarını aktaran Özvar, "Bu yaklaşım sayesinde hangi programın, hangi ekonomik faaliyet alanında karşılık bulduğunu netleştirmemiz, kontenjan planlamasını ve uygulamalı eğitim kapasitesini somut veriler üzerinden değerlendirmemiz mümkün olacaktır." dedi.

Üniversite-sektör ilişkisi açısından modelin önemine değinen Özvar, "İşletmeler açısından bakıldığında bu model, nitelikli iş gücünü mezuniyet sonrasında aramak yerine eğitim sürecinin içinde tanımak ve yerleştirme imkanı sunacaktır. İstihdam boyutunda ise bu çalışma, gençlerimizin mezuniyet sonrası iş arama süresini azaltacak, iş gücü piyasasına geçişi hızlandıracak ve mesleki yeterlilik ile sektör beklentisi arasındaki mesafeyi daraltacaktır. Uzun vadede bu durum hem iş gücü verimliliğini artıracak hem de ülkemizin rekabet kapasitesine doğrudan katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Özvar, pilot uygulamanın düzenli olarak izleneceğini, karşılaşılan sorunlar karşısında gerekli düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'ten Mesleki Eğitime Vurgu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
Adalet Bakanı Gürlek Meclis’ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı
Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü
Ergin Ataman’ın acı günü Ergin Ataman'ın acı günü
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
Şanlıurfa’da denetimlerde ele geçirilen 5 ton bozuk ürün imha edildi Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 5 ton bozuk ürün imha edildi
Yatırımcılar dikkat 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında
Evlilik teklifi var sandı Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre’de ifade verdi ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre'de ifade verdi
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:41
Felipe Melo’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
14:26
Alarmları kurun A Milli Takım için büyük gün
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:44
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımın son hali içler acısı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran “Yasak aşk“ iddiası Salon buz kesti
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası! Salon buz kesti
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:55:23. #7.11#
SON DAKİKA: YÖK'ten Mesleki Eğitime Vurgu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.