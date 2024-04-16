YSK, 3 ilçe ile 4 beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı - Son Dakika
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YSK, 3 ilçe ile 4 beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı

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YSK, yerel seçimlerle ilgili yapılan itirazları değerlendirmesi sonucunda, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.

16.04.2024 17:29
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin 3 ilçe ve 4 beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.

7 YERDE SEÇİM YENİLENECEK

YSK, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili siyasi partilerin itirazlarını değerlendirmeye devam ediyor. YSK'ya olağanüstü itiraz başvuru süresi 14 Nisan'da sona ermişti. YSK, bugüne kadar yapılan itirazları değerlendirmesi sonucunda seçimlerin 7 yerde yenilenmesini kararlaştırdı. Buna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz- Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalini kararlaştırdı. Buralarda seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

Öte yandan YSK, kesin sonuçları tüm itirazları karara bağladıktan sonra açıklayacak.

YSK, 3 ilçe ile 4 beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YSK, 3 ilçe ile 4 beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı - Son Dakika

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