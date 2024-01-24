"Yükseköğretimde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" projesi kapsamında 25 üniversite, ihtisas alanlarında yaptıkları çalışmalarla bulundukları bölgenin kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik proje üretiyor.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamaya göre, projeyle üniversitelerin bulundukları ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması, yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İhtisas üniversiteleri, projeleriyle markalaşma yolunda mesafe kat ederken, istihdama ve bölgenin kalkınmasına da katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, deri, tekstil ve seramik alanlarında çalışmalar yürüten Uşak Üniversitesinde Deri, Tekstil, Seramik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi), Türkiye'nin tek akademik tasarım merkezi olarak çalışıyor ve donanımıyla uluslararası tasarım stüdyolarıyla rekabet edebilecek düzeyde bulunuyor.

112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye'deki personelinin kıyafet tasarımlarını ve teknik şartnamelerini hazırlayan üniversitenin tasarımları ve ürünleri "Design by Usak University" etiketiyle sunuluyor.

"Yerli ve milli üretim" gerçekleştiren DTS Tasarım Merkezi, hazır giyim, deri ve seramik alanlarında ünlü markalarla çalışan firmalarla işbirliği yapıyor.

Yerli merhem geliştirildi

Hayvancılık alanında ihtisaslaşan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi "İneklerde Embriyo Nakliyle Genetik Islah ve Boğa Adayı Üretimi" projesiyle kaliteli saf ırk hayvan varlığının arttırılması yoluyla maliyetler ve dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor.

Üniversitede değişen iklim koşullarına karşı alternatif yem kaynağı arayışına yönelik araştırmalar devam ederken hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak yerli merhem geliştirdi.

"Fındık" alanında ihtisas üniversitesi olarak çalışmalar yürüten Giresun Üniversitesi, çiftçilere yönelik eğitimler düzenleyerek, üreticilerin fındık tarım takvimi ve diğer bilgilere cep telefonu üzerinden kolay erişim sağlayabileceği "Dijital Fındık Uzmanı" uygulaması başlattı.

Entübe edilen çocukların tedavisini kolaylaştıracak emzik

"Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Hitit Üniversitesi entübe edilmiş çocukların tedavilerini kolaylaştıracak emzik ile kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak sağlayan elektronik burun geliştirdi.

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun önlenmesinde etkili olan borlu gıda takviyesi üreten üniversitenin mühendislik fakültesinde mutfaklarda hava kalitesini artıran 6 sensöre sahip "akıllı aspiratör" tasarladı.

Endüstriyel kenevir üretiliyor

"Endüstriyel kenevir" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir saplarından tekstil, inşaat, kompozit veya yalıtım sektörüne yönelik çalışmalar için hammadde oluşturuluyor.

Üniversitenin Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalında "Yara İyileştirici Olarak Kenevirin Kullanımı", "Kenevirin Kimyasal İçerikleri", "Kenevirin Kozmetikte Kullanımı" konularında araştırmalar sürüyor.

İhtisas alanı "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" olarak belirlenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, yörenin doğal ve kültürel unsurlarının bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılarak bu alanda turizmin geliştirilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda öne çıkan "Nevşehir'in Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetleri ile Yeni Ürün Geliştirilmesi ve Turizme Kazandırılması" projesiyle gastronomik hediyelik eşya tasarlama çalışmaları yapılıyor.

Proje çerçevesinde Nevşehir'e ait coğrafi işaretli ürünler kullanılarak yeni ürünler geliştirilecek.

"Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanında ihtisaslaşan Bartın Üniversitesi, 9 ayrı projeyle ilin ve bölgenin potansiyelinin etkin kullanılması yönünde adımlar atıyor. Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler İçin Nesnelerin İnterneti Tabanlı Taşkın Erken Uyarı Sistemi, Yapay Zeka Tabanlı Sınıflandırma Makinesi projeleri dikkati çekiyor.

Spor Kütüphanesi

"Spor ve Sağlık" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Aksaray Üniversitesinde, çocuklarda sporun teşvik edilmesi ve spor okuryazarlığının artırılması amacıyla Türkiye'de bir ilk olan tematik spor müzesini ve kütüphaneyi bir araya getiren Spor Kütüphanesi kuruldu.

Sağlık ve çevre alanlarında pilot üniversite ilan edilen Düzce Üniversitesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği kuruldu.

Poliklinikte akupunktur, hirudoterapi (sülük), kupa uygulaması (hacamat), ozon tedavisi, mezoterapi, fitoterapi, apiterapi ve müzikoterapi alanlarında tedavi hizmetleri veriliyor.

"Madencilik" alanında ihtisaslaşan Gümüşhane Üniversitesinde bilim insanları Gümüşhane ve yöresinde bölgenin petrol potansiyeli üzerine çalışmalar yürütüyor.

Diğer ihtisas üniversiteleri şöyle:

Batman Üniversitesi "Enerji", Iğdır Üniversitesi "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi "Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri", Munzur Üniversitesi "Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları", Artvin Çoruh Üniversitesi "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler", Bingöl Üniversitesi "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma", Kastamonu Üniversitesi "Ormancılık ve Tabiat Turizmi", Kırklareli Üniversitesi "Gıda", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi "Tarım ve Jeotermal", Muş Alparslan Üniversitesi "Hayvancılık", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi "Çay", Siirt Üniversitesi "Tarım ve Hayvancılık", Çankırı Karatekin Üniversitesi "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler", Bitlis Eren Üniversitesi "Turizm", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi "Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri" alanında çalışmalar yürütüyor.