(ANKARA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, fon krizine ilişkin, "Para kaybedenlerin yüzde 81'inin parasının geri ödendiği söyleniyor. Tamamen yalan, baştan aşağıya yalan. Ödemesi yapılan paraların tamamı ödenmediği gibi, rakamsal olarak şahıs ya da tüzel kişilik, şirket değil, borsada vurguna kurban giden rakamın toplamı üzerinden ele alındığında, ödenen rakam sadece vurguna kurban giden rakamın yüzde 18'i. Yani yüzde 81 hala ortada yok. AKP, kendini ele vereceği için bu yolsuzluğa karışanların listesini açıklayamıyor. Öyleyse madem açıklayamıyorsunuz, bari ikinci bir hakkımız olsun vatandaş olarak; yarattığınız fon soygununa karışmamış olan AKP'lilerin isimlerini yayınlayın. Biz gerisini anlarız" dedi.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendirdi.

"ÖDENEN PARA VURGUNA KURBAN GİDEN RAKAMIN YÜZDE 18'İ"

Fon krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Karamahmutoğlu şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunun, vurgununun yaşandığı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yaşanan fon ve borsa yolsuzluğunun, soygununun, vurgununun iki ayını geride bıraktık, dokuzuncu haftasına girdik. Paralar çalınmakla kalınmadı, büyük oranda yurt dışına kaçırıldı. Fakat hükümet hala illüzyon peşinde. Burada para kaybedenlerin yüzde 81'inin parasının geri ödendiği söyleniyor. Tamamen yalan, baştan aşağıya yalan. Ödemesi yapılan paraların tamamı ödenmediği gibi, rakamsal olarak şahıs ya da tüzel kişilik, şirket değil, borsada vurguna kurban giden rakamın toplamı üzerinden ele alındığında ödenen rakam sadece vurguna kurban giden rakamın yüzde 18'i. Yani yüzde 81 hala ortada yok. Fakat hükümet tarafı açıklamasında yüzde 81 kişiye ödeme yapıldığını söylüyor. Yani yine illüzyon peşindeler.

"24 YILDIR SÜREGELEN BİR VURGUN DÜZENİNİN İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Türk milletini fakirleştiren bir yolsuzluk düzeninin içindeyiz. Bu yolsuzluk düzeninin, bu vurgun düzeninin 16 Eylül tarihinde başladığını, fon ve borsa yolsuzluğuyla başladığını düşünmeyelim. Bu vurgunun tarihi 24 yıllık. 24 yıldır süregelen bir yolsuzluğun, bir vurgun düzeninin içinde yaşıyoruz. Bir kuşak bunun içinde doğdu, büyüdü. AKP, iş başına geldiği 2002 tarihinden beri vurgunculuğun, soygunun, yolsuzluğun ve hırsızlığın artarak meşru hale geldiği, yaşandığı, yaşatıldığı bir iklim yarattı ülkemizde. Böyle bir yönetim sergiledi. En son yaşanan borsa fon yolsuzluğuyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi kendine altın vuruş yaptı. Fon yolsuzluğu, fon vurgunu AKP'nin altın vuruşudur; kendini imha eden, kendini yok eden bir vuruştur. Bunun bir ötenaziye dönüşmüş olması dileğiyle sandığın bir an önce vatandaşın önüne gelmesini bekliyoruz. Geciken her gün, tarihinden önce yapılan bir erken seçim değildir. Geciken her gün, gecikmiş bir seçim olacaktır.

"FON SOYGUNUNDA AKP OLAY MAHALİNDE SUÇ ÜSTÜ YAKALANMIŞTIR"

Yaşanan borsa fon yolsuzluğuna ilişkin ortaya çıkan tabloya, AK Parti'yi 24 yıldır iktidarda tutan seçmen bile inanmak istemiyor, anlamlandıramıyor. Yani böylesi bir kötülüğü ülkeye nasıl yaparsınız? Hadi ülkeye yapmayı göze alabildiniz, böylesine vicdansız ve böylesine kötü olabildiniz. Böylesi bir kötülüğü bir insan kendine, kendi iktidarına niçin yapar diye anlamlandırmaya çalışıyorlar. Ve bir anlam veremiyorlar. Kötülük üstüne kötülük yaşatıyorlar. Halkın parasını çalmakla yetinmediler, çaldıkları parayı Türkiye'de tutmayıp yurt dışına kaçırdılar. AKP hükümetinin ve siyasi partisinin içindeki siyasi zümrenin, siyaset elitinin kendi aralarındaki sırdaş ilişkilerle fon vurgunculuğu yaparak yurt dışındaki sırdaş hesaplara aktardıkları, sırra kadem basan milyarlarca dolar, fakirleştirilmiş Türk halkının cebinden çalınan, yoksul bırakılmış Türk halkının sofrasından çalınan ekmeğidir. Bunun geri alınması, halkın cebine, sofrasına geri konulması zorunludur. Ve bunun sağlanması, hırsızların eliyle, hırsızlığa yol verenlerin iktidarıyla mümkün değildir. AKP, fon soygununda çırılçıplak suçüstü yakalanmıştır. Olay mahallinde suçüstü yakalanmıştır AKP, fon soygununda. Nitekim bunun sirayet ettiği sahaları ele aldığımızda soygunun medya ayağı, siyasetçi ayağı, bürokrasi ayağı ve iş adamı ayağı sorgulanıyor. Fakat özellikle siyasetçi ayağına bir türlü ulaşılamıyor.

"HALK TV'NİN ARDINDAN SÖZCÜ TV'YE DE EL KONMASI BİR KARARTMADIR"

Medya ayağı nerede diye sorarken biz medya operasyonlarının geldiğini görüyoruz. Suçluların telaşıyla AKP, vatandaşın daha fazla haberdar olmaması için fon yolsuzluğunda karartma uygulanmaktadır. Hükümet yandaş olmayan medya kuruluşlarından Halk TV'yi kapattıktan sonra onun ardından son olarak Sözcü TV'ye de el koymuş ve karartma uygulamıştır. Baştan beri tek sesli bir medya, tek sesli bir Türkiye isteyen AKP hükümeti, elde avuçta olan, adeta amatör çabalarla sürdürülmekte olan birkaç televizyon kanalının ikisini karartmış vaziyette, tek sesli hale getirmiş vaziyette. Hükümet yandaşı olmayan medya kuruluşlarından Halk TV'nin ardından Sözcü TV'ye de el konması bir karartmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle gelen bu, içinde yaşadığımız tek adam rejiminin yaratmak istediği tek sesli medya aracılığıyla Türk toplumu sindiriliyor, susturuluyor; yolsuzluğa, soyguna, hırsızlığa bile ses çıkarmayalım, karşı çıkmayalım isteniyor. Vatandaşlar, fon vurgunun medya ayağında hangi gazeteciler var, açıklansın diyor. Bunu bekliyor. Böyle beklerken televizyon kanallarına, internet sitelerine karartma, kapatma uygulanıyor. Vatandaş fon vurgununda siyasetçi ayağı açıklansın diye beklerken, belediye başkanlarının etik dışı transferlerle sergilendiği transfer programlarında bu siyasetçi ayağı açıklansın diye beklenen siyasetçilerin arzı endam ettiklerini görüyoruz.

"VURGUNCULARIN LİSTESİNİ AÇIKLAMAKTAN SAKINIYORLAR"

Bildiğiniz gibi görülüyor ve anlaşılıyor ki kaçınıyorlar, çekiniyorlar. Vurguncuların listesini açıklamaktan sakınıyorlar. Çünkü bu listede ifşa edilmemesi gereken, ortaya saçılmaması gereken isimler olduğu anlaşılıyor. Yani bu isimlerin kaçı AKP'nin yetkilendirdiği, makamına oturttuğu bürokratik çevrelerden? Açıklamaktan kaçındıkları isim listesindekilerin kaçı AKP iktidarından beslenen iş adamları? Ve bunların kaçı yakın çevre? Bunların bilinmesini istemiyorlar. Halbuki aslında bu vurgunla beraber yaşadıkları hayal kırıklığını bizzat AKP'nin Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın ağzından 'ummadığımız isimler var' diye duymuştuk. Peki Sayın Genel Başkan'ın ummuş olduğu, 'bunlar yapar' diye beklediği isimler de olmalıdır. Bu isimlerin açıklanması, seçim sandığı gününe kadar seçmenin talebi olacaktır. Eğer AKP hükümeti seçim sandığının geldiği güne kadar Türkiye'de ekonomik krizi daha da derinleştiren bu Borsa İstanbul fon yolsuzluğundaki vurgunu yapan isimleri açıklamazsa o isimlerin açıklanması, sandıktan çıkan seçim sonuçlarıyla gerçekleşecektir. Zafer Partisi'nin içinde bulunacağı bir parlamento, Zafer Partisi'nin içinde bulunacağı yeni bir hükümet bu isim listesini sadece açıklamakla kalmayacak, yargının, hukukun önüne getirecek. Sadece bununla da kalmayacak, yurt dışına kaçırmış oldukları paraları bulundukları yerlerden, sırdaş hesaplardan alıp getirerek yeniden halkın cebine, devletin bütçesine geri koyacaktır.

"BARİ FON VURGUNUNA KARIŞMAMIŞ AKP'LİLERİN İSİMLERİNİ YAYINLAYIN"

İnsan merak ediyor, soruyor: Bu isim listesini halktan gizli tutmaya, saklamaya neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Örtmek istediğiniz ayıp gerçekte kimin ayıbıdır? Kimin ayıbını örtmek istiyorsunuz? Ne kadar uzaktaki, ne kadar yakındaki, ne kadar sizden birileri, ne kadar siz olan birinin ayıbını örtmeye çalışıyorsunuz? Türk vatandaşlarının bu fon vurguncularının, soygun çetesinin kimlerden oluştuğunu bilmeye hakkı var. Tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Ali Emre Ballı ile onun ölümüyle, ölümlerle örülü Borsa fon yolsuzluğuna karışan isimlerin listesi sıkı sıkıya gizleniyor Türk halkından. AKP, kendini ele vereceği için bu yolsuzluğa karışanların listesini açıklayamıyor. Öyleyse madem açıklayamıyorsunuz, bari ikinci bir hakkımız olsun vatandaş olarak: Yarattığınız fon soygununa karışmamış olan AKP'lilerin isimlerini yayınlayın. Biz gerisini anlarız.

"SÜREÇTE GEÇEN İKİ YILIN ARDINDAN TERÖR UNSURLARI ŞIMARTILIRKEN TÜRK VATANDAŞLARI DEMORALİZASYONU VAR"

Pazarlık masasının kurulduğu günden itibaren biz bu politikanın Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin politikası olmadığını, AKP hükümetinin politikası olmadığını ve hatta ne yazık ki başkent Ankara'nın politikası olmadığını söyleyegeldik. Bunu söylerkenki hareket noktamız, Türk milletinin ve Türk devletinin menfaatine olmadığı için bu politikaların bu adreslere ait olamayacağını söylemiştik. Gerçi bu kayıttan AKP'yi bir şerh düşerek hariç tutabiliriz, ondan imtina edebiliriz ama en azından başkent Ankara için bu vurguyu yapmak zorundayız. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, kendi devletim için bu kaydı tutmak zorundayım. Arkadaşlar, ikinci yılını doldurdu, geride bıraktı. Elde avuçta şımartılmış narko terör örgütünün bizzat tepeden en alttaki sempatizanına kadar bütün unsurlarında şımarmışlık ve küstahlık vardır. Ve terörle mücadeledeki kahramanların ve onların arkasındaki moral desteği sağlayan Türk vatandaşlarımıza demoralizasyonu vardır. AKP hükümeti eliyle bu kurulan pazarlık masasıyla beraber bu yapılmıştır.

"MİLLİ GÜVENLİK KURULU'NUN TEYİT VE TESPİTİNE İLİŞKİN BİR SONUÇ ELDE EDİLEMEMİŞTİR"

Komisyonlar, çıkarılan çerçeve yasa sürekli olarak narko terör örgütünün mevzi kazanmasıdır. İşte son Karayılan'ın yurt dışındaki bir açıklamasıyla da anlıyoruz ki ortada silah bırakma falan yoktur. Bizim söylemiş olduğumuz gibi Kalaşnikof mangal partisi tamamen göstermelik, simgesel, sembolik bir şovdu. Bugüne değin de görüşmelerin bir parçası olan Milli Güvenlik Kurulunun teyit ve tespitine ilişkin herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Bu yılın sonuna kadar bunun yapılması gerekiyordu. Hala yapılmış değildir. Yapılacak olursa da artık bu saatten sonra vatandaşlar, kafalarında böyle bir sonucun ilan edilmesi gerektiği için, bu mecbur olduğu için bu teyit ve tespit yapılıyor diye kuşku duymaya başlayacaklar. Bunda da haklılık payı bulabiliriz.

"ÖCALAN'IN YAŞADIĞI KONFORU, KANUNLARA UYAN TÜRK VATANDAŞLARI YAŞAYAMIYOR"

Buradan ilerleyip varacağımız yer, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumunda cezasını çekmekte olan, idam cezası müebbete evrilmiş bulunan hükümlü PKK'lı Abdullah Öcalan'ın adeta infazının durdurulmuş şekilde hapiste değil, yine İmralı Adası'nda tıpkı bir balayı adası gibi yapılmış bulunan, inşa edilen yeni villasına taşındığı, orada hizmetine verilen personelle, sekreteryasından arkadaşlarına kadar devlet personeliyle birlikte orada ayrıcalıklı bir hayat sürmeye çalıştığıdır. PKK narko terör örgütünün başı, PKK'lı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki villasında sürmüş olduğu hayatı şehirlerimizde yaşayan milyonlarca insan, ilçelerde, kasabalarda, köylerde yaşayan milyonlarca vatandaşımız sürmüyor. O refah hayatını, o konforu, o lüksü milyonlarca Türk vatandaşı, üstelik de dürüst, temiz, hukuka uygun yaşayan Türk vatandaşları, kanunlara uyan Türk vatandaşları yaşamıyor. Fakat Türk'ün canına kasteden, Türk devletinin varlığına kasteden, Türk ülkesinin coğrafyasına kasteden bu teröristbaşı, milyonlarca Türk vatandaşından daha lüks, daha konforlu, daha rahat, müreffeh bir hayatı ne yazık ki AKP hükümetinin sunmuş olduğu imkanlarla yaşıyor. Şimdi bu ayın sonuna kadar, şurada en fazla beş haftamız kaldı. MGK'nın Kasım sonundaki toplantısında sahadaki şartlar yerine getirildi mi, getirilmedi mi diye karar verilecek, teyit ve tespitler yapılacak.

"MALEZYA'DAN 10 BİN MÜLTECİ GELECEĞİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖĞRENDİK"

Mülteci sorununa da değinen Karamahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Zafer Partisi bugüne kadar ne söylediyse bütün diğer siyasi partilerden daha fazla söylemiştir. Fakat sorunun gerçek yüzünden belki de daha azını söyleyebilmiştir. Çünkü ulaşabildiğimiz dokümanter bilgiler ancak bu kadardı. Çünkü hükümetin bürokrasiye yerleşmiş olduğu sıkı sıkı talimat vardır. Biz bürokrasiden bu hususla ilgili yeterince dokümanter bilgi, resmi bilgi alamıyoruz. Dolayısıyla dokümanter bilgiye, resmi bilgiye dayanmadan da konuşmak, analiz yapmak istemiyoruz. Ama açık kaynaklar da ortada, oradan da beslenerek devam ediyoruz. İki hususu bu konuda dikkatinize getireceğim. Bunlardan bir tanesi, yeni bir göçmen topluluğunu hazırlamak üzere ülke sınır komşularımızdan değil, daha uzak bir coğrafyadan hazırlanıyoruz. Malezya Bakanlar Kurulu, 10 bin Arakanlı insanı, buna artık mülteci diyecek, 10 bin Arakanlı mülteciyi Türkiye'ye yerleştirme önerisini ele almış ve onaylamış. Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Hamidi Türkiye'de resmi ziyaret yaptı. Bu resmi ziyaretin ardından Türkiye'nin bu 10 bin Arakanlı mülteciyi kabul ettiğini açıkladı. Yani sosyal medya sayfasında yayınladı. Galiba bunu Türk vatandaşlarına gizli saklı, duyurmadan ya da en azından alıştıra alıştıra, ısıta ısıta vereceklerinden dolayı, şimdiden söylemesi uygun görülmemiş olmalı ki bakan daha sonra bu sosyal medya paylaşımını geri çekti. Ancak Türkiye'den henüz resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi. Haberi biz yine dünya medyasından öğrendik, Türk medyasından değil"