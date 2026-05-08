Zeynel Emre: "7 Milyon Kamyonluk Kaçak Hafriyat İddiası Akıl Dışı"

(İSTANBUL) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İBB davasında öne sürülen "kaçak hafriyat" ve "kamu zararı" iddialarına tepki gösterdi. Sultangazi Belediyesi ile valilik ve bakanlık denetimlerini hatırlatan Emre, "7 milyon kamyon seferinin kimsenin haberi olmadan yapılması mümkün değil" dedi.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, bugün CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı yaptı. Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz burada bir mizansene karşı hukuku savunmaya devam ediyoruz. Hakkımızda, arkadaşlarımız hakkında atılan iftiraları, kurulan kumpasları, dosyadaki şişirilmiş sayfalrtın birer kumpas olduğunu gerek yarıglanan arkadaşlarımız gerekse avukatlar aracılığıyla bir bir ortayaya çıkıyor. Bu kumpas operasyonları başladıktan sonra bunun gerçek olduğu, bunu can siperaneB görev edinmiş, dosyadaki bütün gizli bilgi ve bilgilerden haberdar olan ve henüz daha yargılama başlamadan masumiyet karinesini ihlal ederek Sayın İmamoğlu ve yargılanan arkadaşlarımız hakkında kara propaganda yapan gazetecilerden birinin de herkesin gözü önünde hakim-savcı muamelesi görüp onlara ait bir alandan giriş çıkış yaptığını ve bu konuda tutanak altına alındığını ifade edelim. Bir yandan mobbinge maruz kalan, gerçek anlamda gazetecilik faaliyetini yerine getiren, kendilerine ayıran küçücük bir alandan, oldukça uzak bir yerden mahkemeyi izleyen; bir taraftan da eğer iktidarın her yaptığını överseniz, iktidara güzelleme, muhalefeti de suçlarsanız özel muamele, korumalar, çakarlı araçlarla ödüllendirildiğiniz bir kara düzen içerisindeyiz."

TUTUKLU YAKINLARINA ANNELER GÜNÜ MESAJI

19 Mart darbesi sonrası, önce tutuklayıp sonra delil yaratan ve burada aylarca, hatta bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunup hala sesini duyuramayan insanlar var. HTS ve baz kayıtlarında trajik hatalara imza atan, hukuk tarihinde 'kamu oğlu' diye bir yapay zeka karakterini kazandıran bu duruşmalarda her hafta bir başka gariplik yaşamaktayız. Yargılamalarda 34'üncü celse oldu. Yargılama o kadar tuhaf ilerlemekte ki daha evvel görmediğimiz, ağır ceza mahkemelerinde hiç yaşamadığımız şekilde mahkeme başkanının zaman zaman küsüp salonu terk ettiğini görüyoruz. Uygulamalar o kadar garip ki aslında o dahi ne yapacağını bilmemekte. 32'nci oturumda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve büyükşehir belediye başkanımız Sayın İmamoğlu, bir kez daha bu davanın ne vicdanlarda ne de kitaplarda karşılığının olmadığını, tutuklu arkadaşlarının tutuksuz yargılanması gerektiğinin çağrısını yaptı. Milletimiz izliyor, milletimiz görüyor. Tel tel dökülen bir davadan bahsediyoruz. Bu toprakların en çilekeş insanları kimdir derseniz, anneler deriz. Bu pazar Anneler Günü. Dolayısıyla hem içeride yatan annelerin hem dışarıda acı çeken annelerin acılarının son bulmasını temenni ediyoruz. Bir an evvel annelerin ağlamadığı, üzülmediği, mutlu olduğu bir Türkiye'yi halkımızla birlikte kurmak için CHP olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum.

EMRE, DAVAYI TAKİP EDEN GAZETECİLER ARASINDAKİ AYRIMI VURGULADI

Bu ülkede gerçek anlamda gazetecilik yaparsanız, yani olması gerektiği gibi iktidarı denetleyen, onların yanlışlarını ortaya çıkartan, araştıran, sorgulayan, gazetecilik yaparsanız burada Silivri'de kendinizi bulabilirsiniz, bedel ödeyebilirsiniz, hayatınızdan olabilirsiniz. 10 Ekim'de, Esenyurt'ta öldürülen gazeteci Hakan Tosun davası, çarşamba Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Bu ölümden sonra bizzat ben, o zamanki İçişleri Bakanı'na bazı sorular sordum. Bu kişinin öldürülmesinin çevre katliamlarına ilişkin dosyalar hazırladığı ve haber yaptığı için ilgili şirketlerle ilişkisi olabilir mi diye. Gerçek anlamda gazetecilik yapan kimseler, tehdit alan kimseler bu sistem, bu karadüzen tarafından korunmazken bu kara düzenin bir parçası, aparatı haline gelirseniz gelsin çakarlı araçlar, ballı maaşlar... Öyle bir vurdumduymazlık var ki o durum karşısında bir mahcubiyet durmayı duymayı bırakın, tutanak altına aldı arkadaşlar, avukatlar nasıl davrandığına yönelik. Kafa sallamalar, el sallamalar, parmak sallamalar... Bu durumu kendisine soranlara da yanındaki korumasına, 'Uzaklaştır bunları buradan' diyor. Kamuya açık bir alan. O da tabii dokunmaması gerektiğini, teşebbüs ettikten sonra anlıyor. Böylesine berbat bir düzenin içerisindeyiz. Elbette ki bu düzen geçecek. Elbette bu durum düzelecek. Elbette ki bütün bunları yapanlar bunun hesabını gerçek anlamda hukuk düzeni içinde verecek."

TUTUKSUZ YARGILAMA VE CANLI YAYIN TALEBİ YİNELENDİ

İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin'in tahliye taleplerine ilişkin konuşmasını değinen Emre, şöyle devam etti:

"Bu talep hukuk açısından son derece meşrudur. Ama öylesine bir düzen, on binlerce sayfalık dosyalar, iddianameler, ekleriyle birlikte yüz binlerce sayfadan bahsediyoruz, 400'den fazla sanık... Böyle bir düzen, böyle bir yargılama Cumhuriyet tarihimizde hiç olmamış. Bazıları tutuklandıktan sonra hakkında dava açılmadan serbest kaldı. Bakın Sayın İmamoğlu ifade etti; iki şoförü sekiz ay yattı. Sonra bıraktılar. Niye? Sekiz ay şunun cezasını çekti o insanlar: 'Gel, İmamoğlu aleyhine konuş. Konuşmaz mısın? O zaman yat.' Onların evlatları, aileleri, yaşadığı acılar... Bu durum sürdürülemez. Yani en azından ev hapsi verin, adli kontrol kararı karar verin, bu yargılama tutuksuz olsun ve canlı yayında da bu yargılama izlensin, bilinsin. Toplum kimin haklı, kimin haksız olduğunu görsün."

İBB DAVASI'NDA BU HAFTA

Mahkeme başkanı bir soru soruyor avukata, diyor ki 'Normal ağır cezada davalarında ne yapıyorsunuz?' Bunun anormal bir dava olduğunun itirafını yapıyor. Normal ağır ceza, yani norm içinde kalan, olması gerektiği gibi, kanunda yazdığı şekliyle.... Böyle aylarca 'Gel, burada ağzını açmadan avukatlarınla birlikte otur' denilen başka bir yargılama yok. Çünkü bu durum anormal bir durumdur. Çünkü bu durum, bu ülkedeki esas itibarıyla vatandaşın seçme-seçilme hakkına müdahaledir. Bu durum sandıkta yenemediği CHP'yi mahkemede mahkum etme girişimidir. Bu durum sandıkta yenemediği İmamoğlu'nu etkisiz hale getirme girişimidir. İBB kumpas davasının en temel argümanı neydi? 'Kamuyu zarara uğrattılar.' Bu zararda da en büyük paylardan biri hafriyat konusu. Şunu hatırlatalım: Önce '560 milyar TL'lik kamu zararı' dediler. Sonra o kamu zararında tenzilat oldu. Dava açıldığında 160 milyarlara düşürdüler. Söylem biraz değişti. Kamu zararında tenzilat nasıl oluyorsa? Burada da diyorlar ki 'Bu hafriyat içinde İBB yönetimi, kamuyu 110 milyar lira zarara uğrattı.' Bu hafta bunun da koca bir yalan olduğu belgelerle ortaya çıktı. Çünkü bu dava kapsamında hakkında yakalama kararı olan bir iş insanı var: Bütün bu hafriyat işini organize organize ediyor. Murat Gülibrahimoğlu. Bu kişi AK Partili. Daha evvel il başkanlığı yapmış Osman Kabaktepe'nin AK Parti'deki bununla ortak şirket bile kurmuş.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YALANLANAN İDDİA

Hafriyat yapılan alan Cebeci Maden sahası, bu projedeki tek yetkili kurum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, onun bünyesindeki MAPEG. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve denetim yapan, bölgeyle ilgili karar alan, düzenli denetim yaparak bakanlığa rapor sunan, valiliğin başkanlığı ve sekretaryasında kurulan maden bölgesi komisyonu var. Başkanı ilin valisi. Komisyon üyelerini ilin valisi seçiyor. İBB'nin bir fonksiyonu yok. İddianamede yazdığı gibi kamu, zarara uğratılmışsa enerji bakanının, valinin, komisyonda yer alanların, izinleri verenlerin, denetim yapanların hiçbir sorumluluğu yok mu? Öyle ya kamu zararına uğratılmışsa, kaçak hafriyat yapılmışsa işin mantıksızlığını orada bir ihbar üzerine Sultangazi Belediyesi'ne yazı yazılıyor. Deniyor ki, 'Burada kaçak hafriyat yapıldığı ihbarı var.' Sultangazi Belediyesi cevap yazıyor, diyor ki 'Bölge yedi gün 24 saat esasıyla zabıtalarımız tarafından kontrol altında tutuluyor. Bölgede polis merkezi var. Buralarda herhangi bir kaçak tespit yoktur.' Sultangazi Kaymakamlığı, Sultangazi Belediyesi, İstanbul Valiliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iddianamenin aksi görüşte. Tersinde bir raporları, bir tespiti yok. Çünkü burası, biz henüz İBB'yi kazanmadan evvel bu fonksiyonda olan bir yer ve baştan aşağıya da iktidar ve yetkilendirdiği kişilerin sorumluluk alanında.

KAÇAK HARFİYAT İDDİASI

Eğer burada kaçak hafriyat yoksa ve böyle bir dava açılıyorsa burada iki olasılık var. Birincisi kaçak döküm iddiaları tamamen asılsız ve hayalidir. İkincisi de kaçak döküm gerçekten yapılmıştır ve bu durumda Valilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Bakan görevini ihmal etmiş veya görevini kötüye kullanmışlardır. Çünkü onların sorumluluk alanındadır. Diyor ki '185 milyon ton kaçak hafriyat geliri 31 milyar TL.' Bu, 7 milyon kamyon seferi demek. Türkiye'de, 81 ilde toplam 1 milyon kamyon var. 7 milyon kamyon süreç içerisinde İstanbul'un bir ilçesinde kaçak döküm yapacak ve hiçbir yetkilinin de bundan haberi olmayacak. Üstüne üstlük de bu konudaki ihbarı yalanlayan Sultangazi Belediyesi'nin tutanağı olmasına rağmen. 1 milyon kamyonun olduğu bir Türkiye'de 7 milyon kamyon seferi kaçak yapılmış olacak. Mantıksız iddialar. Diğer bir iddia, yazmışlar: 'Madenlere zarar verilerek 80 milyarlık kamu zararı oluştu.' Hangi raporda yazıyor? Kim bunu tespit etmiş?

ERGENEKON İDDİANAMELERİ BENZETMESİ

Bu dosyayı okudukça FETÖ'nün etkin olduğu zamanki Ergenekon iddianameleri geldi aklımıza. Orada da FETÖ'cü savcılar diyorlardı ki 'Türkiye'den 100 tıra denk gelecek silah sınırdan geçirilerek PKK'ya teslim edildi.' Bu iddianın yalan olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Bu 7 milyon kamyon seferi de o kadar mantıksız, o kadar akıl dışı ki. 'Kamu zararı' diye yazdıkları iddiaların nasıl saçma sapan olduğunu gösteriyor. Orada birçok bölünmüş maden ocağı vardı. Orayı tekelleştirdiler. Kendine yakın bir iş adamının uhdesine verdiler. Adam AK Partili ve orayla ciddi güçlü ilişkileri var. ve bu adam da 'Ekrem İmamoğlu suç örgütü'nde sözüm ona yönetici pozisyonda: Murat Gülibrahimoğlu. Ben adam suçludur, değildir onu bilmem. Ama siz bu kişi bu örgütün yöneticisi yapıyorsunuz. Sözüm ona örgüt var İmamoğlu tarafından kurulmuş. Kanunla kurulmuş belediyeleri ve organizasyon şemasını aldılar, örgüt şeması yaptılar. ve bunun yöneticisi, sahip olduğu şirketler nasıl oluyor da İmamoğlu'na, partimize sabahtan akşama kadar küfür eden Akit Gazetesi'ne bağış yapıyor. Allah aşkına bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Nasıl oluyor da bu kişi şirketi Sayın İmamoğlu'nun 2024'te rakibi olan Murat Kurum'un kampanyasını yöneten ajansa 41 milyon para gönderiyor. Kendi bağlı olduğu örgüt lideri kaybetsin diye."

BAKAN GÜRLEK'İN DAVALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALARINA "TARAFLILIK" ELEŞTİRİSİ

İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis'in bir yılı aşkın süredir, Gülibrahimoğlu'nun şirketinde ofis boy olarak çalışan Ahmet Güldü'nün ise 10 aydır "haksız yere cezaevinde tutulmalarına" tepki gösteren Emre, bu tutuklulukları "Vatandaş Abuzer" kitabındaki olaylara benzetti. Emre, şöyle devam etti:

"Burada büyük bir nefretle bir süreç işletilmektedir. Bu nefretin temel sebebi de CHP'nin yıllar sonra bu ülkede birinci parti olmasıdır. Yapılacak ilk seçimde de seçimi kazanma potansiyeli ve favori pozisyonunda olmasıdır. Bu öfkenin, bu saldırıların nedeni budur. İtirafçıların bir kısmı buradan geri döndü. Bu davaların başsavcısı, bütün iddianameyi yazan, koordine eden, operasyonları yöneten ödüllendirildi, gitti, Adalet Bakanı oldu. Siyasi makama geldi. En az konuşması gereken, en objektif davranması gereken, en sağduyulu olması gereken bakanlıktır Adalet Bakanlığı. Çünkü 86 milyonun huzuru, refahı, mutluluğu için, adaletin tesis edilmesi için var olmuş bir bakanlıktır. Tarafsız kalması gerekir, yargıya müdahale etmemesi gerekir ve yürüyen davalarla ilgili bir adalet bakanının konuşması apaçık yargıya müdahaledir. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri açıktır. Adalet Bakanı, Sayın Genel Başkanımız kendisinin mal varlığıyla ilgili açıklama yaptıktan sonra, mikrofon uzatıldığında bu davayla ilgili 'asrın yolsuzluğu' ifadesini kullanmıştı. Bir Adalet Bakanı bunu söyledikten sonra, burada yargılamayı yapan hakimler nasıl cesaret edip beraat kararı verecekler? 'Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı itirafçı olma durumu var. Bir tarih veriyor. Baz kayıtlarından Sayın Özgür Özel'in orada olma durumu var. Bunlar ortaya çıkacak' diyor. Ve dün yine bir yayına katılıyor, devam ettiriyor. 'Oğlu Gökhan Böcek diyor itirafçı oldu. Diğer davayla ilgili süreç bu. Aslında mahkemenin şunu beklemesine gerek yok...' Bakın, ifadeler böyle. İnsan dehşete düşüyor dinledikçe. Yani burada sözüm ona bir yargılama var öyle mi? Zaten bu işi baştan sona yöneten kişi sürece ilişkin pekala istikamet veren açıklamalar yapıyor. Bunu böyle münferit olarak göremeyiz. Sistematik bir şekilde, baştan sona, her operasyon öncesi-sonrası, medyasıyla birlikte, gözaltı görüntüleriyle birlikte, açıklamalarla birlikte, zamanlamasıyla birlikte kurgulanmış iş ve eylemler bütünüdür. Her geçen gün de operasyonlar devam ediyor. Baz kayıtlarından bahsediyorlar. Aykut Erdoğdu saniyeler içerisinde iki ayrı kıtadan baz nasıl veriyor bu insan? Salt baz kayıtlarına göre bir insanı nasıl suçlu addedebilirsiniz?"

ADALET VE İKTİDAR MESAJI

Biz bu tabloyu CHP olarak duyuracağız. Herkes duyacak, öğrenecek gerçekleri. Gerçek amacın ne olacağını öğrenecek. Burada bir hukuk tartışması olmaktan çıkmıştır. Bu, 19 Mart darbe sürecinin devamıdır ve Türkiye'de, Türk hukuk tarihinin yaşanan en büyük sınavı budur. 'Asrın yolsuzluğu' deyip 'İnsan içine çıkamayacaksınız. Vatandaşa gidecek yüzünüz olmayacak' denilen davada ve süreçte CHP 81 ilde tüm milletvekilleriyle, tüm seçilmişleriyle birlikte sahada. Bir tane AK Partiliyi göremezsiniz. Çünkü asıl onların yüzü yok. Vatandaşın gerçek sorununa, işsizliğe, adaletsizliğe, bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin yaşadığı zulme anlatacakları hiçbir şey yok. Bu ülkenin çocukları yatağa aç giriyor. Türkiye'nin gerçek gündeminde emekliye, asgari ücret diye söyleyecekleri söz yok. Varsa yoksa CHP'yi karalama, bu yönde bir kara propaganda yapma. Bu dava eninde sonunda bitecek ve er geç gerçekler ortaya çıkacak. Biz güçlüyüz çünkü gücümüzü mahkemeden değil sizlerden alıyoruz. Milletten alıyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiği bu dönemde iktidarımızı kuracağız. Bu karanlığı da adaletle aydınlatacağız."