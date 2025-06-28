Zirai Don Zararları Ordu\'da Tartışıldı

ORDU'DA TOPLANTI YAPTILAR

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Giresun'daki incelemelerinin ardından Ordu'da fındık üreticilerinin yaşadığı don olayının zararları ile ilgili Altınordu ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen istişare toplantısına Vali Muammer Erol, TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ile komisyon üyeleri, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ile fındık sektörü temsilcileri katıldı. Toplantıda, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın tarafından, 11- 12 Nisan 2025 tarihinde bölgede meydana gelen zirai don zararı ve hasar tespit çalışmaları ile ilgili TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu'na sunum yapıldı.

SONUÇLARI TBMM'YE VE BAKANLIĞA İLETECEĞİZ

Toplantıda konuşan TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Adem Korkmaz, Türkiye'de şubat, mart ve nisan ayında beklenmedik boyutta ve şiddette ülkenin yüzde 60'ını dolaylı, yüzde 40'ını ise doğrudan sert bir şekilde etkileyen zirai donun etkilerini sahada gözlemleyerek araştırmak için yollarda olduklarını belirtti. Buranın üçüncü bölge turları olduğunu ifade eden Korkmaz, "Önce Malatya'dan başlayıp Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Karaman bölgesinde bir ziyaret gerçekleştirdik. 2 hafta önce de Bolu, Düzce ve Adapazarı bölgesinde ziyaretlerde bulunduk. Bugün Ordu ve Giresun programlarımız oldu, yarın ise Tokat ve Amasya'ya kadar uzanan saha ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretlerde sektör temsilcilerini dinleme ve sahada gözlemleme yaparak notlar alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tarım teşkilatlarımız zirai donun yaşandığı ilk andan itibaren sahada. Üreticinin sorunlarına çözüm üretilmesi konusunda ekiplerimiz de sahada. TBMM olarak yaşanan bu sorunu net olarak gözlemleyerek ve elde ettiğimiz sonuçları rapor ederek daha sonra bu raporu hem TBMM Başkanına hem de bakanlığa sunacağız" dedi.

Emrah GEMİCİOĞLU/ ORDU,