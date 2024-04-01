ZONGULDAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:29  Güncelleme: 02:42
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MERKEZ

Toplam Sandık : 238
Toplam Seçmen : 75.592
Açılan Sandık : 233
Açılan Sandık Oranı : % 97,90
Kullanılan Oy : 56.086
Geçerli Oy : 54.333
Katılım Oranı : % 75,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN ERDEM% 54,2629.482
AK PARTİÖMER SELİM ALAN% 37,6820.475
YENİDEN REFAHKENAN ZEREN% 2,251.224
DİĞER% 1,71926
SAADETCEM DERELİ% 1,18643
ZAFER PARTİSİNİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN% 0,98534
İYİ PARTİKAYA ADANIR% 0,81438
GELECEK PARTİSİŞENDOĞAN YAVUZ% 0,31170
DPÖNDER BOSTANCI% 0,1476
DEM PARTİCEYLAN TURĞUT% 0,1474
DEVA PARTİSİFATİH KELEŞ% 0,1265
BTPSERKAN ORAL% 0,152
DSPSEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ% 0,0844
HÜDA PARMEHMET ÖZDEMİR% 0,0842
VATAN PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,0634
TKHYAKUP DALKIÇ% 0,0631
HAK-PARABDULBARİ TUNÇ% 0,0212
MİLLETCEMAL CEYLAN% 0,0211
ALAPLI

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 81,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURİ TEKİN% 48,614.874
AK PARTİRECEP OCAK% 40,34.041
MHPİSMAİL ÖZTÜRK% 6,02604
İYİ PARTİSERDAR AKYOL% 2,13214
YENİDEN REFAHMURAT AYHAN% 1,59159
ZAFER PARTİSİAYBERK KÖYMEN% 0,4646
SAADETMUSTAFA YAVUZ% 0,2727
DİĞER% 0,1919
BTPFATIMA YİĞİT% 0,1414
HÜDA PARMUSTAFA ALTUNTOP% 0,099
DSPHAYRETTİN SEVİM% 0,077
HKPEROL ÇAĞ% 0,077
MİLLETFAHRİ MAYALIK% 0,066
ÇAYCUMA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT KANTARCI% 53,9810.194
AK PARTİBÜNYAMİN BOSTANCI% 30,715.801
SAADETENGİN ZEREN% 8,291.566
YENİDEN REFAHMURAT ALDEMİR% 2,86540
MHPSEMİH AYDIN% 1,73326
ZAFER PARTİSİBARIŞ ESEN% 0,7132
İYİ PARTİHAYRETTİN ÜNLÜTÜRK% 0,66125
BAĞIMSIZRESUL ALAGÖZ% 0,4687
BTPMESUT EREN% 0,4483
HÜDA PARYUSUF GÜNDÜZ% 0,1121
MİLLETALİ OSMAN ARGIN% 0,0611
DEVREK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ULUPINAR% 48,357.221
CHPÇETİN BOZKURT% 43,276.463
MHPEROL KAPTAN% 2,45366
YENİDEN REFAHYAKUP KURUBAŞ% 2,26337
SAADETMUSTAFA TAŞCI% 1,38206
İYİ PARTİORHAN KÜÇÜKKAYA% 1,09163
ZAFER PARTİSİŞAFAK İNANÇ% 0,76113
BTPAYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU% 0,2436
HÜDA PARABDULLAH SAMİ ŞAHİN% 0,115
MİLLETASİYE AKYILDIZ% 0,115
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,36
Katılım Oranı : % 78,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL POSBIYIK% 44,7328.855
AK PARTİİBRAHİM SEZER% 28,4318.335
İYİ PARTİMURAT SESLİ% 16,4710.621
YENİDEN REFAHEMRE KARAARSLAN% 2,621.689
MHPİLKAY ÖZDEMİR% 2,531.634
TİPCİHANGİR AMCA% 2,091.349
DİĞER% 0,81524
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÜRSOY% 0,79508
SAADETMUSA KUMAŞ% 0,59378
BTPASLI BETÜL CİVELEK% 0,4261
HÜDA PARRIDVAN UĞURLU% 0,22140
DPMETİN DEMİR% 0,1387
AB PARTİKEMAL AKDOĞAN% 0,0638
HKPSADIK CANER% 0,0535
MİLLETMEHMET AKİF DEMİREZEN% 0,0531
VATAN PARTİSİMEHMET USLUBAŞ% 0,0318
GÖKÇEBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEDAT ÖZTÜRK% 51,992.849
AK PARTİERKAN SONER KODAMAN% 41,882.295
MHPATAKAN ÇİÇEK% 2,45134
İYİ PARTİSATILMIŞ AYDEMİR% 1,4177
YENİDEN REFAHRAMAZAN ARDUÇ% 1,0960
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN% 0,3519
SAADETHAKAN BAYRAK% 0,2715
MİLLETMEHMET CAN% 0,2212
BTPHAKAN KİRAZ% 0,1810
HÜDA PARMUSTAFA ÖZEL% 0,169
KİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 88
Katılım Oranı : % 80,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL ALTUN% 38,144.061
CHPEROL SARIAL% 27,072.883
İYİ PARTİMESUT ŞALVARCIOĞLU% 24,812.642
MHPSERDAR YARALI% 5,04537
YENİDEN REFAHAHMET AŞKAR% 2,39255
SAADETVELİ SEVER% 0,8591
DİĞER% 0,775
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ KÖYMEN% 0,553
BÜYÜK BİRLİKHASAN İSLAM% 0,1718
BTPSİBEL BAHADIR% 0,1314
GELECEK PARTİSİERCAN DEMİRCİOĞLU% 0,088
MİLLETEKREM ÜN% 0,077
HÜDA PARHİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK% 0,055
KOZLU

Açılan Sandık Oranı : % 89,36
Katılım Oranı : % 75,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALTUĞ DÖKMECİ% 50,699.916
AK PARTİALİ BEKTAŞ% 32,996.454
MHPMUHAMMET ÖZDEMİR% 6,191.211
YENİDEN REFAHBİLAL KORKMAZ% 5,03984
İYİ PARTİCELAL MURAT BİRİNCİ% 1,73338
ZAFER PARTİSİKEREM KAZAN% 1,47287
SAADETABDULLAH KIRNAPCI% 1,29252
BTPGÖKHAN BAHADIR% 0,1836
DPFAHRETTİN ATALAR% 0,1427
HÜDA PARMURADİYE ÖZDEMİR% 0,120
MİLLETKÜRŞAT ALTAY% 0,119
HKPEMRAH KARA% 0,0816
DİĞER% 0,012

Kaynak: AA

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