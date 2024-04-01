ZONGULDAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|238
|Toplam Seçmen
|:
|75.592
|Açılan Sandık
|:
|233
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,90
|Kullanılan Oy
|:
|56.086
|Geçerli Oy
|:
|54.333
|Katılım Oranı
|:
|% 75,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAHSİN ERDEM
|% 54,26
|29.482
|AK PARTİ
|ÖMER SELİM ALAN
|% 37,68
|20.475
|YENİDEN REFAH
|KENAN ZEREN
|% 2,25
|1.224
|DİĞER
|% 1,71
|926
|SAADET
|CEM DERELİ
|% 1,18
|643
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
|% 0,98
|534
|İYİ PARTİ
|KAYA ADANIR
|% 0,81
|438
|GELECEK PARTİSİ
|ŞENDOĞAN YAVUZ
|% 0,31
|170
|DP
|ÖNDER BOSTANCI
|% 0,14
|76
|DEM PARTİ
|CEYLAN TURĞUT
|% 0,14
|74
|DEVA PARTİSİ
|FATİH KELEŞ
|% 0,12
|65
|BTP
|SERKAN ORAL
|% 0,1
|52
|DSP
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|% 0,08
|44
|HÜDA PAR
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 0,08
|42
|VATAN PARTİSİ
|GÖKHAN YILMAZ
|% 0,06
|34
|TKH
|YAKUP DALKIÇ
|% 0,06
|31
|HAK-PAR
|ABDULBARİ TUNÇ
|% 0,02
|12
|MİLLET
|CEMAL CEYLAN
|% 0,02
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,71
|Katılım Oranı
|:
|% 81,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURİ TEKİN
|% 48,61
|4.874
|AK PARTİ
|RECEP OCAK
|% 40,3
|4.041
|MHP
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 6,02
|604
|İYİ PARTİ
|SERDAR AKYOL
|% 2,13
|214
|YENİDEN REFAH
|MURAT AYHAN
|% 1,59
|159
|ZAFER PARTİSİ
|AYBERK KÖYMEN
|% 0,46
|46
|SAADET
|MUSTAFA YAVUZ
|% 0,27
|27
|DİĞER
|% 0,19
|19
|BTP
|FATIMA YİĞİT
|% 0,14
|14
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ALTUNTOP
|% 0,09
|9
|DSP
|HAYRETTİN SEVİM
|% 0,07
|7
|HKP
|EROL ÇAĞ
|% 0,07
|7
|MİLLET
|FAHRİ MAYALIK
|% 0,06
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT KANTARCI
|% 53,98
|10.194
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN BOSTANCI
|% 30,71
|5.801
|SAADET
|ENGİN ZEREN
|% 8,29
|1.566
|YENİDEN REFAH
|MURAT ALDEMİR
|% 2,86
|540
|MHP
|SEMİH AYDIN
|% 1,73
|326
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ ESEN
|% 0,7
|132
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK
|% 0,66
|125
|BAĞIMSIZ
|RESUL ALAGÖZ
|% 0,46
|87
|BTP
|MESUT EREN
|% 0,44
|83
|HÜDA PAR
|YUSUF GÜNDÜZ
|% 0,11
|21
|MİLLET
|ALİ OSMAN ARGIN
|% 0,06
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZCAN ULUPINAR
|% 48,35
|7.221
|CHP
|ÇETİN BOZKURT
|% 43,27
|6.463
|MHP
|EROL KAPTAN
|% 2,45
|366
|YENİDEN REFAH
|YAKUP KURUBAŞ
|% 2,26
|337
|SAADET
|MUSTAFA TAŞCI
|% 1,38
|206
|İYİ PARTİ
|ORHAN KÜÇÜKKAYA
|% 1,09
|163
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAFAK İNANÇ
|% 0,76
|113
|BTP
|AYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU
|% 0,24
|36
|HÜDA PAR
|ABDULLAH SAMİ ŞAHİN
|% 0,1
|15
|MİLLET
|ASİYE AKYILDIZ
|% 0,1
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,36
|Katılım Oranı
|:
|% 78,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL POSBIYIK
|% 44,73
|28.855
|AK PARTİ
|İBRAHİM SEZER
|% 28,43
|18.335
|İYİ PARTİ
|MURAT SESLİ
|% 16,47
|10.621
|YENİDEN REFAH
|EMRE KARAARSLAN
|% 2,62
|1.689
|MHP
|İLKAY ÖZDEMİR
|% 2,53
|1.634
|TİP
|CİHANGİR AMCA
|% 2,09
|1.349
|DİĞER
|% 0,81
|524
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÜRSOY
|% 0,79
|508
|SAADET
|MUSA KUMAŞ
|% 0,59
|378
|BTP
|ASLI BETÜL CİVELEK
|% 0,4
|261
|HÜDA PAR
|RIDVAN UĞURLU
|% 0,22
|140
|DP
|METİN DEMİR
|% 0,13
|87
|AB PARTİ
|KEMAL AKDOĞAN
|% 0,06
|38
|HKP
|SADIK CANER
|% 0,05
|35
|MİLLET
|MEHMET AKİF DEMİREZEN
|% 0,05
|31
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET USLUBAŞ
|% 0,03
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VEDAT ÖZTÜRK
|% 51,99
|2.849
|AK PARTİ
|ERKAN SONER KODAMAN
|% 41,88
|2.295
|MHP
|ATAKAN ÇİÇEK
|% 2,45
|134
|İYİ PARTİ
|SATILMIŞ AYDEMİR
|% 1,41
|77
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN ARDUÇ
|% 1,09
|60
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN
|% 0,35
|19
|SAADET
|HAKAN BAYRAK
|% 0,27
|15
|MİLLET
|MEHMET CAN
|% 0,22
|12
|BTP
|HAKAN KİRAZ
|% 0,18
|10
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZEL
|% 0,16
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88
|Katılım Oranı
|:
|% 80,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL ALTUN
|% 38,14
|4.061
|CHP
|EROL SARIAL
|% 27,07
|2.883
|İYİ PARTİ
|MESUT ŞALVARCIOĞLU
|% 24,81
|2.642
|MHP
|SERDAR YARALI
|% 5,04
|537
|YENİDEN REFAH
|AHMET AŞKAR
|% 2,39
|255
|SAADET
|VELİ SEVER
|% 0,85
|91
|DİĞER
|% 0,7
|75
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ KÖYMEN
|% 0,5
|53
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN İSLAM
|% 0,17
|18
|BTP
|SİBEL BAHADIR
|% 0,13
|14
|GELECEK PARTİSİ
|ERCAN DEMİRCİOĞLU
|% 0,08
|8
|MİLLET
|EKREM ÜN
|% 0,07
|7
|HÜDA PAR
|HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,36
|Katılım Oranı
|:
|% 75,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALTUĞ DÖKMECİ
|% 50,69
|9.916
|AK PARTİ
|ALİ BEKTAŞ
|% 32,99
|6.454
|MHP
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 6,19
|1.211
|YENİDEN REFAH
|BİLAL KORKMAZ
|% 5,03
|984
|İYİ PARTİ
|CELAL MURAT BİRİNCİ
|% 1,73
|338
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM KAZAN
|% 1,47
|287
|SAADET
|ABDULLAH KIRNAPCI
|% 1,29
|252
|BTP
|GÖKHAN BAHADIR
|% 0,18
|36
|DP
|FAHRETTİN ATALAR
|% 0,14
|27
|HÜDA PAR
|MURADİYE ÖZDEMİR
|% 0,1
|20
|MİLLET
|KÜRŞAT ALTAY
|% 0,1
|19
|HKP
|EMRAH KARA
|% 0,08
|16
|DİĞER
|% 0,01
|2
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Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi. Sevindi, Amasya'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışacaklarını ve güzel günlerin Amasya'da yaşanacağını belirtti.
Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Önal kazandı. Önal, seçim zaferinin ardından vatandaşlara hitap ederek, Kırıkkale'nin sorunlarını çözmek için burada olduğunu belirtti.
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
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