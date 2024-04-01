ZONGULDAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:00  Güncelleme: 02:01
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MERKEZ

Toplam Sandık : 238
Toplam Seçmen : 75.592
Açılan Sandık : 236
Açılan Sandık Oranı : % 99,16
Kullanılan Oy : 57.262
Geçerli Oy : 55.249
Katılım Oranı : % 76,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN ERDEM% 54,2529.974
AK PARTİÖMER SELİM ALAN% 37,4720.705
YENİDEN REFAHKENAN ZEREN% 2,441.346
DİĞER% 1,33734
SAADETCEM DERELİ% 1,31722
ZAFER PARTİSİNİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN% 1,15634
İYİ PARTİKAYA ADANIR% 0,82455
GELECEK PARTİSİŞENDOĞAN YAVUZ% 0,33180
DPÖNDER BOSTANCI% 0,1793
DEVA PARTİSİFATİH KELEŞ% 0,1478
DEM PARTİCEYLAN TURĞUT% 0,1374
BTPSERKAN ORAL% 0,1161
DSPSEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ% 0,0948
HÜDA PARMEHMET ÖZDEMİR% 0,0847
VATAN PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,0739
TKHYAKUP DALKIÇ% 0,0528
MİLLETCEMAL CEYLAN% 0,0316
HAK-PARABDULBARİ TUNÇ% 0,0315
ALAPLI

Açılan Sandık Oranı : % 89,80
Katılım Oranı : % 81,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURİ TEKİN% 48,715.108
AK PARTİRECEP OCAK% 40,124.207
MHPİSMAİL ÖZTÜRK% 6,19649
İYİ PARTİSERDAR AKYOL% 2,14224
YENİDEN REFAHMURAT AYHAN% 1,61169
ZAFER PARTİSİAYBERK KÖYMEN% 0,553
SAADETMUSTAFA YAVUZ% 0,2728
BTPFATIMA YİĞİT% 0,1516
HÜDA PARMUSTAFA ALTUNTOP% 0,0910
DSPHAYRETTİN SEVİM% 0,099
HKPEROL ÇAĞ% 0,077
MİLLETFAHRİ MAYALIK% 0,066
ÇAYCUMA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT KANTARCI% 53,7810.194
AK PARTİBÜNYAMİN BOSTANCI% 30,65.801
SAADETENGİN ZEREN% 8,491.609
YENİDEN REFAHMURAT ALDEMİR% 2,9550
MHPSEMİH AYDIN% 1,75331
ZAFER PARTİSİBARIŞ ESEN% 0,71135
İYİ PARTİHAYRETTİN ÜNLÜTÜRK% 0,68129
BAĞIMSIZRESUL ALAGÖZ% 0,4687
BTPMESUT EREN% 0,4484
HÜDA PARYUSUF GÜNDÜZ% 0,1324
MİLLETALİ OSMAN ARGIN% 0,0611
DEVREK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ULUPINAR% 48,357.221
CHPÇETİN BOZKURT% 43,276.463
MHPEROL KAPTAN% 2,45366
YENİDEN REFAHYAKUP KURUBAŞ% 2,26337
SAADETMUSTAFA TAŞCI% 1,38206
İYİ PARTİORHAN KÜÇÜKKAYA% 1,09163
ZAFER PARTİSİŞAFAK İNANÇ% 0,76113
BTPAYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU% 0,2436
HÜDA PARABDULLAH SAMİ ŞAHİN% 0,115
MİLLETASİYE AKYILDIZ% 0,115
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,40
Katılım Oranı : % 78,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL POSBIYIK% 44,7429.128
AK PARTİİBRAHİM SEZER% 28,4418.519
İYİ PARTİMURAT SESLİ% 16,5310.766
YENİDEN REFAHEMRE KARAARSLAN% 2,631.710
MHPİLKAY ÖZDEMİR% 2,551.658
TİPCİHANGİR AMCA% 2,091.361
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÜRSOY% 0,8519
DİĞER% 0,66429
SAADETMUSA KUMAŞ% 0,61398
BTPASLI BETÜL CİVELEK% 0,4263
HÜDA PARRIDVAN UĞURLU% 0,22141
DPMETİN DEMİR% 0,1493
AB PARTİKEMAL AKDOĞAN% 0,0639
HKPSADIK CANER% 0,0535
MİLLETMEHMET AKİF DEMİREZEN% 0,0532
VATAN PARTİSİMEHMET USLUBAŞ% 0,0318
GÖKÇEBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEDAT ÖZTÜRK% 51,992.849
AK PARTİERKAN SONER KODAMAN% 41,882.295
MHPATAKAN ÇİÇEK% 2,45134
İYİ PARTİSATILMIŞ AYDEMİR% 1,477
YENİDEN REFAHRAMAZAN ARDUÇ% 1,0960
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN% 0,3519
SAADETHAKAN BAYRAK% 0,2916
MİLLETMEHMET CAN% 0,2212
BTPHAKAN KİRAZ% 0,1810
HÜDA PARMUSTAFA ÖZEL% 0,158
KİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 80,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL ALTUN% 38,874.464
CHPEROL SARIAL% 26,973.097
İYİ PARTİMESUT ŞALVARCIOĞLU% 24,932.863
MHPSERDAR YARALI% 4,99573
YENİDEN REFAHAHMET AŞKAR% 2,5287
SAADETVELİ SEVER% 0,892
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ KÖYMEN% 0,557
BÜYÜK BİRLİKHASAN İSLAM% 0,1619
BTPSİBEL BAHADIR% 0,1113
GELECEK PARTİSİERCAN DEMİRCİOĞLU% 0,078
MİLLETEKREM ÜN% 0,067
HÜDA PARHİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK% 0,045
KOZLU

Açılan Sandık Oranı : % 93,62
Katılım Oranı : % 76,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALTUĞ DÖKMECİ% 50,9410.535
AK PARTİALİ BEKTAŞ% 32,516.725
MHPMUHAMMET ÖZDEMİR% 5,951.230
YENİDEN REFAHBİLAL KORKMAZ% 5,341.105
İYİ PARTİCELAL MURAT BİRİNCİ% 1,76364
ZAFER PARTİSİKEREM KAZAN% 1,52315
SAADETABDULLAH KIRNAPCI% 1,33275
BTPGÖKHAN BAHADIR% 0,2143
DPFAHRETTİN ATALAR% 0,1429
HÜDA PARMURADİYE ÖZDEMİR% 0,1123
MİLLETKÜRŞAT ALTAY% 0,121
HKPEMRAH KARA% 0,0816
DİĞER% 0,012

Kaynak: AA

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