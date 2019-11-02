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2 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

7 saat önce

Ramil Guliyev, MS hastaları için İstanbul Maratonu'nda koşacakRamil Guliyev: Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak"Hazırlıklara önümüzdeki haftadan itibaren Antalya'da başlayacağız""Kötü kulvar, benim koşmamı çok etkiledi""Hastalık benim için çok kötü oldu" Volkan Demirel: Kendi...

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Ramil Guliyev, MS hastaları için İstanbul Maratonu'nda koşacak

Ramil Guliyev: Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak

"Hazırlıklara önümüzdeki haftadan itibaren Antalya'da başlayacağız"

"Kötü kulvar, benim koşmamı çok etkiledi"

"Hastalık benim için çok kötü oldu"

Volkan Demirel: Kendi idolümü yaratmak istiyorum

"Fenerbahçe kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum"

"Nasıl futbolda bir 'Volkan Demirel' karakteri çıkardıysam, antrenörlükte de bunu yapacağım"

"Şimdiki hedeflerim daha büyük"

"Türk futboluna ve Fenerbahçe camiasına antrenör olarak hizmet etmek istiyorum"

Ömer Kaner: Elit bir kurs dönemi geçirdik

"İnşallah sonu da iyi olacak"

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan herkes memnun ayrılacak

"Organizasyonları önemli gün ve haftalara denk getirmeye çalışıyoruz"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: Bu olimpiyatların Çorum'da olmasından onur duyduk

SÜPER LİG

15.00 İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

17.30 Trabzonspor - Göztepe

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

FENERBAHÇE

11.30 Sarı lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.10 Sarı lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Kayseri'ye gidecek.

18.00 Takımın kente varışı

TFF BİRİNCİ LİG

14.00 Hatayspor - Altay

16.30 Ekol Göz Menemenspor - Cesar Grup Ümraniyespor

16.30 Adanaspor - Boluspor

19.00 Akhisarspor - Adana Demirspor

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

15.15 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom

17.30 TOFAŞ - Galatasaray Doğa Sigorta

20.00 OGM Ormanspor - Gaziantep Basketbol

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.15 OGM Ormanspor - Fenerbahçe Öznur Kablo

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 PTT - Beşiktaş

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 Türk Hava Yolları - Karayolları

17.30 VakıfBank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas

19.30 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet

YELKEN

12.00 Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Yarışta, 200'ün üzerinde yelkenli tekne mücadele edecek. Takımların Beşiktaş ve Sarıyer arasında yelken açacağı yarış, Çırağan Sarayı'nda saat 12.00'de start alarak, Anadolu Hisarı, Bebek, Anadolu Hisarı şamandıraları dönüldükten sonra yine Çırağan Sarayı'nda son bulacak. Lisans şartı aranmayan ve her yelkenli teknenin katılabileceği gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer'den başlayacak ve Çırağan Sarayı'nda tamamlanacak.

BOCCE

Mersin'de düzenlenen Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası başlıyor.

AVRUPA LİGLERİ

17.00 Roma - Napoli (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder - M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.30 Borussia Dortmund - Wolfsburg (Yunus Mallı)

17.30 Bayer Leverkusen - M'gladbach (M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.30 Werder Bremen - Freiburg (Ömer Toprak, Nuri Şahin)

18.00 Arsenal - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

19.00 Sturm Graz - Wolfsberger (M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

19.30 Marsilya - Lille (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)

21.45 Sparta Rotterdam - PSV (Halil İbrahim Dervişoğlu)

22.00 Nimes - Rennes (Metehan Güçlü)

22.00 Royal Mouscron - Antwerp (Sinan Bolat)

22.30 Club Brugge - Kortrijk (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

22.45 Torino - Juventus (Merih Demiral)

23.00 Real Madrid - Real Betis (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:32 Kaynak: DHA
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