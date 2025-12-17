Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçtiğimiz hafta çalışmalara başladığını söyledi. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşmeler yaparak sosyal diyalog sürecini aktif şekilde sürdürdüklerini belirten Işıkhan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da amacımız, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek bir asgari ücret belirlemek. Aynı zamanda istihdamı koruyacak ve makroekonomik dengeleri gözeten bir yaklaşım sergileyeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından Bakan Vedat Işıkhan sunum yaptı.

ÇALIŞMA HAYATI VE GELECEĞE DÖNÜK DEĞİŞİMLER

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının teknolojik gelişmeler ve küresel belirsizlikler nedeniyle hızla değiştiğini belirterek, "Teknolojinin gelişme hızı, iklim krizi ve küresel ekonomilerin birbirine bağımlılığı, emek piyasalarını kökten dönüştüren bir dalganın en büyük parçalarıdır. Dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni nesil çalışma modelleri artık her çalışanı ve işvereni doğrudan etkiliyor. İşin mahiyeti değiştikçe özellikle kırılgan grupların sosyal koruma ihtiyacı artıyor, istihdam güvencesi daha yüksek sesle tartışılır hale gelmiştir" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE HIZLI MÜDAHALE

Işıkhan, 6-7 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bakanlığın hızlı şekilde harekete geçtiğini şu sözlerle anlattı: "Bölgedeki işverenleri, çalışanları ve aileleri korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, toplum yararına programlar ve işsizlik ödeneği gibi mekanizmaları hızla devreye aldık. Bu kapsamda yapılan harcama 40 milyar lirayı aştı. Deprem sonrası 11 şehirde sigortalı çalışan sayısı neredeyse yarı yarıya düşmüştü, bugün ise deprem öncesi seviyenin üzerine çıkmayı başardık."

SGK'NIN MALİ GÜÇLENMESİ VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı ve mali sürdürülebilirliğine değinen Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

2002'de SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranı %71,5 iken, 2025 sonunda %95,3'e ulaşacak.

Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını karşılama oranı %60,9'dan %75,1'e yükseldi.

SGK açığının milli gelire oranı %2,2'den %0,42'ye düştü.

2002'de 12 milyon olan aktif sigortalı sayısı 2025 Eylül itibarıyla 26,5 milyona yükseldi.

Kayıt dışı istihdam oranı %52'den %26,9'a geriledi.

2023-2025 döneminde yaklaşık 2 milyon iş yerine 13 milyon 222 bin sigortalı için toplam 890 milyar lira teşvik sağlandı.

SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEMELER VE GERİ ÖDEME İMKANLARI

Bakan Işıkhan, sağlık alanında yapılan düzenlemeleri de aktardı:

Eylül 2025 itibarıyla 5,7 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası borçları devlet tarafından karşılandı.

Geri ödemeye alınan ilaç sayısı 3 bin 986'dan 8 bin 877'ye yükseldi, bunların 56'sı kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlar.

Tip 1 diyabetli çocuklar için sürekli glikoz izlem cihazları geri ödeme kapsamına alındı; 2024 Aralık-2025 Eylül döneminde 76 binin üzerinde reçete karşılandı, yaklaşık 610 milyon lira SGK tarafından ödendi.

2026 ASGARİ ÜCRET VE VERGİ DESTEKLERİ

Bakan Işıkhan, asgari ücret ve vergi desteklerine ilişkin bilgiler verdi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini kaydeden Işıkhan işçi ve işveren temsilcileriyle sosyal diyalog sürecinin devam ettiğini belirtti.

"2026 yılı asgari ücretinin çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek şekilde belirlenmesi hedefleniyor." diyen Bakan Işıkhan2025'in ilk 9 ayında asgari ücret desteği kapsamında 1,5 milyon iş yerine 46,8 milyar lira destek sağlandığını,2026'da da toplam 1 trilyon 92 milyar lira vergiden vazgeçileceğini dile getirdi.

İŞ SAĞLIĞI VE DENETİM ÇALIŞMALARI

Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi:

İSG hizmeti alan iş yeri sayısı 166 binden 782 bine yükseldi.

İSG hizmeti alan çalışan sayısı 6,4 milyondan 11,2 milyona çıktı.

2025 Aralık itibarıyla 10 bin 957 iş yerinde rehberlik ve teftiş yapıldı; 1 milyon 328 binin üzerinde çalışana ulaşıldı.

Yaklaşık 992 milyon liralık eksik işçilik alacağı işçilere ödenerek hakları korundu.

Denetim süreçlerinde işçinin hakkı ve alın teri söz konusu olduğunda taviz verilmediği vurgulandı.