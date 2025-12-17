Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
17.12.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde işçi ve işveren temsilcileriyle sosyal diyalog çerçevesinde bir araya geldiklerini açıkladı. TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Işıkhan, "Amacımız, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek bir asgari ücret belirlemek" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçtiğimiz hafta çalışmalara başladığını söyledi. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşmeler yaparak sosyal diyalog sürecini aktif şekilde sürdürdüklerini belirten Işıkhan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da amacımız, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek bir asgari ücret belirlemek. Aynı zamanda istihdamı koruyacak ve makroekonomik dengeleri gözeten bir yaklaşım sergileyeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından Bakan Vedat Işıkhan sunum yaptı.

ÇALIŞMA HAYATI VE GELECEĞE DÖNÜK DEĞİŞİMLER

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının teknolojik gelişmeler ve küresel belirsizlikler nedeniyle hızla değiştiğini belirterek, "Teknolojinin gelişme hızı, iklim krizi ve küresel ekonomilerin birbirine bağımlılığı, emek piyasalarını kökten dönüştüren bir dalganın en büyük parçalarıdır. Dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni nesil çalışma modelleri artık her çalışanı ve işvereni doğrudan etkiliyor. İşin mahiyeti değiştikçe özellikle kırılgan grupların sosyal koruma ihtiyacı artıyor, istihdam güvencesi daha yüksek sesle tartışılır hale gelmiştir" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE HIZLI MÜDAHALE

Işıkhan, 6-7 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bakanlığın hızlı şekilde harekete geçtiğini şu sözlerle anlattı: "Bölgedeki işverenleri, çalışanları ve aileleri korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, toplum yararına programlar ve işsizlik ödeneği gibi mekanizmaları hızla devreye aldık. Bu kapsamda yapılan harcama 40 milyar lirayı aştı. Deprem sonrası 11 şehirde sigortalı çalışan sayısı neredeyse yarı yarıya düşmüştü, bugün ise deprem öncesi seviyenin üzerine çıkmayı başardık."

SGK'NIN MALİ GÜÇLENMESİ VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı ve mali sürdürülebilirliğine değinen Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

2002'de SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranı %71,5 iken, 2025 sonunda %95,3'e ulaşacak.

Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını karşılama oranı %60,9'dan %75,1'e yükseldi.

SGK açığının milli gelire oranı %2,2'den %0,42'ye düştü.

2002'de 12 milyon olan aktif sigortalı sayısı 2025 Eylül itibarıyla 26,5 milyona yükseldi.

Kayıt dışı istihdam oranı %52'den %26,9'a geriledi.

2023-2025 döneminde yaklaşık 2 milyon iş yerine 13 milyon 222 bin sigortalı için toplam 890 milyar lira teşvik sağlandı.

SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEMELER VE GERİ ÖDEME İMKANLARI

Bakan Işıkhan, sağlık alanında yapılan düzenlemeleri de aktardı:

Eylül 2025 itibarıyla 5,7 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası borçları devlet tarafından karşılandı.

Geri ödemeye alınan ilaç sayısı 3 bin 986'dan 8 bin 877'ye yükseldi, bunların 56'sı kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlar.

Tip 1 diyabetli çocuklar için sürekli glikoz izlem cihazları geri ödeme kapsamına alındı; 2024 Aralık-2025 Eylül döneminde 76 binin üzerinde reçete karşılandı, yaklaşık 610 milyon lira SGK tarafından ödendi.

2026 ASGARİ ÜCRET VE VERGİ DESTEKLERİ

Bakan Işıkhan, asgari ücret ve vergi desteklerine ilişkin bilgiler verdi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini kaydeden Işıkhan işçi ve işveren temsilcileriyle sosyal diyalog sürecinin devam ettiğini belirtti.

"2026 yılı asgari ücretinin çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek şekilde belirlenmesi hedefleniyor." diyen Bakan Işıkhan2025'in ilk 9 ayında asgari ücret desteği kapsamında 1,5 milyon iş yerine 46,8 milyar lira destek sağlandığını,2026'da da toplam 1 trilyon 92 milyar lira vergiden vazgeçileceğini dile getirdi.

İŞ SAĞLIĞI VE DENETİM ÇALIŞMALARI

Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi:

İSG hizmeti alan iş yeri sayısı 166 binden 782 bine yükseldi.

İSG hizmeti alan çalışan sayısı 6,4 milyondan 11,2 milyona çıktı.

2025 Aralık itibarıyla 10 bin 957 iş yerinde rehberlik ve teftiş yapıldı; 1 milyon 328 binin üzerinde çalışana ulaşıldı.

Yaklaşık 992 milyon liralık eksik işçilik alacağı işçilere ödenerek hakları korundu.

Denetim süreçlerinde işçinin hakkı ve alın teri söz konusu olduğunda taviz verilmediği vurgulandı.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Aynı nakarat hep aynı aynı ! 29 0 Yanıtla
  • Özcan Kuvan Özcan Kuvan:
    Yorum yapmayacağım daha diyorum gelde yapma. Ya arkadaş artık insanların zekası ile alay etmeyi bırakın yeter artık be yeter yoksulluk sınırı 97.000 TL asgari ücret 22.000 TL utanın artık biraz insanların karşısına çıkıp konuşmaya. 14 0 Yanıtla
  • Ugras Ugras Ugras Ugras:
    Bu hale getiren o zaten 10 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    şakamısın sen, reis ne derse o olur. sen kimsin 6 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    zerre haz almlıyorum şu çahaldan 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu 16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
Sarıyer’de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü
Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı Kadınları SGK’lı çalışan gibi göstermişler Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler
Bakan duyurdu İrlanda iltica başvurularını azaltıyor Bakan duyurdu! İrlanda iltica başvurularını azaltıyor
FETÖ’ye ağır darbe ByLock kullanan 160 kişi yakalandı FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat Hem evinden oldu hem borçlu çıktı Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
Eski spikerden “tehdit“ iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi Eski spikerden "tehdit" iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi
Tek gecede milyonlar Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
Galatasaray’dan gece yarısı Icardi açıklaması Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Galatasaray’dan Griezmann bombası Galatasaray'dan Griezmann bombası
Raflardaki büyük tehlike En iyi ihtimalle engelli bırakıyor Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dünya Kupası için ucuz bilet Dünya Kupası için ucuz bilet
“Çirkinler“e operasyon 7 kişi tutuklandı, evlerden neler çıktı neler "Çirkinler"e operasyon! 7 kişi tutuklandı, evlerden neler çıktı neler
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

23:23
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi
23:01
Üst üste 4 penaltı kurtardı FIFA Kıtalararası Kupası’nda şampiyon PSG
Üst üste 4 penaltı kurtardı! FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG
22:48
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
22:33
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması
22:12
Tüm Türkiye’nin beklediği o an geldi çattı NBA All-Star oylaması başladı
Tüm Türkiye'nin beklediği o an geldi çattı! NBA All-Star oylaması başladı
22:05
Konyaspor, Galatasaray’ın iki yıldızını birden istiyor
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor
21:59
Arabeskin sevilen ismi Cansever’den kötü haber Son halini paylaştı, dua istedi
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
21:10
Çarkıfelek’in hostesi Emel Özkızıltaş’ın son hali görenleri şaşırttı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı
20:35
Galatasaray’da savunmaya Real Madrid’den dinamo
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo
20:26
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı
19:34
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı
19:19
Özgür Özel’in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM’yi karıştırdı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı
19:15
Futbol dünyası yasta Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
19:14
Zirveyle ilgili olay iddia Erdoğan, Putin’e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
17:46
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit
17:18
Güllü’nün mal varlığı belli oldu
Güllü'nün mal varlığı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 01:10:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.