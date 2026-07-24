3 kilo altın, para dolu çanta, otobanda teslimat! İzmit Belediyesi dosyasında şok iddialar - Son Dakika
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3 kilo altın, para dolu çanta, otobanda teslimat! İzmit Belediyesi dosyasında şok iddialar

24.07.2026 11:45
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İzmit Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında alınan ifadelerde dikkat çeken iddialar yer aldı. Turgut Koç, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın verdiğini öne sürerken, gizli tanık bazı ihalelerden yüzde 7-10 komisyon alındığını iddia etti. Dosyada para dolu çantalar, elden ödemeler ve şahsi hesaptan yapılan para transferlerine ilişkin beyanlar da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İzmit Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada gizli tanıklar, belediye personeli, eski özel kalem müdürü, eski makam şoförü ve iş insanlarının ifadeleri dosyaya girdi. İfade tutanaklarında ihale süreçlerinden para trafiğine, altın teslimatlarından belediyedeki görevlendirmelere kadar çok sayıda iddia yer aldı.

"BAŞKAN BENDEN PARA İSTEDİ, 3 KİLO ALTIN VERDİM" İDDİASI

İş insanı Turgut Koç ifadesinde, araç kiralama ihalesi nedeniyle Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinden para istediğini öne sürdü. Koç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda gece saatlerinde yaklaşık 3 kilogram altını poşet içerisinde Hürriyet'e teslim ettiğini iddia etti.

Koç ayrıca, ihale sürecinde "yüzdelik" üzerinden anlaşma yapıldığını, ihale alındıktan yaklaşık bir ay sonra para talep edildiğini söyledi.

GİZLİ TANIK: İHALELERDEN YÜZDE 7-10 KOMİSYON ALINIYORDU

Dosyadaki gizli tanık ifadelerinde ise asfalt ve satın alma ihalelerinden yüzde 7 ila yüzde 10 arasında nakit para alındığı, bu paraların altına çevrilerek Belediye Başkanı'na ulaştırıldığı iddia edildi.

Gizli tanık, altınların bazen doğrudan makam odasında, bazen de özel kalem müdürü aracılığıyla teslim edildiğini öne sürdü.

PARA DOLU ÇANTA VE PAKET İDDİASI

Eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner ile eski makam şoförü Hüseyin Ergül de ifadelerinde belediyedeki para trafiğine ilişkin iddialarda bulundu.

Çetiner, Başkan'ın sürekli siyah bir çanta taşıdığını ve bu çantanın kimse tarafından açılamadığını söylerken, Ergül ise makam odasından aldığı poşetin içindeki pakete dokunduğunda bunun para olduğunu hissettiğini iddia etti.

Ergül ayrıca, Özel Kalem Müdürü'nün kendisine, "Abi daha para sayması bitmemiştir" dediğini öne sürdü.

ELDEN VE ŞAHSİ HESAPTAN ÖDEME İDDİASI

"Leyla Hanım" belgeselinin yapımcısı Koral Altın da ifadesinde, belediyeden alacağı 800 bin liranın 500 bin lirasının Fen İşleri Müdürü tarafından evine elden getirildiğini, kalan 300 bin liranın ise Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in şahsi banka hesabından gönderildiğini söyledi.

Altın ayrıca belediyeden alacağını tahsil edemediği dönemde yaklaşık 1 milyon liranın YK Otomotiv isimli şirket üzerinden kendisine gönderildiğini, daha sonra bu paranın büyük bölümünü şirkete, kalan kısmını ise Turgut Koç'un hesabına aktardığını anlattı.

"GÖLGE BAŞKAN" İDDİASI VE KADROLAŞMA

İfade tutanaklarında Belediye Başkanı'nın eşi Murat Hürriyet hakkında da dikkat çeken iddialar yer aldı. Bazı tanıklar, belediyedeki kritik görevlendirmelerin Murat Hürriyet tarafından yapıldığını ve belediyenin fiilen onun tarafından yönetildiğini öne sürdü.

Dosyada ayrıca bazı akraba ve yakın isimlerin belediyede kritik görevlere getirildiği, reklam ve tanıtım işlerinin belirli kişi ve şirketlere yönlendirildiği iddiaları da yer aldı.

DİJİTAL DELİLLER DE DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonlarındaki silinen mesajlar, fotoğraflar, banka hareketleri, ihale evrakları ve para transferlerinin de incelendiği öğrenildi. Dosyada araç kiralama ihalesine ilişkin yazışmalar ile çeşitli banka havalelerinin de delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, Özel Kalem Müdürü Nusret Ömürhan Yılmaz, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İhale sorumlusu Leyla Kıran hakkında ise tutuklama talebi reddedildi. Kıran hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İzmit Belediyesi 3 kilo altın, para dolu çanta, otobanda teslimat! İzmit Belediyesi dosyasında şok iddialar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 kilo altın, para dolu çanta, otobanda teslimat! İzmit Belediyesi dosyasında şok iddialar - Son Dakika
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