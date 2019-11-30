30 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor

- Türkiye'deki 9 hipodromda toplam 350 bin kişi çalışıyor, bu da yaklaşık 1.5 milyon kişiye AŞ veriyor

-Bir yarış atının aylık maliyeti en az 7 bin TL

-Neyle besleniyorlar, günlük antrenmanlarını nasıl yapıyorlar ?

-Veliefendi Hipodromu'nda at hastanesi bulunuyor ve veterinerler hazır bekliyor

-Apranti okulu, rehabilitasyon merkezi ve piknik alanı...

-Nasıl jokey olunur?

-Hipodrom ile yolu kesişen; kondisyoner, seyis, antrenör ya da at yarışı spikeri oluyor

UEFA EURO 2020 FİNALLERİNİN KURALARI ÇEKİLECEK

20.00 A Milli Futbol Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edeceği rakipleri, Romanya 'nın başkenti Bükreş 'te çekilecek grup kuraları sonucu belli olacak.

EURO 2020 kuralarında 24 takım 6'şarlı 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekimine 3. Torba'dan girecek. Ay-Yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4'erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu'nda yer almayacak. Böylece Milliler, 3. Torba'da kendisi ile birlikte bulunan Portekiz İsveç ve Çek Cumhuriyeti 'nin yanı sıra UEFA 2020 finallerinde B Grubu'nda yer alması kesinleşen Belçika Rusya , Danimarka ile 4. Torba'dan bu gruba gelecek Finlandiya ya da Galler 'den biri ile eşleşemeyecek.

SÜPER LİG

15.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa

20.00 Göztepe - Fenerbahçe

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Altınordu

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Osmanlıspor

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlı kulüpte divan kurulunun 2019 Yılı 3'üncü Olağan Toplantısı yapılacak. Ahmet Nur Çebi , toplantıya ilk kez kulüp başkanı olarak katılacak.

11.30 Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek. (Basına kapalı)

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirecek.

16.00 Galatasaray uçakla Trabzon'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde toplanarak Galatasaray maçı için kampa girecek.

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ

İki ligde de 15'inci hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam.net İTÜ Basket

15.15 Teksüt Bandırma - Bahçeşehir Koleji

17.30 Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

17.00 İzmit Belediyespor - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Beşiktaş - Nilüfer Belediyespor

19.00 Fenerbahçe Opet - Karayolları

Not: Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank karşılaşması, Çin'de düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası nedeniyle 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi

AVRUPA LİGLERİ

20.30 Willem II - Sparta Rotterdam (Halil İbrahim Dervişoğlu)

22.00 Lille - Dijon ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)