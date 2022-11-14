Hain saldırıda can veren Ecrin ve babasının Adana'dan İstanbul'a nişan için geldiği ortaya çıktı

Dün akşamüstü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız da yaralandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan ile 2013 Seyhan doğumlu kızı Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti.

NİŞAN İÇİN GELMİŞLER

Her biri arkasında yarım kalan yürek parçalayan bir hikaye bıraktı. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Yusuf Meydan, ailesiyle birlikte kardeşinin nişanı için İstanbul'a geldi. Hafta sonu olduğu için Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi'nde geziye çıktı. Yusuf Meydan, kızı Ecrin ile İstiklal Caddesi'nde gezdiği sırada hain bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

BAKANLIK ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz, İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM ÇOK"

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ise sosyal medya hesabından, "Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan, değerli personelim, çalışma arkadaşım Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i İstanbul'daki hain terör saldırısında kaybetmenin derin acısını yaşamaktayız. Çok üzgünüm çok" dedi.

CENAZELERİ TESLİM ALINDI

Öte yandan Ecrin Meydan ve Yusuf Meydan'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Adana'ya yola çıktı. Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş, cenazeyi teslim almaya geldiğinde gözyaşlarını tutamadı. Yakınları anneanneyi sakinleştirmeye çalıştı.

"KARDEŞİNİN NİŞANI İÇİN GELDİ"

Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.

"ECRİN ACIKTIĞI İÇİN YEMEK YİYECEK YER ARIYORLARDI"

İbrahim Ünal, İstiklal Caddesi'nde yürürken Baba Yusuf Meydan kızı Ecrin Meydan'a yemek yedirmek için yer aradığını o esnada patlamanın yaşandığını söyledi. O anları anlatan İbrahim Ünal, "Cenaze Adana'da olacak. Zaten uçakla gideceğiz. İstanbul'a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. 3 günlüğüne. Bu terör laneti yüzünden hayatını kaybetti. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Adana'ya gideceklerdi. Son günleriydi. Adana'ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı" diye konuştu.