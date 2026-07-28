Ahbap’ta kendi aralarında 20 milyar liralık işlem çevirmişler - Son Dakika
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Ahbap’ta kendi aralarında 20 milyar liralık işlem çevirmişler

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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyonunun detayları gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin hesaplarında tam 20 milyar liralık devasa bir işlem hacmi tespit edilirken, aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 13 kişinin bu paraları aralarında çevirdikleri iddia edildi. Ayrıca teslim edilmeyen deprem konutları, Haluk Levent'in asistanı üzerine şaibeli şekilde geçirilen 59 taşınmaz da soruşturma dosyasına girdi.

AHBAP Derneği’ne verilen bağışları amacı dışında kumar ve bahiste kullanan şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu derneğe yönelik soruşturma genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında 4'üncü dalga bir operasyon düzenlendiğini, 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Bu operasyonun detayları ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda AHBAP Derneği’nin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler tek tek incelemeye alındı. Gözaltı listesinde Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran da bulunuyor.

Ahbap’ta kendi aralarında 20 milyar liralık işlem çevirmişler
Hüseyin Başaran

1300 KONUT İÇİN ANLAŞTI, 490 YAPTI

Derneğin Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas ve ISB şirketleriyle depremzedelere bin 300 konut yapımı için anlaştığı, dernek kasasından peşin ödemeler yapıldığı belirlendi. Teslim edilen konut sayısının ise sadece 490'da kaldığı ortaya çıktı.

YELİZ KAYA'YA 59 ŞÜPHELİ TAŞINMAZ DEVRİ

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından birini ise Haluk Levent'in asistanı, kasası Yeliz Kaya'ya yapılan sıralı taşınmaz devirleri oluşturdu.

İncelemelerde Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere toplam 59 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle şirket yöneticileri hakkında soruşturma yürütülüyor.

Ahbap’ta kendi aralarında 20 milyar liralık işlem çevirmişler

AHBAP DERNEĞİ’NE KAYYIM ATANDI

Öte yandan derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, Ahbap Derneğine ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyım olarak atanmasına karar verdi.

20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4’üncü dalga operasyonda soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelendiğini bildirmişti. Gürlek “Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir” demişti.

Ahbap’ta kendi aralarında 20 milyar liralık işlem çevirmişler

4. DALGADA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN TAM LİSTESİ

İşte gözaltına alınan 13 şüpheli: Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. Yetkilisi), Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. Yetkilisi), Murat Yaren ve Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. Yetkilileri), Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. Sahibi), Recep Demir ve Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. Yetkilileri), Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. Yetkilisi), Orhan İnan (Taşınmaz devreden şahıs),Sibel Kaya (Çeklerin son cirantası), Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup Yetkilisi), Ali Demirhan (Haluk Levent ile ilişkili şüpheli), Deniz Şimşek (Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü)

60 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE MAL VARLIĞI İDDİASI

Gözaltına alınan Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın, geçen ay Haluk Levent gözaltına alınmadan hemen önce suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. 2018'deki uçak kazasında kızını kaybeden Başaran, kız çocuklarını desteklemek amacıyla Haluk Levent'e güven duyduğunu ifade etti. İddiaya göre Levent, "Üniversiteli kız çocuklarına yurt yapacağız" diyerek Başaran Grubu'na ait değeri 60 milyon dolar olan gayrimenkulleri Ahbap adına satın almak istedi ancak 22 taşınmazı asistanı Yeliz Kaya'nın üzerine geçirdi. Başaran, parasının ödenmediğini ve taşınmazların amacı dışında kullanıldığını belirterek şikâyetçi olmuştu. Dosyada ise Başaran'ın 60 milyon dolar değer biçtiği gayrimenkullerin 22 milyon dolar olduğu iddia edilmişti.

Hüseyin Başaran, Haluk Levent, Güncel, Gündem, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Gündem Ahbap’ta kendi aralarında 20 milyar liralık işlem çevirmişler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 852375 852375:
    huseyin basaran az degil oda isin icinde 0 0 Yanıtla
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