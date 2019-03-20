AK Parti'li Dağ: CHP Meclis Üyesi Adayı 19 Kişi Terör Örgütleri ile Bağlantılı (2)

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CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor

Bülent Arınç, Erdoğan'a Yaptığı Teklifi Açıkladı: Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a veya Bana Görev Verin Dedim