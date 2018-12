AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Görüldüğü gibi önümüze hangi engel çıkartılırsa çıkartılsın ülkemize ve milletimize hizmet mücadelesinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta milletimizden alacağımız güçlü destekle hizmet siyasetimizi daha da yükseltecek, daha da ileri taşıyacağız. Her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul 'un tercihleri büyük ölçüde belirleyici olacaktır. İstanbul arkamızda olduğu sürece Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mücadele yoktur." dedi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda konuşan Erdoğan, son 15 yılda 3 asgari ücret tespitinin oy birliğiyle yapıldığını, 2019 asgari ücretinin de bunlardan birisi olduğunu söyledi."Yeni yönetim sistemimizin ilk asgari ücreti, bekar ve çocuksuz bir işçi için 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl ramazan ve kurban aylarıyla birlikte emeklilerimize bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme uygulamasını başlatmıştık. Paylaşmanın bereketine inanan yöneticiler olarak kamudan maaş alanların gelir düzeylerini yükseltecek tüm adımları atıyoruz." diyen Erdoğan, özel sektörün de kendi çalışanları için aynı yolu izleyeceklerinden şüphe duymadığını belirtti.Bu kapsamda, özel sektörü de yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Özel sektörümüzü de yalnız bırakmıyoruz. Nisan ayında açıkladığımız Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 135 milyar lira yatırımla 34 bin istihdam sağlayacak, cari açığımızda 19 milyar dolar azalmaya yol açacak adımları attık." ifadelerini kullandı.2019 bütçesinde reel sektör teşvikleri için yaklaşık 33 milyar lira kaynak ayırdıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Görüldüğü gibi önümüze hangi engel çıkartılırsa çıkartılsın ülkemize ve milletimize hizmet mücadelesinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta milletimizden alacağımız güçlü destekle hizmet siyasetimizi daha da yükseltecek, daha da ileri taşıyacağız. Her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'un tercihleri büyük ölçüde belirleyici olacaktır. İstanbul arkamızda olduğu sürece Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mücadele yoktur."Herkesin ilanihaye belediye başkanı olarak kalmayacağını dile getiren Erdoğan, "Bu makamlar malum, geçicidir. Burada da yine yaptığımız çalışmalarda bazı değişiklikleri yaptık ve bundan sonraki süreçte de bu makamlarda değişikliğe uğrayan kardeşlerim biliyorlar ki AK Parti alışılmış bir siyasi parti değildir. Bu bir davadır. 'Yol O'nun varlık O'nun gerisi hep angarya/Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya ' anlayışıyla yola devam edeceğiz." dedi.Adaylar kürsüye çağrıldıErdoğan, Adalar 'dan başlayarak Zeytinburnu 'na değin İstanbul'daki AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını harf sırasına göre kürsüye çağırdı. Bağcılar Belediye Başkanı ve başkan adayı Lokman Çağırıcı kürsüye geldiğinde Erdoğan, "Lokman'ın maşallahı var, 4 çocuk, Rabia." ifadesini kullandı. Beykoz için Murat Aydın 'ın ismi açıklandığında Erdoğan, "Burada bir açıklama yapmam lazım o da şu: Biz davayız dedik ya, Zeytinburnu'nda 3 dönem belediye başkanlığı yapmış olan Murat kardeşimizi biz Beykoz'a kaydırdık. Şimdi şöyle bir anlayış bazı yerlerde yayılıyor, 'Bizim içimizde yok muydu?' Ne demek bizim içimizde yok muydu? Bizim dışımızda diye bir şey var mı? Bizim görevimiz emaneti ehline vermektir. Asıl olan budur. Başarılı 3 dönem Zeytinburnu'nda ve şimdi de Beykoz'da devam etmesinin kararını verdik ve bu kararımızı da istişaremizle yaptık ve inşallah Beykoz'da da biz Murat Bey'e çok çok güveniyoruz. Orada da başarılı bir dönem olacaktır." diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 'ı Büyükçekmece adayı olarak açıklayıp kürsüye davet eden Erdoğan, "İşte buyrun. Başakşehir , ardından Büyükşehir şimdi de Büyükçekmece. İnandığımız davanın gereği neyse, bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci için "Azmi Bey eski bir milletvekilimiz, daha önce ilçe başkanımız ve donanımlı bir adayımız olarak Esenyurt'a gönderiyoruz, inşallah Azmi Beyle beraber azmin, kararlılığın, gayretin inşallah ispatını yapacağız. Hayırlı olsun" diyen Erdoğan, Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken 'in ise daha önce Eyüpsultan'da belediye başkan yardımcılığı yaptığını, ardından Antalya ve Gaziantep büyükşehir belediyelerinde genel sekreterlik yaptığını hatırlatarak, "Bilgisi, birikimi, donanımıyla Eyüpsultan'da çok şeyler yapacağına inanıyoruz." dedi.Bu seçimde Cumhur İttifakı ile hareket ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak Türkiye 'nin dört bir yanında müşterek çalışmalarımız var. Sayın Genel Başkanla zaman zaman bir araya geldik bir de sürekli olarak bu süreci tespit ettiğimiz arkadaşlarımız teknik çalışmaları yürüttüler, bunun sonucunda da İstanbul'un üç ilçesinde biz aday göstermiyoruz, Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim belirledik, şimdi bu isimleri sizlere takdim ediyoruz ve dediğimiz gibi hepsinde de bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız ve Allah'ın izniyle oralardaki seçimleri de alacağız." ifadelerini kullandı.Erdoğan, bu çerçevede belirlenen Beşiktaş adayı Serkan Toperi, Maltepe adayı Ahmet Baykan ve Silivri adayı Volkan Yılmaz 'ı kürsüye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 'ı anlatan filmin gösterilmesinin ardından Yıldırım'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.Cumhur İttifakı'na ilişkin de konuşan Erdoğan, "Özellikle Cumhur İttifakı'nda Sayın Bahçeli'yle bu yol arkadaşlığımızda, birbirimize olan dayanışmamız şu ana kadar gayet başarılı şekilde yürüdü. İnanıyorum ki bundan sonra da başarılı şekilde sürecektir. Zaten bu seçimler bu noktada çok çok anlamlı. Karşımızda Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle, 'zillet ittifakı' var. Bu zillet ittifakına karşı Cumhur İttifakı'nın zaferi çok çok farklı olacaktır." dedi.NotlarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , salona Binali Yıldırım ile beraber geldi.Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da protokolde yerlerini aldı.Erdoğan'ın konuşması öncesi, kendisi için hazırlanan "Lider" filmi izletildi. Konuşmalar sırasında, Erdoğan ve Yıldırım'ın yan yana fotoğrafları açıldı.Yıldırım'ın konuşması öncesinde de kendisi için hazırlanan tanıtım filmi izletildi.Erdoğan, Yıldırım'ı sahneye çağırdığı sırada salondan yükselen sloganlara alkışlarla eşlik etti.Aday tanıtımı sırasında Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz fenalaşınca sağlık görevlileri müdahalede bulundu.(Bitti)