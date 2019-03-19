AK Parti'nin Kocaeli Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah göstermesin Türkiye tökezlerse gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimiz de tökezler.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah göstermesin Türkiye tökezlerse gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimiz de tökezler. Türkiye sendelerse Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da sendeler. Türk milleti zayıflarsa Kudüs davası, Filistin davası, hak, hukuk ve adalet davası da zayıflar." dedi.



Erdoğan, Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda, partisince düzenlenen mitingde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İslam dünyasından kaynaklanan terör" ifadesini içeren açıklamasını alandakilere izletti.



CHP'ye gönül verenlere seslenmek istediğini belirten Erdoğan, "Şu Bay Kemal'in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz ya? Bay Kemal, sen ne zamandan beri terörün kaynağının İslam dünyası olduğuna inandın. Vicdan ister vicdan. Doğru, sen YPG'ye bile bir terör örgütü olarak bakmadıktan sonra, sana bir şey söylenecek durum yok ama senin dilinden inşallah 31 Mart'ta benim milletim dersi verecek ve inşallah payını da alacaksın. Öyle bir Osmanlı tokadı olsun ki CHP'nin tabanı da ondan kurtulsun." diye konuştu.



"Türkiye'nin güçlü olmaktan başka seçeneği yoktur"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yaşadıkları hadiselerin herkese bir hakikati gösterdiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin güçlü olmaktan, güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten, kardeşliğini perçinlemekten başka hiçbir yolu yoktur. Allah göstermesin Türkiye tökezlerse gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimiz de tökezler. Türkiye sendelerse Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da sendeler. Türk milleti zayıflarsa Kudüs davası, Filistin davası, hak, hukuk ve adalet davası da zayıflar. Bu millet, eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer. Türkiye dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın, huzurun, güvenin sembolüdür. Türkiye Balkanlardan Kafkaslara, Türkistan'dan Afrika'ya kadar kardeşlerimizin dara düştüklerinde sığınacakları son limanın adıdır. Biz sadece kendimiz için sadece gurbetçilerimiz için değil, bütün komşularımız, soydaşlarımız için de güçlü olmak zorundayız. Ancak CHP'nin başındaki zat maalesef bunu idrak edemiyor, ittifakın tavşan ortağı olan hanımefendi, bu gerçeğin farkına varamıyor, ittifaka destek veren Saadet neyle mücadele ettiğimizi anlamıyor. Bunları idrak edemedikleri gibi ülkemizin birçok farklı cephede yürüttüğü beka mücadelesini bunlar baltalamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hedef tahtasına konulduğu böylesi bir dönemde sırf 3-5 oy daha fazla almak için bölücü örgütün uzantılarıyla iş birliği yapıyorlar."



"Ne idüğü belirsiz ama Kürdistan diyor"



Sezai Temelli'nin bazı açıklamalarını izleten Erdoğan, "Bu adam Kürt de değil onu söyleyeyim. Ne idüğü belirsiz ama ne diyor Kürdistan diyor. Şimdi Kocaeli'nden Türkiye'ye sesleniyorum; Kocaeli'de yaşayan Kürt kardeşlerime de sesleniyorum; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Doğu Anadolu'muz var, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu bölgemiz var, Ege'miz var, Marmara'mız var. Şimdi bu temeli olmayan adam Kürdistan'ı çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Seninle gelecek olanlar varsa onları da al yanına beraber git ama Türkiye'de böyle bir bölge yok. Bunlar ayrımcı, bunlar ülkemizi bölmek isteyenler ama biz ülkemizi bunlara böldürmeyeceğiz. İşte Beka meselesi dediğimiz bu." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'a kalan 12 gün içinde herkesin çok çalışması gerektiğini anlatarak, "Sandıkta bunlara gerekli olan dersi vermeliyiz. İmralı'daki caniye özgürlük isteyen terör sempatizanlarını CHP listelerinden ittifak kontenjanından belediyelere sızdırmanın mücadelesini veriyorlar. Türk ve Müslüman düşmanlarına tek bir söz dahi söylemezken her gün miting meydanlarında bize iftira atıyorlar." dedi.



"Bu ifadeleri nasıl kabul ediyorsunuz?"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırının ardından yaptığı açıklamaları ekrandan izleten Erdoğan, "Şu açıklamaya bak, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' ne vicdansız adamsın sen. Sen nasıl olur da bu terörün kaynağını İslam dünyası olarak söylersin? Ey CHP'ye gönül veren kardeşlerim, bu ifadeleri nasıl kabul ediyorsunuz. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman değil mi? Öyleyse İslam dünyasına nasıl olur da terörün kaynağı olarak bu ifadeyi kullanıyor. Yani bu adam ya zır cahil, ya zır zır cahil nereye vardırırsan vardır." dedi.



Erdoğan, Yeni Zelanda'da bir alçağın cuma namazına giden 50 kişiyi şehit ettiğini ve CHP Genel Başkanı'nın çıkıp kendilerini sorgulama tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.



"İslamofobikleri masum gösteriyor"



"Sen önce kendini sorgula" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"50 masumun vahşice şehit edildiği bir terör saldırısının, bir katliamın ardından neonazilerin ağzıyla beyanat veriyorsun. Terörist senatör ne diyorsa, hangi argümanları dillendiriyorsa, hangi tezleri savunuyorsa CHP'nin başındaki zat da benzer şeyleri söylüyor. DEAŞ ve El-Kaide saldırılarını gündeme getirerek Yeni Zelanda'daki, Avrupa'daki, Amerika'daki İslam karşıtlarının tezlerine buradan lojistik destek sağlıyor. Tıpkı 17-25 Aralık'ta FETÖ tezlerine sözcülük yaptığı gibi. 15 Temmuz sonrası FETÖ'cülerin ağzıyla konuştuğu gibi bugün de faşistlerin, ırkçı fanatiklerin avukatlığını yapıyor. 23 bin tır dolusu silah verilen YPG'li katilleri masumlaştırmaya çalıştığı gibi bugün de 'Müslümanlar kendilerini sorgulasın' diyerek İslamofobikleri masum gösteriyor. Hiç kimse bu tavrı siyasi gaf diyerek basitleştiremez, geçiştiremez. Hiç kimse bunu siyaset bilmezlik diyerek hafife alamaz. Bunun adı siyasi basiretsizlikten öte gaflettir dalalettir. Bey Kemal'in kırdığı potların boyu CHP genel merkezini bile aşmıştır. Bay Kemal'in imza attığı skandalların hesabını artık CHP'li kardeşlerim bile tutmayı bırakmıştır. Bu şahsın kaset tezgahıyla CHP'nin başına getirildiğinden beri milletin hayrına memleketin faydasına hiçbir kelamı yoktur. Bu zatın sözde adalet yürüyüşünde olduğu gibi millet memleket düşmanlarına kanlı kalkan, canlı kalkan olmaktan başka tek bir icraati yoktur. Ama milletimiz inşallah 31 Mart'ta demokratik yollardan bunun hesabını soracaktır. 31 Mart'ta Kocaeli sandıkta sadece neonazilere değil onları tezlerine mühimmat taşıyan gafillere de sandıkta derslerini verecektir."



(Sürecek)

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