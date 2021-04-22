AK Partili Ünal'dan CHP'li Altay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP'nin Adnan Menderes döneminden bugüne kadar ülkenin yararına olacak her konunun karşısında durduğunu söyledi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekilerle Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde temaslarda bulundu.

Kent merkezindeki çeşitli yatırımları yerinde inceleyen Ünal, daha sonra partisinin il teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin geçmişten bugüne darbelere ve darbecilere karşı durmadığını, bazı dönemlerde ise teşvik etmekle itham edildiğini anlattı.

CHP'nin fırsat bulsa ülkeyi 1940'lara döndüreceğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"1950 yılında Adnan Menderes'in yaptığı bir radyo konuşması var dinleyin o gün Adnan Menderes'in söyledikleriyle bizim söylediklerimiz arasında bir fark yok. Merhum Menderes bunlar diyor memleketin yararına olan hiçbir hususun yanında durmaz diyor 1957 yılında. Halkı galeyana getirmek için hiçbir yalandan ve iftiradan sakınmazlar diyor. 1957-2021 değişmeyen bir şey var değişmeyen şey Cumhuriyet halk Partisi'nin bu ülkenin menfaatine olan her hususun karşısında durması. Birinci Boğaz Köprüsü yapılırken bunlar neler söylemişler? Girin bir bakın diyor ki 'İstanbul için felaket olacak.' Üçüncü Havalimanı yapılırken bunlar neler yaptılar hatırlıyorsunuz değil mi? Şu anda üçüncü Havalimanı Avrupa'nın en büyük havalimanı. Bu ülkenin menfaatine olan hiçbir hususu desteklemeyen doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunan, Libya'da Hafter'i savunan, Suriye'de Esad'ı savunan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etmiş bir yapıyla karşı karşıyayız."

CHP'nin siyaseti yalan ve aldatmacayla yaptığını savunan Ünal, "128 milyar dolar nerede" diyerek millete sürekli yalanlar söylendiğini aktardı.

Ünal, az da olsa Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bilgisi olan birisinin Merkez Bankasında paranın kaybolmayacağını bileceğini ve bunu muhalefetinde bildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Faik Öztrak 2001 krizinde Hazine müsteşarıydı 24 bankanın borçlarının devlet güvencesine alınmasını sağladılar ve bu borçları devlete ödettirdiler. 24 bankanın içini boşalttılar, Türkiye'nin o dönemdeki kayıplarını hiç anlatmaya gerek yok. Şu kadar Merkez Bankasını bilen, hazineyi bilen bir kişi bilir ki merkez bankalarında para kaybolmaz. Ne olur? Merkez Bankasında rezerv vardır döviz yani avro, dolar ve altın rezervi vardır ve merkez bankasındaki para, döviz Türk Lirası ve altın arasında dolaşır bu hesaplar da kamuya açıktır. Bunlara rahat bir şekilde bakılabilir ama bunlar bir yalan söylüyorlar o yalanı sürekli tekrar ediyorlar. Bir bakıyorsunuz 128 Milyar dolar nerede? Bir bakıyorsunuz aşı nerede? Bir bakıyorsunuz maske nerede? PKK'nın kampa çıkardığı çocuk yaştaki bir teröristi Zap Suyu'nda boğuldu diye gösterip Hamza nerede diyorlar. Bunlar sabah akşam yalan söyleyecek biz de bunların yalanlarına cevap bulacağız. Öyle mi? Yok değil biz gündemimize bakacağız işimize bakacağız onlara da diyeceğiz ki iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Kendi milletvekilleri 128 milyar doların ne olduğunu açıkladı. Bunlar bizimle ilgili bütün hakikatlere kapalılar. Biz ağzımızla kuş tutsak 'kuşu ısırdı' diyorlar. Suyun üzerinde yürüsek 'yüzme bilmiyor' diyorlar. Biz hakikati nasıl anlatırsak anlatalım dinlemiyorlar. Çünkü hakikatleri öğrenmekle ilgili bir dertleri yok. Asla moralimizi bozmalarına müsaade etmeyeceğiz, asla bizi karamsarlığa düşürmelerine müsaade etmeyeceğiz umudumuzu ve inancımızı kaybetmeyeceğiz. Doğalgaz buluruz itibarsızlaştırırlar, uzay ajansı kurarız itibarsızlaştırırlar, roketi yaparız itibarsızlaştırırlar her şeyi alay konusu eden bu özgüven düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz bunun içinde umudumuzu ve inancımızı kaybetmeyeceğiz."