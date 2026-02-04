Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu - Son Dakika
Altın

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
04.02.2026 08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Altın fiyatları, hafta sonu yaşanan sert düşüşler sonrasında keskin bir şekilde toparlandı. Salı günü yüzde 5,9'luk sıçrama yaşayan ons altın, Kasım 2008'den bu yana en güçlü günlük kazancını kaydetti. Ons altının ardından gram altın ise yüzde 2,7'lik tırmanışla 7 bin 96 lira seviyesine çıktı.

Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Çarşamba günü yüzde 2'nin üzerinde yükselen altın, bir önceki seansta kaydettiği güçlü performansın ardından yükselişini sürdürdü.

ONS ALTINDA TARİHİ HAREKET

Spot altın yüzde 2,6 artışla ons başına 5 bin 72 dolara yükseldi. Salı günü yaşanan yüzde 5,9'luk sıçrama, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en sert günlük yükseliş olarak kayda geçti. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü ise 5 bin 594,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2,7 artışla 5 bin 67 dolara çıktı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki güçlü yükselişin ardından gram altın da ivme kazandı. Gram altın yüzde 2,7 oranında değer kazanarak 7 bin 96 liraya yükseldi.

ZAYIFLAYAN DOLAR ALTINI DESTEKLİYOR

ABD doları, son dönemde güçlü makroekonomik verilerle elde ettiği kazanımların ardından kâr satışlarıyla gerilerken, yen hariç birçok büyük para birimi karşısında değer kaybetti. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

FED BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasalarda, Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh'ın faiz indirimleri ve bilanço küçültme konusunda daha baskın bir tutum sergileyebileceği beklentisi güçleniyor. Yatırımcılar 2026 yılı için en az iki faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, faiz getirisi olmayan altın düşük faiz ortamına yönelik beklentilerden destek buluyor. Gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin de Fed'in gelecek dönem politika adımlarına dair yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

4 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.091,87

Gram Altın Satış: 7.092,93

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.219,00

Çeyrek Altın Satış: 12.548,00

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 24.462,00

Yarım Altın Satış: 25.121,00

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,16

22 Ayar Bilezik Satış: 6.830,10

ONS ALTIN

ONS altın Alış: 5.064,02 dolar

ONS altın Satış: 5.065,41 dolar

