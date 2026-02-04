Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Çarşamba günü yüzde 2'nin üzerinde yükselen altın, bir önceki seansta kaydettiği güçlü performansın ardından yükselişini sürdürdü.
Spot altın yüzde 2,6 artışla ons başına 5 bin 72 dolara yükseldi. Salı günü yaşanan yüzde 5,9'luk sıçrama, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en sert günlük yükseliş olarak kayda geçti. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü ise 5 bin 594,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2,7 artışla 5 bin 67 dolara çıktı.
Ons altındaki güçlü yükselişin ardından gram altın da ivme kazandı. Gram altın yüzde 2,7 oranında değer kazanarak 7 bin 96 liraya yükseldi.
ABD doları, son dönemde güçlü makroekonomik verilerle elde ettiği kazanımların ardından kâr satışlarıyla gerilerken, yen hariç birçok büyük para birimi karşısında değer kaybetti. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.
Piyasalarda, Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh'ın faiz indirimleri ve bilanço küçültme konusunda daha baskın bir tutum sergileyebileceği beklentisi güçleniyor. Yatırımcılar 2026 yılı için en az iki faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, faiz getirisi olmayan altın düşük faiz ortamına yönelik beklentilerden destek buluyor. Gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin de Fed'in gelecek dönem politika adımlarına dair yeni sinyaller vermesi bekleniyor.
Gram Altın Alış: 7.091,87
Gram Altın Satış: 7.092,93
Çeyrek Altın Alış: 12.219,00
Çeyrek Altın Satış: 12.548,00
Yarım Altın Alış: 24.462,00
Yarım Altın Satış: 25.121,00
22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,16
22 Ayar Bilezik Satış: 6.830,10
ONS altın Alış: 5.064,02 dolar
ONS altın Satış: 5.065,41 dolar
