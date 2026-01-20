Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3. kattan asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Hürü Toklu (66), Karataş Mahallesi 9 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında asansöre binmek istedi.
Asansörün katta olmadığını fark etmeyen Toklu, boşluğa düşerek ağır yaralandı.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılan Toklu, ambulansla sevk edildiği Toprakkale Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
