Avrupa Rüyası 2027’de Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan rotalarıyla yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Avrupa Rüyası 2027’de Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan rotalarıyla yeni sezona hazırlanıyor

Avrupa Rüyası 2027’de Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan rotalarıyla yeni sezona hazırlanıyor
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2027 seyahat sezonu yaklaşırken, farklı coğrafyaları tek programda keşfetmek isteyen Türk gezginler için alternatif rotalar öne çıkıyor. Avrupa Rüyası, Avrupa’nın popüler şehirlerinden Britanya ve İskandinavya’ya, Japonya’dan Güney Kore’ye uzanan tur seçenekleri, birden fazla ülke ve kültürü aynı seyahatte deneyimlemek isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

2027 yılı için yurtdışı seyahat planı yapan Türk gezginlerin farklı ülke ve şehirleri aynı tatil içerisinde keşfetme arayışı devam ederken, Avrupa Rüyası yeni sezon tur programlarını şekillendiriyor. Avrupa’nın klasik destinasyonlarının yanı sıra Britanya, İskandinavya ve Uzak Doğu’yu kapsayan rotalar, farklı seyahat deneyimleri yaşamak isteyenler için alternatifler sunuyor.

Bir seyahatte birden fazla ülke ve şehir görme imkânı sağlayan programlar, özellikle yıllık izin süresini verimli kullanmak isteyen gezginlerin ilgisini çekiyor. Avrupa Rüyası CEO’su Salih Battalbaş’ın değerlendirmelerine göre 2027 sezonunda kapsamlı rotalar ve farklı coğrafyaları aynı seyahat anlayışı içerisinde buluşturan programlar öne çıkıyor.

KLASİK AVRUPA ROTALARINDA GENİŞ SEÇENEK 

Avrupa Rüyası’nın Avrupa programlarında İtalya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa’nın öne çıkan ülkeleri farklı rotalarda yer alıyor. Tarihi kent merkezleri, kültürel yapılar, doğal güzellikler ve yerel yaşam deneyimleri, programların farklı duraklarında gezginlerle buluşuyor.

Avrupa’yı ilk kez ziyaret edecek gezginler için kapsamlı bir başlangıç sunan bu rotalar, daha önce Avrupa seyahati yapmış ancak yeni ülkeleri aynı tatil içerisinde görmek isteyenler için de alternatif oluşturuyor. Farklı destinasyonların tek programda bir araya gelmesi, seyahat planının daha önceden organize edilmesine olanak tanıyor.

BRİTANYA TURUNDA BEŞ FARKLI ÜLKE VE ÇOK SAYIDA ŞEHİR 

2027 sezonunun öne çıkan seçenekleri arasında Britanya turu da bulunuyor. İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda ve Kuzey İrlanda’yı kapsayan program; Londra, Edinburgh, Dublin, Belfast, Cardiff ve Liverpool gibi şehirleri aynı seyahat içerisinde keşfetme imkânı sunuyor.

Programın en önemli özelliklerinden biri, Britanya coğrafyasındaki farklı kültürel yapıların tek bir rota içerisinde görülebilmesi. Tarihi şehir merkezleri, kültürel miras, şehir yaşamı ve bölgesel farklılıklar sayesinde gezginler, tek bir seyahatte birbirinden farklı deneyimler yaşayabiliyor.

Bu yönüyle Britanya turu, yalnızca belirli bir şehri ziyaret etmek yerine bölgenin farklı noktalarını tanımak isteyen seyahatseverler için kapsamlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İSKANDİNAVYA'DA ŞEHİR VE DOĞA BİR ARADA

Kuzey Avrupa’yı keşfetmek isteyenler için hazırlanan İskandinavya turunda ise doğa manzaraları ve şehir deneyimi ön plana çıkıyor. Norveç fiyortları ve Baltık bölgesindeki destinasyonların yer aldığı program, klasik Avrupa şehir turlarından farklı bir seyahat atmosferi sunuyor.

Norveç’in etkileyici fiyortları, kuzey Avrupa şehirleri ve Baltık bölgesinin kendine özgü dokusu aynı program içerisinde buluşuyor. Böylece doğayı seyahat deneyiminin önemli bir parçası olarak görmek isteyen gezginler için farklı bir Avrupa rotası ortaya çıkıyor.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'YE UZANAN UZAK DOĞU DENEYİMİ 

Avrupa dışına çıkmak isteyenler için Japonya Kore turu dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor. Tokyo, Kyoto ve Osaka’nın ardından Seul’e uzanan program, Japonya ile Güney Kore’nin farklı kültürlerini aynı seyahatte keşfetme fırsatı sunuyor.

Tokyo’nun modern ve yoğun şehir yaşamı, Kyoto’nun geleneksel atmosferi ve Osaka’nın hareketli yapısı Japonya bölümünün farklı yüzlerini ortaya koyarken, Seul ise Güney Kore’nin modern kent kültürünü deneyimleme imkânı sağlıyor.

Japonya bölümündeki Shinkansen deneyimi de programın öne çıkan noktaları arasında bulunuyor. Hızlı tren yolculuğu, farklı şehirleri ziyaret etmenin yanı sıra Japonya’nın ulaşım kültürünü deneyimleme fırsatı da sunuyor.

Avrupa Rüyası 2027’de Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan rotalarıyla yeni sezona hazırlanıyor

KONAKLAMA, ULAŞIM VE REHBERLİK PLANLI İLERLİYOR 

Avrupa Rüyası’nın tur anlayışında seyahat öncesinde yapılan planlama önemli bir yer tutuyor. Konaklama ve şehirler arası ulaşımın program kapsamında organize edilmesi, gezginlerin seyahat sırasında günlük planlamaya daha az zaman ayırmasına yardımcı oluyor.

Merkezi konumlarda konaklama seçeneklerinin tercih edilmesi, şehirleri keşfetmeyi kolaylaştırırken rehberlik hizmetleri de destinasyonların tarihi ve kültürel özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor. Özellikle ilk kez ziyaret edilen şehirlerde rehberli geziler, seyahat deneyiminin daha kapsamlı hale gelmesine yardımcı oluyor.

Markanın bazı tur programlarında sunduğu “Tüm Ekstra Turlar Dahil” konsepti de bütçe planlaması açısından öne çıkıyor. Program içerisinde yer alan ekstra gezilerin ayrıca ücretlendirilmemesi, seyahat öncesinde toplam maliyetin daha kolay hesaplanmasına imkân tanıyor.

Tek başına seyahat etmek isteyenler için uygun olması durumunda sunulan oda eşleştirme uygulaması da farklı bir konaklama alternatifi oluşturuyor. Bu uygulama, bireysel seyahat edenlerin tur hizmetlerinden yararlanmasına yardımcı olurken konaklama planlamasında da seçenek sunuyor.

2027 İÇİN SEYAHAT PLANLARI ERKENDEN YAPILIYOR 

Avrupa Rüyası, geçmiş yıllarda aldığı ödülleri de marka tarihinin önemli başarıları arasında gösteriyor. Şirketin açıklamasına göre 2019, 2020, 2022 ve 2025 yıllarında “Yılın En İyi Seyahat Acentesi” ödülüne layık görüldü. Marka, müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışıyla yeni sezonda da farklı seyahat beklentilerine yönelik programlarını geliştirmeyi hedefliyor.

2027 erken rezervasyon döneminin başlamasıyla birlikte yurtdışına çıkmayı planlayan gezginler için seçenekleri erkenden değerlendirme dönemi de başladı. Özellikle belirli tarihlerde seyahat etmek isteyenlerin Britanya, İskandinavya, Japonya Kore ve Avrupa turlarını önceden incelemesi, uygun program ve kontenjan seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Avrupa Rüyası, 2027 sezonunda farklı coğrafyaları tek seyahatte keşfetmek isteyen Türk gezginlere yönelik programlarıyla yeni sezona hazırlanıyor. Avrupa’nın tarihi şehirlerinden Britanya’nın kültürel mirasına, İskandinavya’nın doğal güzelliklerinden Japonya ve Güney Kore’nin modern yaşamına kadar uzanan rotalar, seyahatseverlere farklı deneyimleri bir arada yaşama fırsatı sunuyor.

İskandinavya, Güney Kore, Uzak Doğu, Uzak Doğu, Britanya, Japonya, Turizm, Avrupa, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Tatil Avrupa Rüyası 2027’de Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan rotalarıyla yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Rüyası 2027’de Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan rotalarıyla yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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