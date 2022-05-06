Ev ve mobilya ihtiyacı olanların tercihi Trendyol satıcıları oldu - Son Dakika
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Ev ve mobilya ihtiyacı olanların tercihi Trendyol satıcıları oldu

06.05.2022 15:58
Ev ve mobilya ihtiyacı olanların tercihi Trendyol satıcıları oldu

Türkiye'nin dört bir köşesindeki 260 binden fazla Trendyol satıcısı, baharın gelişiyle evini yenilemek isteyenlerin yanında oldu.

Türkiye'nin dört bir köşesindeki 260 binden fazla Trendyol satıcısı, baharın gelişiyle evini yenilemek isteyenlerin yanında oldu.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanındaki 260 binden fazla Trendyol satıcısı, baharın gelişiyle evini yenilemek isteyenlere ev ve mobilya kategorisinde yer alan binlerce ürün sundu.

Ev ve mobilya kategorisindeki satışları il bazında ortaya koyan Trendyol'un verilerine göre, Antalya, Bursa ve Kocaeli illerinde en çok salon ve yatak odası mobilyaları ilgi gördü. Antalya ve Muğla'da, en çok satın alınan ürünlerin arasında bahçe ve balkon mobilyası ile dekorasyon ürünleri yer aldı.

Tablo, yapay çiçek, duvar saati gibi tamamlayıcı ürünlere ise en çok Bursa ve Antalya ilgi gösterdi. Adana ve Mersin de ev tekstili kategorisinde yer alan nevresim takımı, perde ve halı gibi ürünleri en çok satın alan iller arasında yer aldı.

Sofralarını ve mutfağını yenilemek isteyen iller arasında ise Gaziantep yer aldı. Bu şehirde yaşayan kullanıcılar bu kategoriden en çok yemek takımı aldı.

Evinde sanat eserlerine yer vermek isteyenler 150'den fazla sanatçının 1000'e yakın eserinin yer aldığı Trendyol Sanat'tan bahar alışverişini tamamladı. Ankara, Denizli, Muğla ve Çanakkale başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından sanat eserleri evlere ulaştı.

Geçen yıl Mart-Nisan dönemine göre ev mobilya satışlarında yüzde 75 büyüme gerçekleşirken, platformu ziyaret ederek görüntüleme yapanların sayısı da yüzde 18 arttı.

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Trendyol, Antalya, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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