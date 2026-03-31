Bahar Candan\'a hapis cezası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
31.03.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan'ın 44, ablası Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı dolandırıcılık davasında karar açıklayan mahkeme, örgüt lideri Onur Apaydın'ın 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Bahar Candan'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında açılan davanın düşürülmesine kararı verildi.

Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 2'si tutuklu 21 sanıklı çete davasında karar duruşması görüldü. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, örgüt lideri olduğu öne sürülen tutulu sanık Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki Bayram Serkan Zağlı ile bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Bahar Candan ise duruşmaya katılmadı.

"BİR  KİŞİNİN ADIMI VERMESİYLE DOSYAYA DAHİL OLDUM"

Son beyanı sorulan müşteki Bayram Serkan Zağlı, "Şikayetim devam etmektedir, zararım bugüne kadar giderilmemiştir, sanıkların cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Son sözü sorulan örgüt yöneticisi tutuklu sanık İlker Oflu, "Yaklaşık iki yıldır tutukluyum, bu dosya nedeniyle mağdurum, tahliyemi talep ederim. Sağlık problemlerim vardır, tansiyon hastasıyım, dikkate alınmasını talep ederim. Birkaç kişinin cezaevinden çıkmak için adımı vermesiyle dosyaya dahil oldum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık örgüt lideri Onur Apaydın ise son sözünde, "Bilirkişi raporunu inceledim, raporda Ömer Şeker'in tarafları yönlendirdiği, baskı altına aldığı açıktır. Suç duyurusunda bulunulmasını isterim, bu aşamada başka bir diyeceğim yoktur" şeklinde konuştu.

ÖRGÜT LİDERİ HAKKINDA 231 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt lideri tutuklu sanık Onur Apaydın hakkında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlarından, 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen tutuklu sanık İlker Oflu için, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay, 35 ayrı dolandırıcılık suçuna ilişkin ise, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle beraatına ve tahliyesine karar verdi.

NİHAL CANDAN HAKKINDAKİ DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI

Mahkeme, tutuksuz sanık Alisya Bahar Candan hakkında, ‘suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, tutuksuz sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın ise üzerine atılı tüm suçlarından ayrı ayrı beraatına hükmetti.

Öte yandan mahkeme heyeti, 21 Haziran 2025 tarihinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden ve dosya kapsamında tutuksuz yargılanan Nihal Candan'ın, hayatını kaybettiği gerekçesiyle üzerine atılı suçtan davanın ‘düşürülmesine' karar verdi. Heyet, diğer sanıkların da değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İDDİANEMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamenin devamında "Nihal ve Bahar Candan'ın önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı" ifade edilmişti. İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın'ın örgüt içerisinde ‘gizli muhasebeci ve kasa' konumunda olan Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti. Öte yandan mağdur temin etme görevlisi olan şüpheli Hacı İsrafil Sağlam iddianamede yer verilen ifadesinde örgüt toplantılarına katıldığını söyleyerek "Toplantılara üst kademeden herkes katılıyordu. Saha elemanları ve alt kademe asla katılamazdı. Örgütün üst yönetimindeki herkes iştirak ediyordu. Toplantıların ikisinde Nihal Candan'ı gördüm. Nihal Candan örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisiydi. Diğer şahıslar Nihal Candan'a saygı gösteriyor ve mesafeli davranıyordu. Nihal Candan'ın yanında örgütün iç işleyişine ilişkin konular araba alım satım işler konuşuldu" şeklinde beyanda bulunduğu da iddianamede ifade edilmişti. İddianamede Bahar Candan'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti. Bahar Candan 20 Eylül 2024 tarihinde görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
Trump’tan Küba hakkında bilmece gibi sözler Trump'tan Küba hakkında bilmece gibi sözler
Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Andre Onana, gelecek sezon formasını giymek istediği takımı duyurdu Andre Onana, gelecek sezon formasını giymek istediği takımı duyurdu
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:12
Herkes banyodakini Ronaldo sandı Gerçek sonradan ortaya çıktı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:24
ABD uçaklarına bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı
ABD uçaklarına bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı
12:10
Hukukçu Bozbayındır, Kavala’nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:49
Maçka Parkı’nda erkek cesedi bulundu Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:22:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bahar Candan'a hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.