Bakan Karaismailoğlu havalimanı metro inşaatını denetledi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Kaynarca ve Sabiha Gökçen-Kurtköy Kavşağı kısımlarının inşasında önemli bir yere sahip olan Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sisteminin şantiyesinde incelemelerde bulundu.



Sabiha Gökçen havalimanı raylı sistem bağlantısı ile İstanbul'un şehirler arası ve uluslar arası hava ulaşım terminallerinden biri olan Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy – Kartal – Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlanacak. Yolcuların güvenli, dakik ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımı sağlanacak. Proje sayesinde Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na 46 dakikada seyahat edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe metro istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7.5 km'lik metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti.



İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Metrolardaki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bugün de Pendik Tavşantepe metro istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7.5 km'lik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattında 4 tane istasyonumuz var. İnşaallah 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Pendik Tavşantepe istasyonu, Kadıköy-Kartal metro hattının bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray istasyonundan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda belediye tarafından bitirilirse yine Marmaray ile Ankara'dan gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanına aktarımı metroyla sağlanmış olacak" dedi.



Ülkenin her tarafında demir yollarında hummalı bir çalışma olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Hızlı tren hatlarında çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Sivas hattını yıl bitmeden işletmeye alacağız. Konya Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara-İzmir, Bursa Yenişehir Osmaneli, Adana Mersin Osmaniye Gaziantep Hızlı tren hatlarımızda çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var. Onlarla ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor. Sabiha Gökçen'e yakın bir zaman da inşallah çalışmalarına başlayacağımız Gebze Sabiha Gökçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yeni Havalimanı ve Halkalı hattı ile de çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin dört bir tarafını demir yolları ağları ile örüp hızlı tren hatlarımız ile vatandaşımızı buluşturup yine şehir içi metrolarla bunların entegresini sağlamanın çabası içerisindeyiz. Kara yolları ve hava yollarında başardığımız büyük işleri demir yollarında da en kısa zamanda başarıp ülkemize yakışır demir yolları ağlarının 2023-2025 hedeflerimizi sağlamak doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Buradan da Kocaeli'ne geçeğiz. Kocaeli'nde de şehir içi metrolardan Gebze-Darıca arasındaki 15 km'lik metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunacağız."



Normalleşme sürecinde gerçekleştirilecek uçak seferleriyle ilgili soruya da cevap veren Bakan Karaismailoğlu, "Yeni normal dediğimiz zamanı en kısa zamanda bitirmek için elimizden geleni sağlamaya çalışıyoruz. Bir tarafta Turizm, Dışişleri, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Belli aşamalar kat ettik ama maalesef yavaş ilerliyor. İnşallah en kıza zamanda hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kısa sürede bu süreci atlatacağımızı umuyorum" dedi. - İSTANBUL