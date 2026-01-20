Bakan Yerlikaya 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu' diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu olan Narkokapan- İzmir'de 14 farklı ilde düzenlenen operasyonda 641 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI NARKOTİK OPERASYONU"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dün İzmir'de, Cumhuriyet tarihimizin "en kapsamlı narkotik operasyonu" olan Narkokapan-İzmir'i gerçekleştirdik. İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları vardı.

Operasyonumuzun hazırlık sürecinde; özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük.

"641 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık.

Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna:

4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.

Tekrar ifade etmek istiyorum: İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı.

"NARKOKAPAN İLE YAKALANAN TORBACILARIN TUTUKLANMA ORANI YÜZDE 95"

Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95.

Bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmalar; polisimizin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzuru için, suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"2025'TE 43 BİN 524 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI"

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir.

Bakınız, bu hedefleri gerçekleştirmek için 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla; 43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509! Tekrar ediyorum: 100 bini aştı! Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik.

"357 UYUŞTURUCU SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK"

Aynı dönemde; 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46'sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı Bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık.

"AÇIKLADIĞIM SAYILAR TARİHİ NİTELİKTEDİR"

Değerli Basın Mensupları, Bu açıkladığım sayılar, tarihi niteliktedir. Biz, uyuşturucu zincirinin tüm cephelerinde savaşıyoruz. Kendini bu davaya adamış, gece gündüz çalışan çok başarılı ekiplerimiz var. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizdeki ilgili bütün kurumlarla uyum içinde uyuşturucuya karşı mücadelemizi topyekun sürdürüyoruz. Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle ortak uyuşturucu operasyonlarına imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.

Artık Türkiye, suçla mücadelede takip eden değil; yön veren, koordine eden, istihbarat paylaşılan ve paylaşan, operasyonel iş birliğini yöneten ülkelerden biridir.

"HER KİM SUÇA BULAŞMIŞSA ONLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Narkokapan İzmir operasyonun icrasında emeği geçen; Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin bilmesini isterim ki: İster narkotik suç örgütü elebaşısı olsun, ister torbacı olsun, ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz, Allah'ın izniyle de etmeye devam edeceğiz!"