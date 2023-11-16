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Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

16.11.2023 15:04  - Güncelleme: 15:22

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, son meteoroloji raporları Türkiye'nin birçok kentinde pazar gecesi kar yağışı olacağını ifade ediyor. İstanbul'da da pazar günü kuvvetli karayel ihtimali olduğunu belirten uzmanlar, yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülme ihtimali olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'de hava sıcaklıkları kasım ayı itibarıyla gitgide düşerken, İstanbulluların heyecanla beklediği haber sonunda geldi. Güncel meteoroloji raporlarına göre İstanbul'da pazar günü kuvvetli karayel ihtimali bulunuyor. Karayelin keskin bir soğuk yaptığına dikkat çeken uzmanlar, pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk yağışının gerçekleşme ihtimali bulunduğuna vurgu yaptı.

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'un yüksek kesimlerinde pazar günü kar yağışı bekleniyor

METEOROLOJİ RAPORLARI PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET EDİYOR

Twitter'daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum, pazar gecesi Türkiye'de kar yağışı beklendiğini duyurdu. Pazar gecesi Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Sivas, Kayseri ve Bolu'da kar yağabileceğine dikkat çeken uzmanlar, İstanbul'da ise pazar günü yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği tahmininde bulundu.

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'un yüksek kesimlerinde pazar günü kar yağışı bekleniyor

"İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞINI GÖREBİLİRİZ"

Hava Forum'un hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul'da pazar kuvvetli karayel ihtimali var. İstanbullu kar severler karayeli çok sever. Karayel-İstanbul aşkı bir başkadır. Karayel keskin bir soğuk yapar. Bu pazar İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışını görme ihtimalimiz var" ifadeleri yer aldı.

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'un yüksek kesimlerinde pazar günü kar yağışı bekleniyor

BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Öte yandan Türkiye'nin en önemli kayak turizmi merkezlerinden biri olan Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'un yüksek kesimlerinde pazar günü kar yağışı bekleniyor

KAR KALINLIĞI 3 SANTİMETREYE ULAŞTI

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyaza bürüdü. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu devam edeceği öğrenildi.

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'un yüksek kesimlerinde pazar günü kar yağışı bekleniyor

İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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