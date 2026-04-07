Beşiktaş'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı
Beşiktaş'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı

Beşiktaş\'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı
07.04.2026 14:51
Beşiktaş\'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı
BEŞİKTAŞ’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışma, çevrede paniğe yol açtı. Çatışma sırasında yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüstekilerin panik anları kameraya yansıdı.

İstanbul  Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çatışma çıktı. Çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurumuzun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. 

OTOBÜSE KURŞUN İSABET ETTİ

Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

Beşiktaş'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı

YOLCULAR PANİKLE YERE YATTI

Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü. 

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Beşiktaş'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı

TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı, ölü olarak ele geçirilen teröristin Yunus E.S., kardeş olan diğer iki teröristin ise Onur Ç. ve Enes Ç. olduğunu açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir. "

Kaynak: DHA

Son Dakika Beşiktaş Beşiktaş'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta kurşun isabet eden İETT otobüsünde yolcular panik yaşadı - Son Dakika
