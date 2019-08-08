Bitlis ve Muş'ta mülki idare amirlerinin yerleri değiştirildi

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Muş
ve Bitlis
'te görev yapan bazı vali yardımcılarıyla kaymakamların atamaları yapıldı.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Bitlis'te Adilcevaz
Kaymakamı Arif Karaman Ankara
'nın Ayaş
Kaymakamlığına, Güroymak
Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu Rize
'nin Ardeşen
Kaymakamlığına, Hizan
Kaymakamı Bülent Hamitoğlu Tekirdağ
'ın Kapaklı
Kaymakamlığına, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir Kırıkkale
'nin Keskin
Kaymakamlığına, Ahlat
Kaymakamı Mustafa Akgül
mülkiye müfettişliğine atanırken, yerlerine ise Bolu
'nun Kıbrıscık Kaymakamı Mustafa Köleoğlu
Hizan Kaymakamlığına, Ağrı
'nın Tutak
Kaymakamı Erkan İsa
Erat Ahlat Kaymakamlığına, Artvin
'in Ardanuç
Kaymakamı Muhammet Furkan
Sancaktutar Güroymak Kaymakamlığına, Erzurum
'un Tekman
Kaymakamı Kemal Karahan Bitlis Vali Yardımcılığına, Van
Vali Yardımcısı Sinan Aslan Adilcevaz Kaymakamlığına ve Çorum
'un Oğuzlar
Kaymakamı Servet Gün ise Bitlis Valiliği
Hukuk Müşavirliğine atandı.
Muş'ta ise Korkut
Kaymakamı Muharrem Eligül
Çorum'un İskilip
Kaymakamlığına, Bulanık
Kaymakamı Hacı Arslan Uzan Çanakkale Ezine
Kaymakamlığına, Hasköy
Kaymakamı Ahmet Güneri Bingöl
'ün Karlıova
Kaymakamlığına, Varto
Kaymakamı Erkan Kaçmaz Elazığ
Vali Yardımcılığına ve Muş Vali Yardımcısı Aldulkadir Okay ise Konya
'nın Sarayönü
Kaymakamlığına atanırken, yerlerine ise Denizli
'nin Bozkurt Kaymakamı Hasan Sadebıyık Korkut Kaymakamlığına, Kilis
'in Musabeyli
Kaymakamı Ertuğrul Avcı Varto Kaymakamlığına, Konya'nın Tuzlukçu
Kaymakamı Mehmet İlidi Bulanık Kaymakamlığına, Denizli'nin Kale
Kaymakamı Murat Güneş Hasköy Kaymakamlığına atandı. - MUŞ