Esra\'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da dün sabah saatlerinde Esra Muratoğlu (28), annesi Çilem Y. (48) ile birlikte yaşadıkları evde sevgilisi olduğu öne sürülen Orhan K. (34) ile tartıştı. Evde boğularak öldürüldüğü tespit edilen Muratoğlu cinayetine ilişkin sevgilisi ve annesi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Esra Muratoğlu'nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi. Muratoğlu'nun Kurşunlu ilçesi Sumucak köyündeki cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. Yakınları Muratoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Devlet korumasında 3 çocuğu olan Esra Muratoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

"BIÇAKLA ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"

Şüpheliler Çilem Y. ve Orhan K. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerinde, Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.