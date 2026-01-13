Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Esra\'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
13.01.2026 15:44  Güncelleme: 16:37
Esra\'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Ankara'da evinde boğularak öldürülen Esra Muratoğlu memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan sevgilisi ve annesi ise ifadelerinde, olay anında uyuşturucu krizine girdiğini, bıçakla üstlerine yürüdüğünü ve olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını söyledi.

Ankara'da dün sabah saatlerinde Esra Muratoğlu (28), annesi Çilem Y. (48) ile birlikte yaşadıkları evde sevgilisi olduğu öne sürülen Orhan K. (34) ile tartıştı. Evde boğularak öldürüldüğü tespit edilen Muratoğlu cinayetine ilişkin sevgilisi ve annesi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Esra Muratoğlu'nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi. Muratoğlu'nun Kurşunlu ilçesi Sumucak köyündeki cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. Yakınları Muratoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Devlet korumasında 3 çocuğu olan Esra Muratoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

"BIÇAKLA ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"

Şüpheliler Çilem Y. ve Orhan K. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerinde, Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Çankırı, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA: Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
