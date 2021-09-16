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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

16.09.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.400,00

-24,94
İş Bankası (C)5,380,19-20,80
İş Bankası (Kur.)360.000,00-10,00-5,26
İş Fin.Kir.2,970,68-23,06
İş Girişim8,200,12-56,73
İş GMYO1,851,09-27,17
İş Y. Men. Değ.14,010,43-15,59
İş Yat. Ort.2,700,37-19,72
İşbir Holding78,00-1,2745,31
Işık Plastik8,01-10,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,420,00-36,32
İz Hayvancılık Tarım18,623,963,44
İzmir Demir Çelik2,480,00-25,07
İzmir Fırça6,660,1519,78
Jantsa Jant Sanayi66,40-0,4560,20
Kafein Yazılım22,94-0,957,50
Kalekim Kimyevi Maddeler12,572,36

Kaplamin24,12-1,71-28,64
Kardemir (A)6,38-0,317,23
Kardemir (B)6,30-0,9419,54
Kardemir (D)6,90-1,0019,38
Karel Elektronik9,052,8434,59
Karsan Otomotiv3,650,8312,31
Karsu Tekstil8,790,002,81
Kartal Yenilenebilir Enerji15,67-5,03

Kartonsan49,20-0,08-48,03
Katmerciler Ekipman1,41-0,70-18,60
Kent Gıda196,801,08-44,66
Kerevitaş Gıda4,390,46-33,28
Kervan Gıda15,950,1321,74
Kervansaray Yat. Holding0,510,00-59,52
Kiler GMYO1,880,53-25,10
Kızılbük GYO25,722,47

Klimasan Klima10,25-0,1021,48
Koç Holding22,881,1511,87
Konfrut Gıda4,095,14-3,20
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,10-0,15175,85
Konya Çimento889,001,53-21,33
Koray GMYO7,070,7158,88
Kordsa Teknik Tekstil26,022,1267,33
Koza Altın97,70-1,061,03
Koza Madencilik15,25-2,24-1,55
Körfez GMYO5,50-0,36-5,17
Kristal Kola1,34-1,47-56,14
Kron Telekomünikasyon35,481,03-3,69
Kuştur Kuşadası Turizm179,30-2,5013,99
Kuyas Yatırım2,83-1,7423,04
Kütahya Porselen58,150,1715,26
Kütahya Şeker Fabrikası72,253,07

Lider Faktoring3,162,27-7,33
Link Bilgisayar29,58-0,14-6,38
Logo Yazılım41,800,0034,23
Lokman Hekim Sağlık10,751,3249,97
Lüks Kadife45,66-0,5758,47
Makina Takım3,050,33-10,56
Manas Enerji Yönetimi17,61-1,07

Marka Yatırım Holding4,840,83-24,73
Marmaris Altınyunus170,000,2453,02
Marshall242,00-2,22-21,10
Martı GMYO1,120,00-56,14
Martı Otel1,840,55-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım36,600,55

Mavi Giyim64,052,6424,11
Mazhar Zorlu Holding34,060,248,20
Meditera Tıbbi Malzeme40,643,99

Mega Polietilen5,59-1,24-27,02
Menderes Tekstil2,33-0,43-24,60
Mercan Kimya11,352,16

Merit Turizm16,001,7254,45
Merko Gıda5,335,96-38,31
Metemtur Yatırım3,50-0,57-56,71
Metro Holding1,42-0,70-31,73
Metro Petrol ve Tesisleri2,631,15-9,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,900,00-18,45
Migros Ticaret33,300,42-22,20
Milpa4,041,76-12,17
Mistral GMYO4,840,002,76
MLP Sağlık26,820,2234,98
MMC San. ve Tic. Yat.5,97-0,3329,78
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,05-0,70-40,51
Mondi Tire Kutsan8,17-0,377,50
Nasmed Egepol6,45-0,62

Naturel Enerji38,884,809,50
Naturelgaz7,820,26

Net Holding4,28-0,9324,78
Netaş Telekom.16,990,53-39,49
Niğbaş Niğde Beton11,50-8,00-77,88
Nuh Çimento33,72-0,82-29,79
Nurol GMYO16,22-9,99122,50
Odaş Elektrik1,450,69-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi18,95-2,82

Orge Enerji Elektrik6,11-0,6532,47
Orma Orman Mahsulleri28,560,2194,02
Osmanlı Menkul26,40-0,68-14,40
Ostim Endüstriyel Yat2,330,87-15,39
Otokar319,900,955,13
Oyak Çimento6,55-0,46-25,40
Oyak Yat. Ort.6,890,15-0,17
Oyak Yatırım Menkul24,601,65

Oylum Sınai Yatırımlar6,788,1343,95
Özak GMYO4,800,00-5,88
Özbal Çelik Boru14,90-1,97127,48
Özderici GMYO1,580,64-28,83
Özerden Plastik7,43-0,40-17,44
Pamel Elektrik46,90-2,74119,98
Panora GMYO6,73-0,1514,21
Papilon Savunma13,91-0,14-38,82
Park Elek.Madencilik4,60-0,65-14,34
Parsan27,962,0415,06
Pegasus67,050,60-10,12
Peker GMYO1,000,00-57,25
Penguen Gıda3,06-0,65-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım143,003,62

Pera GMYO1,450,00-17,22
Pergamon Dış Ticaret22,76-0,4424,18
Petkim6,211,1424,70
Petrokent Turizm1.931,00-0,94113,04
Pınar Et ve Un17,030,77-22,18
Pınar Su8,10-0,379,02
Pınar Süt17,040,71-24,43
Plastikkart19,491,0434,88
Polisan Holding2,790,36-27,43
Politeknik Metal349,300,37-13,91
Prizma Press Matbaacılık4,07-2,16-25,73
QNB Finans Fin. Kir.67,900,00-45,81
QNB Finansbank38,500,00-45,27
QUA Granite Hayal Yapı12,200,00

Ral Yatırım Holding3,98-0,25-10,36
Ray Sigorta9,722,10-37,09
Reysaş GMYO3,04-0,33-6,23
Reysaş Lojistik4,74-2,07-8,39
Rhea Girişim1,96-1,51-47,31
Rodrigo Tekstil14,59-0,686,42
Royal Halı3,27-0,61-4,94
RTA Laboratuvarları23,88-2,53-21,14
Sabancı Holding9,740,00-11,66
Safkar Ege Soğutmacılık7,81-1,14-28,22
Sanel Mühendislik5,00-1,1946,20
Sanifoam Sünger23,940,8476,03
Sanko Pazarlama9,941,027,25
Saray Matbaacılık4,230,95-51,77
Sarkuysan12,62-0,8645,10
Sasa Polyester26,780,5378,72
Say Yenilenebilir Enerji23,10-0,60171,45
Sekuro Plastik21,580,7554,58
Selçuk Ecza Deposu8,86-0,67-34,04
Selçuk Gıda5,780,8716,06
Selva Gıda Sanayi8,563,51

Senkron Güvenlik24,50-3,16-6,70
Serve Film Prodüksiyon12,44-5,04-22,25
Servet GMYO72,30-1,36-7,78
Seyitler Kimya21,661,3160,88
Silverline Endüstri5,46-0,91-36,51
Sinpaş GMYO4,251,191,67
Smartiks Yazılım5,56-0,36-37,25
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,52-12,67
Söktaş2,83-1,39-12,94
Sönmez Filament37,680,48-46,32
Sönmez Pamuklu13,560,00-43,50
Sumaş Suni Tahta91,052,3078,49
Şeker Fin. Kir.5,210,39-18,59
Şekerbank1,030,98-31,79
Şişe Cam8,35-0,3616,63
Şok Marketler Ticaret12,33-0,56-1,20
T. Halk Bankası4,670,21-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,260,85-31,55
T.S.K.B.1,280,79-26,71
T.Tuborg17,000,06-4,12
Taç Tarım Ürünleri29,963,31184,52
Tat Gıda8,94-1,00-22,67
TAV Havalimanları22,621,076,20
Taze Kuru Gıda204,001,29-5,69
Tek-Art Turizm1,35-0,74-33,17
Tekfen Holding14,310,07-12,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,57-1,05-24,13
Temapol Polimer Plastik15,18-1,3632,00
TGS Dış Ticaret15,21-3,6719,67
Tofaş Oto. Fab.48,04-0,1255,41
Torunlar GMYO3,75-0,27-3,85
Trabzon Liman27,320,07-14,94
Trabzonspor Sportif3,18-1,2430,33
Trend GMYO6,500,15-48,29
TSKB GMYO3,311,22-31,42
Tuğçelik12,82-1,1658,66
Tukaş6,811,79-29,72
Turcas Petrol3,52-0,28-27,42
Tureks Turizm Taşımacılık11,151,73

Turkcell15,550,061,65
Tümosan Motor ve Traktör16,59-0,3617,91
Tüpraş108,90-0,270,83
Türk Hava Yolları12,370,90-4,18
Türk İlaç Serum14,180,78

Türk Prysmian Kablo14,87-0,6023,28
Türk Telekom7,20-0,14-11,02
Türk Traktör160,600,19-5,73
Türker Proje Gayrimenkul146,201,1829,50
Türkiye Sigorta5,08-0,20-17,77
Ufuk Yatırım21,005,0056,72
Ulaşlar Turizm Yat.4,102,50-3,30
Ulusoy Elektrik51,400,690,10
Ulusoy Un Sanayi5,410,746,32
Umpaş Holding1,200,00-54,02
Uşak Seramik1,79-1,10-23,50
Utopya Turizm21,00-2,33-45,88
Uzertaş Boya30,900,00-45,41
Ülker Bisküvi19,490,21-12,67
Ünlü Yatırım Holding5,200,58

Vakıf Fin. Kir.8,18-0,24140,02
Vakıf GMYO1,502,04-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,310,32-14,27
Vakıflar Bankası3,460,00-26,54
Vakko Tekstil10,24-0,1063,41
Vanet Gıda6,41-2,58-17,08
VBT Yazılım22,823,54

Verusa Holding50,90-0,6812,91
Verusaturk Girisim21,98-0,0968,45
Vestel28,50-0,0745,95
Vestel Beyaz Eşya49,68-1,4332,92
Viking Kağıt6,65-0,75-26,11
Yapı ve Kredi Bank.2,490,81-16,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,080,25-11,36
Yataş13,990,65-3,18
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,540,28-19,55
Yeni Gimat GMYO15,80-0,4436,30
Yeo Teknoloji51,809,93

Yeşil GMYO1,010,00-26,81
Yeşil Yapı1,200,00-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,250,45-47,38
Yibitaş İnşaat Malzeme11.127,70

-28,67
Yonga Mobilya20,50-0,10-31,18
Yükselen Çelik5,140,39-1,76
Yünsa13,653,17-1,74
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,620,62-35,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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