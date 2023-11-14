 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete\'de yayımlandı
14.11.2023 00:24

Moritanya, Uruguay, Türkmenistan ve Eritre'ye yeni büyükelçi ataması yapıldı. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 ülkeye yeni büyükelçi görevlendirilirken, bazı kurum ve kuruluşlara da atamalar yapıldı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ

4 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu'nun, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar'ın, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok'un, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı'nın atanmasına karar verildi.

BAZI KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkan Davut Menteş atanırken, İkinci Başkanlığa Mehmet Verim, üyeliklere ise Nevzat Şen, Ömer Faruk Öztürk ve Tayfun Aksoyak getirildi.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ ATAMALAR

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine ise Didem Yeter Güler atandı. Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Gençlik Spor Bakanlığı Müfettişi Erkan Ömeroğlu'nun ataması yapılırken, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu görevden alındı. Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yılmaz Kılınç, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mikail Akıllı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sebahattin Erdoğan, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Yusuf Dural atandı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine ise Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş'ın ataması yapıldı.

4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:40 İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alınıp ayaklarından kelepçelendi! Sebebi pes dedirten cinsten
00:24 4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
23:49 İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi
23:39 İzlanda'da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu
23:24 Korkunç cinayet! Eve gelen adam, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı
23:20 İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
22:55 Milas'ta Türk bayrağının 10 Kasım'dan sonra hala göndere çekilmemesi tepki çekti
22:44 Hamas: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız
22:25 İsrail askerleri Gazze'deki parlamento binasını işgal etti
21:44 İsrail Meclisi, İsrailli olmayanları terörist ilan etme yetkisi veren yasayı onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 01:34:06. #1.12#
SON DAKİKA: 4 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement