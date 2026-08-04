By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı - Son Dakika
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By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı

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By Mustafa Organizasyon ile Şamdancı'nın Gaziantep'teki yeni şubesi, çok sayıda protokol üyesi, sanatçı, iş insanı ve sektör temsilcisinin katıldığı törenle açıldı. Yeni yatırımla şirketin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor.

Organizasyon sektöründe yaklaşık 30 yıllık tecrübesiyle kalite, estetik ve profesyonelliği bir araya getiren By Mustafa Organizasyon, davet organizasyon ekipmanları alanında üretici kimliğiyle sektörün güçlü markalarından Şamdancı ile birlikte büyüme yolculuğuna önemli bir halka daha ekleyerek By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Davet Organizasyon Ekipmanları Gaziantep Şubesini görkemli bir törenle hizmete açtı.

TÜM KENT AÇILIŞTA BULUŞTU

Gaziantep’te gerçekleştirilen açılış töreni; Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Umut Salcan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, The Green Park Gaziantep Genel Müdürü Ali Karakaya, çok sayıda kamu kurumu temsilcisi, sivil toplum kuruluşu yöneticisi, iş insanı ve sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı

Açılışa ev sahipliği yapan By Mustafa Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt ile Şamdancı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bozkurt, protokol üyeleri ve davetlileri birlikte karşıladı. Gaziantep’teki yatırımı hayata geçiren franchise yatırımcıları Adnan Orhan, Emre Güzel, Sayra Gök, Ali Güzel ve Ramazan Güzel de açılışta yer alarak bu önemli yatırımın heyecanını davetlilerle paylaştı.

By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı

Programın sunuculuğunu Kral FM’in sevilen radyocularından Afrikalı Ali üstlenirken, tören Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Şampiyonu Dr. Hafız Selman Okumuş tarafından yapılan dua ile başladı.

Ardından gerçekleştirilen kurdele kesim törenine protokol üyeleriyle birlikte şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile ülkemizin önde gelen sevilen sanatçıları Safiye Soyman, Faik Öztürk, Latif Doğan, Mine Koşan, Ferman Toprak, Umut Akyürek, Devran İskender, Oktay Ertuğrul, İsmail Özkan, Adnan Orhan ve İhsan Güvenç katılarak bu anlamlı ana ortak oldu. Sanat, siyaset, iş dünyası ve kültür-sanat camiasını aynı karede buluşturan kurdele kesim töreni, davetliler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı

GÜNEYDOĞU'DAKİ HİZMET AĞINI GENİŞLETECEK

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen iş insanları da açılışta yer aldı. Lütfü Sapmaz, Celal Altınbaş ve Muammer Kapucuoğlu başta olmak üzere çok sayıda davetli, By Mustafa Organizasyon & Şamdancı’nın Gaziantep yatırımına destek verdi.

By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış töreni, Gaziantep iş dünyası ile organizasyon sektörünü aynı çatı altında buluştururken, bölgeye yapılan önemli bir yatırım olarak dikkat çekti. Katılımcılar, yeni şubenin Gaziantep ve çevre illerde düzenlenecek organizasyonlara önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı

Yaklaşık 30 yıldır düğünlerden kurumsal organizasyonlara, resmi törenlerden özel davetlere kadar binlerce başarılı projeye imza atan By Mustafa Organizasyon, üretim gücüyle sektöre yön veren Şamdancı markasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep’teki yapılanması sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında aynı kalite ve profesyonellik anlayışıyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı

Gaziantep’e yapılan bu yeni yatırımla birlikte By Mustafa Organizasyon & Şamdancı, yalnızca yeni bir şube açmakla kalmayıp Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hizmet ağını daha da güçlendirerek organizasyon sektörüne yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Gaziantep By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: By Mustafa Organizasyon & Şamdancı Gaziantep’te görkemli törenle yeni şubesini hizmete açtı - Son Dakika
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