Çanakkale'de Gıda Denetimi: Uygunsuz İşletme Mühürlendi
Çanakkale'de Gıda Denetimi: Uygunsuz İşletme Mühürlendi

26.11.2025 22:09
Çanakkale'de onaysız faaliyet gösteren et işleme tesisi mühürlendi, 5 ton sakatat ve et imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı.

GELEN İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı. Bu çerçevede Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, İl Jandarma ve Özel İdare ekipleri ile beraber belirtilen adreste yapılan denetimde işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığından onay almadan izinsiz bir şekilde et ve sakatat işleme faaliyeti gösterdiği tespit edildi.

KİLOLARCASINA EL KONDU

İşletmede 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram kırpıntı et ve 50 kilogram köfte tespit edilerek ürünlere el konuldu. İşletmenin mevzuata aykırı olarak uygunsuz şartlarda onaysız faaliyette bulunduğu için işletme kapatılarak, ekipmanların tamamı mühürlendi.

İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada ise 5996 sayılı gıda kanunu kapsamında güvenilir olmayan gıda üretimi yapıldığından dolayı işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

