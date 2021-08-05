Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

05.08.2021 17:46
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına CHP olarak orman yangınları karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirterek başlayan Özel, "Bütün Türkiye gibi bizler de son derece keyifsiziz ve Muğla başta olmak üzere Antalya'da, Denizli'de, Aydın'da Isparta'da süren yangın ya da kontrol altına alınıp yeniden kontrolden çıkan yangınların ve süre giden oradaki çevre felaketinin bütün Türkiye'de yarattığı hüzün hepimizde var ve bu konu hakkında çalışmalarımızı sürdürmeye, konuya dikkat çekmeye hem başta büyükşehir belediye başkanlarımız, genel merkezimiz ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak soruna katkı sağlayabilecek çözümleri paylaşmaya gerekli girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir TV kanalında CHP'ye yönelik eleştirilerine değinen Özel, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan iki televizyon kanalının ortak yayınına çıktı. Seçimden birkaç gün önce yapılmaya alışık olduğumuz toplantılardan bir tanesiydi. Sorular önceden belirlenmişti, cevapları promptera yazılmıştı ve promterdan okunuyordu. ve arada İletişim Başkanlığının hazırladığı klipler serpiştirilmişti. Yönetilemeyen bir felakete karşı bir algı operasyonunun yönetiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşı karşıya olduğu çaresizliği, son çare olarak ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatını da taşıyan partilerinin genel başkanını ekran karşısına çıkarmaya ve yapmaya çalışıp yapamadıklarını bir kez de bu yöntemle yapmayı denediler. Ormanların yanmasıyla ilgili bu konudaki tedbirsizliklerle araç parkının eksiklikleriyle ilgili bir öz eleştiri, bir özür ve bundan sonra bu konularda gösterilecek duyarlılık beklentileri olan dinleyicilerin bütün beklentileri boşa çıktı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li belediyelerin yangın söndürmedeki görevlerini yerine getirmediği eleştirilerini de değerlendiren Özgür Özel, "Bir kez böyle bir meselede buradan o sorumlu, buradan bu sorumlu ayrımı ne kadar doğrudur bilinmez ama büyükşehir belediyelerinin sorumlu olduğu yerlerde yangın çıkmış. Yani Marmaris merkezde bir ev yanmış. Belediye o evi söndürememiş, yangın ormana sıçramış gibi anlatıyor. Hiç bilmeyen böyle anlar. Oysaki tam da dediğiniz gibi sizin sorumluluğunuzda olan ormanlarda yangınlar çıktı söndürülemedi, döndü geldi ve yerleşim birimlerine sıçradı. Burada illa böyle basit bir taksimat yapılacaksa belediyelerin sorumluluk alanına ormanlardan gelen yangınlar ulaştı. Nasıl vatandaşa, 'Oralardan CHP'li belediyeler sorumlu diyebilirsiniz?" diye konuştu.

Özgür Özel, ormanları terör örgütü PKK'nın yaktığına yönelik iddialara ilişkin ise " Süleyman Soylu, 'Şu anda Türkiye sınırlarında 273 PKK militanı var, yerlerini milim milim biliyoruz. Burunlarını çıkarttırmıyoruz' diyordu. Peki bu burunları çıkaramayanlar bu Türkiye'nin en güzide tatil coğrafyalarına gelip de orman yangını çıkarıyorlarsa, Süleyman Soylu'ya bir şey söylemek lazım. Demek ki bizi kandırıyorlar, bizi aldatıyorlar." ifadelerini kullandı.

TBMM'den 17 Temmuz'da geçen Turizmi Teşvik Kanunu'na parti olarak karşı çıktıklarını anlatan Özel, şunları söyledi:

"Turizm kanununda biliyorsunuz bir değişiklik yapıldı. Turizm kanununda yapılan değişiklikle orman alanları dahil, orman vasfını kaybeden yerler de dahil, mevcut orman alanları dahil Turizm Bakanı gerekli görürse burada turizm yatırımlarına izin verebiliyor. Biz buna ilk andan itibaren itiraz ettik. Turizm Bakanı, 'eskiden üç bakanlıkta olan yetki şimdi tek bakanlıkta. Değişiklik bu' dedi. Üç bakanlıktan biri Tarım Bakanlığı'ydı. Şimdi Tarım Bakanlığına sormadan, orman arazisini, turizme açma yetkisini, Turizm Bakanı ki kendisi de turizmci olan turizm yatırımları olan etrafı turizm yeni yatırım alanları için turizm lobicileriyle sarılı olan kendisi de bizzat o mahalleden birinin insafına bırakılmasına biz 'hayır' demiştik."

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın yangın söndürme helikopterine binmesini eleştiren Özgür Özel, "Yangınla müdahaleyi koordine etmek için helikopterdeymiş beyefendi. Milletvekilliği yapmak için seçilmiş. Eğitimi belli, yetkisi belli, görev alanı belli. O helikopterde Antalya'nın belediye başkanlarımız yok, büyükşehir belediye başkanı yok, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün valilik tarafından kurulan kriz yönetim toplantısına davet edilmedi. Gürün, koordinasyon toplantılarına davet edilmedi. Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat, 'Bakanları televizyondan Milaslılarla birlikte ben de izliyorum. İlçemdesiniz neden birlikte çalışmıyoruz' dedi. Davet almadı. Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay gittiği kapıdan döndürüldü, davetli değilsiniz diye. Marmaris yanarken Marmaris Belediye Başkanı'nı sokmadılar. Ama AK Parti milletvekilleri koordinasyon için helikopterle geziyorlar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz. Bu partizanlığı milletimize şikayet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Twitter'da "HelpTurkey" başlığına soruşturma açılmasını eleştiren Özgür Özel, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu hashtag için soruşturma başlatmış. Türkiye'yi aciz göstermeye çalışıyorlarmış. Avustralya'da orman yangını olurken de dünyada orman yangınları, büyük sel felaketi olunca da hep bu helpli hashtagleri gördük, takip ettik. Bu kendine güvenen ülkeler buna soruşturma açmıyor. Siz gerçekten güçlüyseniz, öz güveniniz yerindeyse bana niye yardım diye heştegi açarsınız diye dava açmazlar." diye konuştu.

Türk Hava Kurumu'na (THK) ait uçakların CHP'li büyükşehir belediyelerince alınarak çalıştırılmasına ilişkin soru üzerine Özgür Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Genel Başkanımız yaptığı açıklamada da 'bize yetkiyi verin biz bu filoyu ayağa kaldırmak istiyoruz' dediler... Gerekli yasal düzenlemeden kastımız belediyelerimizin bu konuda yardım kampanyaları açmalarına ya da uçakları kendi bünyelerine katmalarına, uçak ve helikopter sahibi olup yangınla mücadele konusunda yasal izin verilmesi gerekiyor. AK Parti bunu olanaksız hale getirdi. Geçmişte İstanbul Büyükşehir'in yangınla mücadele için bir uçak bir helikopteri vardı şimdi mümkün değil. AK Parti bunları yasakladı. Biz de diyoruz ki bu konuda bir kanun çıkarın hep beraber çıkaralım, şu yangınlar geçtikten sonra yetkili kurullarımız değerlendiriyor. En uygun zamanda ve zeminde meclisi hem bunları araştırmak hem de gerekli kanuni düzenlemeleri yapmak üzere olağanüstü toplantıya çağırmayı da değerlendiriyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak 18:17 Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın 17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu 17:45 Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu
Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti 17:14 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş 17:05 Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan 16:49 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı 16:24 Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi 15:00 Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu         
17:20
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı         
17:01
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı         
15:29
World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi! World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi!         
14:36
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi         
11:54
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı         
10:30
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 18:43:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement