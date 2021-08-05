CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına CHP olarak orman yangınları karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirterek başlayan Özel, "Bütün Türkiye gibi bizler de son derece keyifsiziz ve Muğla başta olmak üzere Antalya'da, Denizli'de, Aydın'da Isparta'da süren yangın ya da kontrol altına alınıp yeniden kontrolden çıkan yangınların ve süre giden oradaki çevre felaketinin bütün Türkiye'de yarattığı hüzün hepimizde var ve bu konu hakkında çalışmalarımızı sürdürmeye, konuya dikkat çekmeye hem başta büyükşehir belediye başkanlarımız, genel merkezimiz ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak soruna katkı sağlayabilecek çözümleri paylaşmaya gerekli girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir TV kanalında CHP'ye yönelik eleştirilerine değinen Özel, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan iki televizyon kanalının ortak yayınına çıktı. Seçimden birkaç gün önce yapılmaya alışık olduğumuz toplantılardan bir tanesiydi. Sorular önceden belirlenmişti, cevapları promptera yazılmıştı ve promterdan okunuyordu. ve arada İletişim Başkanlığının hazırladığı klipler serpiştirilmişti. Yönetilemeyen bir felakete karşı bir algı operasyonunun yönetiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşı karşıya olduğu çaresizliği, son çare olarak ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatını da taşıyan partilerinin genel başkanını ekran karşısına çıkarmaya ve yapmaya çalışıp yapamadıklarını bir kez de bu yöntemle yapmayı denediler. Ormanların yanmasıyla ilgili bu konudaki tedbirsizliklerle araç parkının eksiklikleriyle ilgili bir öz eleştiri, bir özür ve bundan sonra bu konularda gösterilecek duyarlılık beklentileri olan dinleyicilerin bütün beklentileri boşa çıktı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li belediyelerin yangın söndürmedeki görevlerini yerine getirmediği eleştirilerini de değerlendiren Özgür Özel, "Bir kez böyle bir meselede buradan o sorumlu, buradan bu sorumlu ayrımı ne kadar doğrudur bilinmez ama büyükşehir belediyelerinin sorumlu olduğu yerlerde yangın çıkmış. Yani Marmaris merkezde bir ev yanmış. Belediye o evi söndürememiş, yangın ormana sıçramış gibi anlatıyor. Hiç bilmeyen böyle anlar. Oysaki tam da dediğiniz gibi sizin sorumluluğunuzda olan ormanlarda yangınlar çıktı söndürülemedi, döndü geldi ve yerleşim birimlerine sıçradı. Burada illa böyle basit bir taksimat yapılacaksa belediyelerin sorumluluk alanına ormanlardan gelen yangınlar ulaştı. Nasıl vatandaşa, 'Oralardan CHP'li belediyeler sorumlu diyebilirsiniz?" diye konuştu.

Özgür Özel, ormanları terör örgütü PKK'nın yaktığına yönelik iddialara ilişkin ise " Süleyman Soylu, 'Şu anda Türkiye sınırlarında 273 PKK militanı var, yerlerini milim milim biliyoruz. Burunlarını çıkarttırmıyoruz' diyordu. Peki bu burunları çıkaramayanlar bu Türkiye'nin en güzide tatil coğrafyalarına gelip de orman yangını çıkarıyorlarsa, Süleyman Soylu'ya bir şey söylemek lazım. Demek ki bizi kandırıyorlar, bizi aldatıyorlar." ifadelerini kullandı.

TBMM'den 17 Temmuz'da geçen Turizmi Teşvik Kanunu'na parti olarak karşı çıktıklarını anlatan Özel, şunları söyledi:

"Turizm kanununda biliyorsunuz bir değişiklik yapıldı. Turizm kanununda yapılan değişiklikle orman alanları dahil, orman vasfını kaybeden yerler de dahil, mevcut orman alanları dahil Turizm Bakanı gerekli görürse burada turizm yatırımlarına izin verebiliyor. Biz buna ilk andan itibaren itiraz ettik. Turizm Bakanı, 'eskiden üç bakanlıkta olan yetki şimdi tek bakanlıkta. Değişiklik bu' dedi. Üç bakanlıktan biri Tarım Bakanlığı'ydı. Şimdi Tarım Bakanlığına sormadan, orman arazisini, turizme açma yetkisini, Turizm Bakanı ki kendisi de turizmci olan turizm yatırımları olan etrafı turizm yeni yatırım alanları için turizm lobicileriyle sarılı olan kendisi de bizzat o mahalleden birinin insafına bırakılmasına biz 'hayır' demiştik."

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın yangın söndürme helikopterine binmesini eleştiren Özgür Özel, "Yangınla müdahaleyi koordine etmek için helikopterdeymiş beyefendi. Milletvekilliği yapmak için seçilmiş. Eğitimi belli, yetkisi belli, görev alanı belli. O helikopterde Antalya'nın belediye başkanlarımız yok, büyükşehir belediye başkanı yok, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün valilik tarafından kurulan kriz yönetim toplantısına davet edilmedi. Gürün, koordinasyon toplantılarına davet edilmedi. Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat, 'Bakanları televizyondan Milaslılarla birlikte ben de izliyorum. İlçemdesiniz neden birlikte çalışmıyoruz' dedi. Davet almadı. Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay gittiği kapıdan döndürüldü, davetli değilsiniz diye. Marmaris yanarken Marmaris Belediye Başkanı'nı sokmadılar. Ama AK Parti milletvekilleri koordinasyon için helikopterle geziyorlar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz. Bu partizanlığı milletimize şikayet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Twitter'da "HelpTurkey" başlığına soruşturma açılmasını eleştiren Özgür Özel, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu hashtag için soruşturma başlatmış. Türkiye'yi aciz göstermeye çalışıyorlarmış. Avustralya'da orman yangını olurken de dünyada orman yangınları, büyük sel felaketi olunca da hep bu helpli hashtagleri gördük, takip ettik. Bu kendine güvenen ülkeler buna soruşturma açmıyor. Siz gerçekten güçlüyseniz, öz güveniniz yerindeyse bana niye yardım diye heştegi açarsınız diye dava açmazlar." diye konuştu.

Türk Hava Kurumu'na (THK) ait uçakların CHP'li büyükşehir belediyelerince alınarak çalıştırılmasına ilişkin soru üzerine Özgür Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Genel Başkanımız yaptığı açıklamada da 'bize yetkiyi verin biz bu filoyu ayağa kaldırmak istiyoruz' dediler... Gerekli yasal düzenlemeden kastımız belediyelerimizin bu konuda yardım kampanyaları açmalarına ya da uçakları kendi bünyelerine katmalarına, uçak ve helikopter sahibi olup yangınla mücadele konusunda yasal izin verilmesi gerekiyor. AK Parti bunu olanaksız hale getirdi. Geçmişte İstanbul Büyükşehir'in yangınla mücadele için bir uçak bir helikopteri vardı şimdi mümkün değil. AK Parti bunları yasakladı. Biz de diyoruz ki bu konuda bir kanun çıkarın hep beraber çıkaralım, şu yangınlar geçtikten sonra yetkili kurullarımız değerlendiriyor. En uygun zamanda ve zeminde meclisi hem bunları araştırmak hem de gerekli kanuni düzenlemeleri yapmak üzere olağanüstü toplantıya çağırmayı da değerlendiriyoruz."