CHP'li büyükşehir başkanlarından açıklama

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen ve CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı İzmir Çalıştayı sonrası açıklama yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Çalıştayı kapsamında sabah saatlerinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla İzmir'de bir araya geldi. İzmir Çalıştayı'na; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise programı nedeniyle toplantıya katılamadı. Çalıştay sonrası yapılan açıklamada ise, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen toplantıdan erken ayrıldığı için yer almadı.

"Anayasa'ya aykırı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devri"ne ilişkin gelen soruya ilişkin "Boğaziçi imarı ile ilgili konu önemli. Biz 2 ay önce bir masa toplantısı yaptık 30 büyükşehir belediye başkanı, Cumhurbaşkanı'nın davetiyle bir araya geldik. Bütün Bakanlar Kurulu oradaydı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ile ilgili danışma heyeti oradaydı. Cumhurbaşkanı, bizim de yaptığımız öneri ile yeni kanunun düzenlemelerin bir komisyon marifetiyle yürütülmesi konusunda bize bir taahhütname verdi. Biz o taahhütnamenin gereğini bekliyoruz." dedi.

"İvedilikle çalışma başlatılmalı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 büyükşehir belediyesinin, Türkiye'nin nüfusunun yarısını temsil ettiğini, Türkiye ekonomisinin yüzde 60'lık bölümüne ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Bu noktada, 11 Eylül'de Cumhurbaşkanımız 30 büyükşehir belediyesine davet çıkardı ve bir araya geldik. Orada Türkiye'de yapılacak Yerel Yönetim Reform Paketinin yasal düzenlemesi ile ilgili komisyon kurulması kararı alınmıştı. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri yerel yönetim mevzuatının iyileştirilmesi konusu. Mutlaka yeni düzenleme yapılması gerekiyor. Komisyon kurulması kararı alındı. İstanbul, Ankara ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve üç AK Parti'li belediye başkanı ile birlikte komisyonda ortak çalışma kararı alınmıştı. İvedilikle komisyon üyelerinin de yer aldığı bir çalışmanın başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Mutlaka Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği isimlerden oluşan bu komisyonun bir an önce toplantıya çağrılması lazım." açıklamasında bulundu.

"Üç önemli karar aldık"

Büyükşehir belediye başkanları olarak rutin toplantıların birini İzmir'de gerçekleştirdiklerini, bir sonraki toplantının Adana'da yapılacağını kaydeden Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti: "Bu toplantıda ilk kez genel sekreterlerimiz de kendi aralarında çalışma yaptı. Birlikte çalışmak ve çok ilham verici ve yararlı oluyor. Bu toplantıların sonunda üç önemli kararımız var. Biri sosyal medya üzerinde olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sosyal medya çalışanları bir araya gelip iyi, kötü, eksik uygulama örneklerini paylaşacak ve buradan yeni yöntemler ve başarılı olabilecek modeller üzerinde çalışacaklar. İkincisi bilişim teknolojileri ve akıllı kent uygulamaları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tecrübeli şirketleri ve bürokrasisi ve onların ev sahipliğinde gerçekleşecek. Üçüncüsü de tarım konusunda yapacağımız işbirlikleri olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 11 büyükşehir belediyesinin bu alanda çalışan birimleriyle ortak çalışma yürüteceğiz. Toplanmamızın temel sebebi, birlikte ortaya bir irade koymak. Deneyim alışverişi yaparak yararlı politikalar ortaya koymak ve Türkiye için sosyal politikalar, akıllı kent uygulamaları gibi birçok alanda çalışmaları birlikte yürütmek ve ortaya büyük bir sinerji koymak."