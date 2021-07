Çok çalıştılar, çok hazırlar, çok istiyorlar

Sporseverlerin ve atletlerin uzun bekleyişi sona erdi. Tokyo 2020'ye kavuştuk... Zaten 4 yılda 1 düzenlenen bu dev organizasyonun dünyayı esir alan pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmesi içimizde burukluk yaratmıştı. Neyse ki sayılı gün çabuk geçti!

Tokyo 2020, Türkiye'nin temsil edildiği 23'üncü Olimpiyat Oyunları. Türkiye bu 23 organizasyonda toplamda 39 altın, 25 gümüş, 27 bronz madalya kazandı.

İlk madalyalarımız 1936'da güreşten geldi. O yıl Yaşar Erkan altın, Ahmet Kireççi ise bronz madalyaya ulaştı. Zaten Türkiye'nin elde ettiği 91 olimpiyat madalyasının 63'ü güreşçilerimize ait.

Madalya kazanan ilk kadın sporcumuz Hülya Şenyurt oldu. Judoda Barselona 1992'de yapılan oyunlarda bronz madalyaya ulaşmıştı.

2004 Atina Olimpiyatları'ndaysa kadınlardan ilk altın madalyamız geldi: Halterde Nurcan Taylan birinci olarak tarihe geçti.

Türk sporcular arasında en fazla birinci olan isimler halterci Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu... 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta'da Süleymanoğlu üç kez üst üste altın madalyaya ulaştı. Mutlu 1996 Atlanta, 2000 Sydney ve 2004 Atina'da bu başarıyı tekrarladı.

Ay-yıldızlı formayla mücadele edecek sporcularımız bu yıl 18 farklı branşta yarışacak. Amacımız madalya sayısını olabildiğince yukarı çekmek ve Londra'da kazandığımız 12 madalya rekorunu kırmak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarından izlenebiliyor. Detaylı olimpiyat takvimi de şu adreste: tokyo2020.olimpiyat.org.tr

Filenin Sultanları, ocakta Hollanda'da düzenlenen Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. İlk maçları bugün (TSİ) 10.25'te Çin'le...

'EN İYİSİNİ YAPTILAR' DEDİRTECEĞİZ

Meryem Boz (33) - A Milli Kadın Voleybol Takımı

Oyunların ertelenmesiyle uzun bir hazırlık süreci yaşadık. Kotamızı aldığımız günden beri hem teknik hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıklarımız devam ediyor. Kamp sürecini dolu dolu, eksiklerimizi tamamlayarak ve üst düzey konsantrasyonla geçirdik.

Olimpiyatlara katılmak ister takım sporları ister bireysel sporlarda büyük bir başarı. Biz burada gidebileceğimiz en üst noktayı kendimize hedef olarak koyduk. Bu da tabii ki bir olimpiyat madalyası. Elimizden gelenin en iyisini yaparak bunu başarmak için çok çalıştık, sahada da önceliğimiz milletimize 'En iyisini yaptılar' dedirtmek.

'Olimpik sporcu' apoletini taşıyacak olmak en büyük motivasyon kaynağım, kendimi hazır hissediyorum. Ülkemizin beklentilerini umarım karşılarız. Onların desteğini hissetmek bize daha fazla çalışmak için güç veriyor. Günün sonunda "Filenin Sultanları milli formanın hakkını verdi, bizi gururlandırdılar" dedirtebilirsek, kendimiz ilk madalyamızı boynumuza geçirmiş oluruz.

Küçük kızlardan A takıma milli takımın her kategorisinde yer aldı. Pasör çaprazı pozisyonunda. 2020 Olimpiyat elemelerinde ürettiği 85 sayıyla turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. A Milli Takımı ile 2015 CEV Avrupa Ligi'nde ikincilik; Avrupa Şampiyonası'nda 2017'de üçüncülük, 2019'da ikincilik elde etti.

'BEKLENTİ, GÜVENİN KARŞILIĞI'

Cansu Özbay (24) - A Milli Kadın Voleybol Takımı

Ekip olarak, olimpiyat kotamızı aldığımız günden beri başta zihinsel olmak üzere hazırlıklarımıza başlamıştık. Tabii, pandeminin araya girmesi bu süreci oldukça uzattı.

Pandemi herkes için çok zordu, tüm dünya bir bilinmezlik yaşadı. Bu bizde de bazen korku bazen endişe yarattı diyebilirim. İlk erteleme kararı geldiğinde, bir hayal kırıklığı da oldu. Sonuçta, olimpiyatlarda bulunmak için can atıyorsunuz ve hayalleriniz bir anda erteleniyor. Ama hem federasyonumuz hem teknik heyetimiz güzel bir planlamayla bizi hazır tutmaya çalıştı.

Uzun süredir beraberiz, birbirimizi çok iyi tanıyan bir ekibiz, herkes aynı hedefe odaklanmış durumda. Sporun en tepe noktası olan Olimpiyat Oyunları'ndayız; bu motivasyonunuzu her zaman en tepede tutmanıza yardımcı oluyor. Milli formayı giymek çok ayrı bir duygu, bizden beklentinin büyük olması bize duyulan güvenin karşılığı. Bu da açıkçası bizim için itici bir güç diyebilirim.

Milli takımların alt yaş kategorilerinin tamamında forma giydi. Pasör olarak görev yapıyor. A Kadın Voleybol Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldı. Elemelerde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazandı.

'MİNDERE ÇIKTIĞINIZDA TEK BAŞINASINIZ'

Taha Akgül (31) - güreş

Olimpiyatlara katılmaya hak kazandığıma sevindim ama benim için çok büyük bir başarı değil. Asıl hedefim orada madalya almak. Çok uzun süredir hazırlanıyorum. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken sakatlandım, devamında da ameliyat oldum. Tam iyileşmeye başlarken de pandemiyle karşılaştık. O nedenle olimpiyatların ertelenmesi, benim hazırlık sürecime olumlu yansıdı.

Ailem bana her zaman destek oldu. Mindere çıktığınız anda sizi yüzbinlerce insan izlese de aslında orada tek başınasınız. Bu nedenle ailemin desteğini arkamda hissetmek, hatta annemin tribünden bana dua etmesi benim için kesinlikle çok önemli bir güç. P&G'nin 'Olimpik Anneler' projesiyle ailem 2016 Rio Olimpiyatları'na gelmişti, ben de orada altın madalya kazandım. Bazen Rio'daki günleri konuşuyoruz ve bu anıların, gerçekten de onların hayatlarındaki en özel anlar olduğunu anlıyorum.

Şimdi birlikte umutla Tokyo'da şampiyonluğa ilerliyoruz. İnşallah o sevinci tekrar birlikte yaşarız. Olimpik sporcu olmak bütün sporcuların hayali ve Allah bana o platformda olimpiyat şampiyonu olmayı nasip etti, bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Çevrendeki insanların sana olan saygısı şampiyonluğunla daha da artıyor çünkü olimpiyat bu işin zirvesi. Sonrasında 2024'teki Paris Olimpiyatları'na da katılıp başarılı olabileceğime inanıyorum. Bunun için gücüm var.

2012'de Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda, 2014 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya aldı. 2014 ve 2015'te Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak iki kez 'dünya şampiyonu' oldu. Ayrıca 8 Avrupa şampiyonluğu var. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 125 kiloda altın madalya kazandı.

'ANNEM SAYESİNDE BUGÜNLERE GELDİM'

Evin Demirhan (26) - güreş

Bu benim için bir kavuşma anı gibiydi çünkü olimpiyatlar yıllardır rüyalarımı süslüyordu ve ben rüyalarıma giden bileti kazandım!

Başlarda ailem tepkiliydi. Spor salonuna gizli gizli gittim. Katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında birinci olmam ve milli takıma seçilmemle ailemin fikri değişti. O dönem arkamdaki tek destek annemdi. Onun gözlerinde her zaman başaracağıma dair inancı gördüm. 2016 Olimpiyat Oyunları'nın seçmelerinde elendim ve yaşadığım hayal kırıklığıyla vazgeçmenin eşiğine geldim. O zaman annem bana ileriki günlerde tarih yazacağımı, daha önce alınmamış madalyaları kazanacağımı söyledi. Bu beni motive etti ve bugünlere gelmemi sağladı.

Olimpiyatlardan sonra dünya şampiyonası var. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için de çok fazla zaman yok. Hedeflerime ulaşmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Güzel işler başarmayı planlıyorum.

2009'da Türkiye şampiyonu oldu, 2010 Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda bronz, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı. Bugüne kadar 17 madalya kazandı; Avrupa ve dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan kadın güreşçi oldu.

14.8: Organizasyon bütçesi toplam 14.8 milyar dolar.

'AMELİYATTAN 8 AY SONRA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUM'

İbrahim Çolak (26) - artistik cimnastik

Olimpiyatlara katılmaya hak kazandığımda çok mutlu oldum. En büyük hedefim orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmekti. Hatta ertesi gün uyandığımda "Acaba gerçek mi yoksa rüya mı" ikileminde kaldım. Çocukluğumdan beri çalışıp çabalıyorum ve bu seviyeye gelebildiğim için çok mutluyum.

2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan sonra hız kesmeden Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için çalışmalarımıza devam ettik. Bu süreçte omzumdan sakatlandım, ameliyat olmak zorunda kaldım. Devamında pandemi başladı ve olimpiyatlar 1 yıl ertelendi. Öncelikli hedefim eski sağlığıma kavuşabilmek ve performansımı geliştirip Tokyo için hazır olabilmekti. Ameliyattan 8 ay sonra Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandım ama omuz ağrılarım artarak devam etti. Çok defa başa dönmek zorunda kaldım. Şu an olimpiyatlara çok az bir süre kaldı, omuz ağrılarım hala devam ediyor ama bununla yaşamayı öğrendim ve performans olarak da hazırım.

Tokyo'dan yaklaşık 2 ay sonra yine Japonya'da bir dünya şampiyonası yapılacak. Ona da katılıp güzel başarılar elde etmek istiyorum. Sonrasında Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için çalışmalarımız devam edecek.

2011 Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda halka aletinde bronz, 2012 Avrupa Şampiyonası gençlerde paralel aletinde gümüş, 2013 Akdeniz Oyunları'nda halkada gümüş madalya aldı. 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya aldı ve dünya şampiyonu oldu.

'KIRACAĞIM ÇOK FAZLA REKOR VAR!'

Mete Gazoz (22) - okçuluk

Tokyo kariyerimdeki ikinci olimpiyatım. İlk olarak 2016'da kafilenin en genç ismi olarak Rio'da ülkemi temsil etmiştim. Bu 5 senede çok önemli tecrübeler edindim. Ülkem adına ikinci kez kota almayı başardığımda tarifsiz bir sevinç yaşadım, gururlandım. Sonuçta olimpiyatlar sporun zirvesi ve her sporcu orada mücadele etmek ister.

Olimpiyatlara hazırlanmak çok uzun bir süreci kapsıyor. Yılın neredeyse 300 gününü Antalya'da kampta geçiriyoruz. Ailemizi çok az görebiliyoruz. Profesyonel bir sporcuysanız, belirli hedefleriniz varsa çok çalışmanız ve birtakım fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Bu sürecin bir de pandemi dönemi oldu, tüm dünyada yaşanan zor günler hepimizi yıprattı. Ama ben kafamdaki hedefe ulaşmak için şartlar ne olursa olsun hiçbir şeyin beni durdurmasına izin vermemeye kararlıydım.

Babam aynı zamanda ilk antrenörüm. Babam ve annem, en büyük destekçilerim. En büyük avantajım spor bilinci olan bir ailem olması. Okçuluktan gelmelerine rağmen beni hiçbir zaman okçu olmam için zorlamadılar. Ama her zaman spor yapmamı önemsediler. Babamın çok güzel bir sözünü hatırlıyorum: "İsteyerek atacağın bir ok, istemeyerek atacağın bin oktan daha değerlidir." Anlayacağınız, okçuluğu gerçekten sevmem için bana zaman tanıdılar. Sonuçta şu an olduğum yerdeyim ve onların da desteğiyle kazanacağım çok madalya, kıracağım çok fazla rekor var.

2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel kategoride gümüş madalya aldı. 2019 Okçuluk Dünya Kupası dördüncü ayak yarışmalarında altın madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından 'erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu' ve '2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu' ödülüne layık görüldü.

'EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIM'

İrem Karamete Baldini (28) - eskrim

Olimpiyatlara katılmaya hak kazanmak benim için kelimelerle anlatılamayacak kadar mükemmel bir duyguydu. Yıllarca verdiğim emeklerin karşılığını aldığımı hissettim. Çok çalıştığım ama iyi performans gösteremediğim zamanlarda kendimi toparlayıp hedefime odaklandım. Benim en büyük hedefim de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almaktı. Bunu başardığım için gerçekten çok mutluyum.

Olimpiyatlara İtalya'da bir eskrim kulübünde hazırlandım, dünyanın en iyi eskrimcileriyle antrenman yaptım. Seçimlere bir hafta kala olimpiyatların ertelendiği haberini almak benim için de büyük bir sürpriz oldu. Bu negatif durumu kendimce pozitife çevirmek için birçok zihinsel çalışma da yaptım. Ekstra bir seneyi kendimi geliştirmek için fırsat olarak gördüm.

Ben sporcu bir aileden geliyorum. Annem eskrim branşında iki kere olimpiyatlara katıldı. Babam annemin antrenörüydü. Onlardan çok fazla destek gördüm. Tek bildiğim kendimi geliştirmek için sürekli çalışıyorum. Hedefim her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Eskrimi çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar hep bir yerinde olacağını biliyorum.

2009 Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda bronz, 2012 Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda takım halinde altın, 2013 Akdeniz Oyunları'nda bronz, 2015 Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 2011'den beri Türkiye şampiyonu.

23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkentinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi 18 branşta, 49'u kadın, 59'u erkek toplam 108 sporcu temsil ediyor.

12 ve 66: Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak en genç sporcu 12 yaşındaki Suriyeli masatenisçisi Hend Zaza, en yaşlı sporcu ise 66 yaşındaki Avustralyalı binici Mary Hanna.

'YAPTIĞIM SPORDA TEK RAKİBİM YİNE BENİM'

Beril Böcekler (17) - yüzme

Olimpiyatlara hazırlanma sürecim gerçekten çok zor geçti. Yaklaşık altı ay önce omzumdan bir sakatlık geçirdim. Tedavim iki ay sürdü. Eski tempomu yakalamak için daha fazla çalışmam gerekti. Haftada altı gün, son iki ay içerisinde her gün antrenman yaptım.

Olimpiyatların ertelenmesi benim açımdan kötü oldu, tempom biraz düştü ama toparlamaya ve elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Oyunların seyircisiz olması beni etkilemez çünkü suda sadece yüzdüğüm mesafeye odaklanıyorum. Yanımda kimlerin ne yaptığını dinlememeye, görmemeye çalışıyorum. Çünkü yaptığım sporda tek rakibim kendimdir.

Yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye uğraşacağım. Çok büyük bir organizasyon ve ben bu organizasyona katılıp Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım.

Bakü 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 200, 400 ve 800 metrede Türkiye rekorlarını kırarak üç altın madalya kazandı. Kazan'daki 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası'nı 800 ve 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak kazandığı iki gümüş madalyayla kapattı.

'SEVDİKLERİMLE TEK YÜREK SAHADA OLACAĞIZ'

Emel Dereli (25) - atletizm-gülle atma

Hazırlık dönemine, geçirdiğim omuz ameliyatı sonrasında diyetisyenim, kayropraktik (sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara müdahale etme yöntemi) uzmanım, spor ve klinik psikoloğumla çalıştım. Yoluma hırslı, inançlı ve azimli bir şekilde devam ettim.

Oyunların ertelenmesi beni mutlu etti. Çünkü geçirdiğim sakatlık antrenmanlarımı olumsuz yönde etkilemişti. Ertelenince daha çok çalışıp daha iyisini yapabilmem için zaman kazandım. Olimpiyatlarda kendi kişisel derecemi geliştirip finale kalarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Olimpiyatların seyircisiz yapılacak olması beni etkileyecek bir faktör değil sevdiklerimle tek bir yürek olarak orada sahada olacağız.

2014 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda üçüncülük koltuğuna oturdu. 2013 ve 2015'te Avrupa gençler şampiyonu oldu. Kadınlar gülle atma Türkiye rekorlarının da sahibi.

'OYUNLARIN SEYİRCİSİZ OLMASI BENİ ETKİLEMEZ'

Eşref Apak (38) - atletizm-çekiç atma

Günde 6 saat antrenman yapıyorum. Pandemide çok iyi bir hazırlık dönemi geçirememiştik. Normalleşmeyle hazırlıkları tamamladık. Burada ilk hedefim finale kalmak, sonra da madalyayı kazanmak. Oyunların seyircisiz olması beni pek etkilemez. Çünkü konsantre olunca sadece uzağa nasıl atarım diye düşünüyorum.

Atina 2004 Olimpiyat Oyunları ikincisi ve 2005 Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

205: Bu yıl Japonya'da 205 ülkeden toplam 11 binden fazla sporcu 33 branşta mücadele verecek. Sporcular arasında kadın atletlerin oranı yüzde 48.8. Ayrıca 120 açık kimlikli LGBTİ atlet de yarışacak.

'ATLETİZM OKULU AÇIP TECRÜBEMİ ÇOCUKLARA AKTARACAĞIM'

Ramil Guliyev (31), atletizm-200 metre

Olimpiyat barajını geçmek için 2019'da Doha'da düzenlenen Elmas Ligi'ndeki 200 metre yarışını hedef yapmıştım, orada

19.99'luk dereceyle birinci oldum. Pandemi öncesi olimpiyatlara çok iyi hazırlanmıştık ama ertelenince hazırlık sürecimiz biraz farklılaştı, antrenmanları yüzde 100 performansla yapamadık. Spor tesislerinin faaliyete geçmesiyle eski çalışma düzenimize döndük.

Hazırlıklarımız iyi geçti. İnşallah bir sakatlık ya da hastalık olmaz ve en iyi formumuzla yarışırız. Ailenin desteği bizim gibi sporcular için çok önemli. Eşimin (Ekaterina Guliyev) de sporcu olması birbirimizi daha kolay anlamamızı sağlıyor.

Olimpiyatlardan sonra Elmas Ligi gibi önemli yarışlarımız var, kulüp yarışları var. Onlara hazırlanacağız. Ramil Guliyev Atletizm Çocuk Okulu projem var, eylülde faaliyete geçmesini planlıyoruz. Senelerdir topladığım bilgileri, tecrübemi çocuklara aktaracağım bir okul olacak.

Azerbaycan kökenli milli atlet 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandırdı. 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede hem şampiyona hem de Türkiye rekorlarını kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Bireysel olarak 100 metre ve 200 metre, takım olarak 4x100 metre ve 4x200 metre Türkiye rekorları sahibi...

33: Olimpiyat Oyunları'ndaki spor dalı sayısı... Madalyalara ulaşmak için 339 müsabaka düzenlenecek.

'TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK'

Meryem Bekmez (21) atletizm-yürüyüş

Olimpiyatlara hazırlanmak kısa soluklu bir şey değil. Yıllar boyu her adımımızı hesaplayarak, 4-5 yıllık bir hazırlık sürecinden geçerek buraya geliyoruz. Günlerce, hatta aylarca ailemizden uzakta çalışıyoruz. Uygun iklim ve irtifa ortamında çalışmak için yıl içinde birden çok kez şehir değiştirmemiz gerekiyor. Şehirlere ve antrenman ortamlarına adaptasyon sürecimiz zorlu geçiyor. Tüm bunlara rağmen ayaklarımızın üzerinde durabilmek ve Türk kadınının gücünü uluslararası ortamda göstermek tarif edilemez bir mutluluk.

Pandemi dönemi herkes gibi beni de etkiledi. Gerek evde gerekse imkanlar dahilinde çalışabileceğim ortamlarda antrenman yapmayı sürdürdüm. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Bu süreci en az kayıpla atlatmak için ben ve antrenörüm gerekli tüm çalışmaları yaptık. O süreçte ailemle bol bol vakit geçirdim ve bu bana motivasyon sağladı. Olimpiyat konusunda ailemin bana güveni tamdı ve bu beni çok güçlü kılıyor. Şu sıralar heyecanım doruklara çıktı. Uzun soluklu bir serüvenin sonuna geliyoruz...

2021 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüşte altın madalya elde etti. 2021 Türkiye Yürüyüş Şampiyonası 10 kilometre yarışında hem 23 yaş altı hem büyükler Türkiye rekorunun sahibi oldu.

'DAHA ÖNCE KAZANILMAMIŞ ALTIN MADALYAYI ÜLKEME GETİRMEK İÇİN SABIRSIZIM'

Buse Naz Çakıroğlu (26), boks

Olimpiyatlar benim çocukluk hayalimdi ve ona ulaştığımı anladığım an çok farklı hissettim. Anladım ki doğru yolda ilerlemişim. Oldukça yoğun bir kamp dönemi geçirdim. Fiziksel ve zihinsel olarak en güçlü hazırlandığım dönemdeyim. Pandemi dönemini de antrenmanlara ara vermeden geçirdim.

Ailem benim için her daim sırtımı yasladığım çınar ağacım. Onların destekleri beni her geçen gün daha fazla güçlendiriyor. Ayrıca artık kadın boksunu Türkiye'ye sevdirdiğimizi hissediyorum ve gerçekten arkamızda çok büyük bir destek var, altın madalya kazanmamızı dört gözle bekliyorlar. Heyecanımı kontrol ediyorum ama hepimiz için de sahne zamanı geldi! Daha önce kazanılmamış altın madalyayı ülkeme getirmek için sabırsızım. Olimpiyatlardan sonra Türk sporuna hizmet etmek için çalışmalarıma devam edeceğim. Kazanmak istediğim daha fazla zaferler var.

2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya aldı. Böylece Türk sporunun organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazandı. Ayrıca olimpiyatlara kota kazanan ilk Türk kadın boksör oldu.

'ÜÇÜNCÜ KEZ KATILIYORUM AMA İLK KEZ GİBİ HEYECANLIYIM'

Yasmani Copello Escobar (34), atletizm-400 m engelli

Hazırlık süreci çok uzun ve zorluydu ama şu an yüzde 100 hazırım. 2020'de yaklaşık 3-4 ay evde antrenman yapmak zorunda kaldım. Bu, branşımla hiç uyuşmayan bir durum ve beni psikolojik olarak da zorladı. Ama pandemiyi biraz daha dinlenerek avantaja çevirdim, şimdi çok daha güçlü geri dönmeyi planlıyorum.

-Bu üçüncü olimpiyatım ama ilk kez katılıyormuş gibi heyecanlıyım. Türkiye atletizm tarihinde koşulardaki tek olimpiyat madalyası benim ve bu olimpiyatlardan da bir madalyayla dönmek istiyorum. Çok çalıştım, çok hazırım ve bunu çok istiyorum.

Ailem olmasa bugünlere gelemezdim. Onların desteği benim için çok önemli. Özellikle eşim bana her anımda destek oldu. Bu süreci birlikte çok iyi yönettik. Olimpiyatlardan sonra benim için sezon devam edecek. Çünkü Elmas Lig ve Türkiye Süper Ligi yarışlarım var. Antrenmanlara ve yarışmalara tam gaz devam edeceğim.

Küba asıllı milli sporcu 2015 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bronz (Türkiye'nin bu olimpiyatlarda atletizmde kazandığı tek madalya), 2017 Dünya Şampiyonası'nda ve 2018 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, 2019 Elmas Ligi'nde altın madalya aldı.

'TOKYO ÖNCESİ KAZA KORKUTTU'

Ahmet Örken (28), bisiklet

Pandemi nedeniyle geçen yıl neredeyse hiç yarışa katılamadım. Pek çok sporcu gibi yarış tempomu kaybetmiştim. Bu yıl daha iyi geçti, bazı yarışlar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, Kayseri'de ve Kahramanmaraş'ta yapılan uluslararası yarışlara katıldım. Kahramanmaraş'ta kaza oldu, sırtımda ve bacaklarımda yaralar oluştu. Tokyo Olimpiyatları öncesi bu kaza beni korkuttu.

Bizim parkurumuz oldukça uzun, her alanda seyircinin olması imkansız. Ama Fuji Dağı'na seyirci eşliğinde çıkmak çok daha keyifli olabilirdi.

2009 Balkan Yol Şampiyonası'nda ve 2011 Gençler Pist Avrupa Şampiyonası'nda 1'inci oldu. 2015'te Konya Uluslararası Torku Mevlana Turu ve 2019 Yol Türkiye şampiyonluğu var. Cumhuriyet tarihinin bisiklette ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

'TÜRKİYE'MİZ BİZİM İÇİN DUA EDİYOR'

Onur Balkan (25) bisiklet

Haftanın 6 günü sürüş yapıyoruz. Olimpiyatlardan beklentim, yarışı elimden geldiğince güzel bir sıralamada tamamlamak.

Olimpiyatların ertelenmesi benim açımdan iyi oldu. Daha fazla çalışma imkanı bulduk, ülkemizdeki ve yurtdışındaki yarışlara katılarak daha fazla tecrübe edinmiş olduk.

Seyircisiz bir olimpiyat düşünmek çok üzücü. Çünkü seyirci demek, motivasyon demek. Seyircimiz olmasa da bizler için iyi dileklerde bulunan, dua eden bir Türkiye'miz var.

2014 Türkiye Genç Erkekler Zamana Karşı 2'ncisi, 2014 Türkiye Genç Erkekler Dağ Bisikleti 2'ncisi, 2015 Uluslararası Karadeniz, Çanakkale ve Ankara Turları 2.2 etap 1'incisi. 2018 Turul Romaniei, 2018 Tour of Qinghai Lake ve 2019 Tour de Ribas'ta 1'inci oldu.

'TERİMİN SON DAMLASINA KADAR...'

Gülkader Şentürk (25) judo

Günde ortalama 5-7 saati antrenmana ayırıyoruz. Ama antrenmanda olmadığımız zaman bile zihinsel olarak odağımızdan kopmadık ve yaşamımızı ona göre şekillendirdik. Buraya kadar çok zorlu maçlardan, kamplardan geçtim. Ailemden, arkadaşlarımdan uzak kaldım. Altın madalyayı alıp marşımızı okutabilmek için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim.

Olimpiyatların ertelenmesi bizim için yoğun ve tempolu geçen bir dönemi böldü. Sürecin uzaması psikolojik olarak bizi daha fazla yordu. Şimdi gücümüzü gösterme zamanı! Seyircisiz olması bir yandan iyi, bir yandan kötü. Kötü tarafı şu: Ortalama bir maçmış gibi hissettirebilir. Pozitif tarafından bakarsak sporcu açısından gerginlikler azalır. Ortamın sakinliğiyle daha rahat olabilirim, bu da maçlarıma olumlu yansıyabilir.

Antalya Grand Slam'de kadınlar 48 kiloda son olimpiyat şampiyonu Arjantinli rakibi Paula Pareto'yu yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

'ALDIĞIM MESAJLAR BENİ MOTİVE EDİYOR'

Hatice Kübra İlgün (28) tekvando

16 yıldır bu sporu yapıyorum ve her antrenmanımda olimpiyatlar için çalıştım. Çok yoğun kamp dönemleri geçirdik ve gerçekten çok sıkı bir şekilde hazırlandım.

Ailem arkamda durdu, başarısız olduğumda bile asla pes etmememi sağladılar, bana her zaman destek olduklarını hissettirdiler. Bunu ne kadar istediğimi ve nasıl fedakarlıklar yaptığımı çok iyi bildikleri için bana hep inandılar ve güç verdiler. Çevremdeki herkes benimle gurur duyuyor. Beni örnek alan binlerce sporcu var ve birçok destek mesajı alıyorum. Bu beni ayrıca motive ediyor. Rol model olmak, birilerine ilham kaynağı olmak çok güzel bir duygu.

Olimpiyatlardan sonra da spor hayatıma devam edeceğim. Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele edeceğim. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak ve orada da başarılı olmak istiyorum. Bu arada yüksek lisans yapıp öğretim görevlisi olmak, bilgilerimi ve tecrübelerimi aktarmak istiyorum.

Universiade şampiyonluğunun yanında Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları gibi çeşitli organizasyonlarda gümüş madalya kazandı. 2019 Grand Prix finallerinde gümüş madalya aldı.

'GÜNDE 3-4 SAAT DENİZDE, 2-3 SAAT SALONDA ÇALIŞIYORUZ'

Deniz Çınar (36), yelken

Uzun bir zamandır hazırlanıyoruz. Pandemiyle 1 yıl daha fazla hazırlanma imkanımız oldu. Antrenmanlarımız haftada 6 gün oluyor. Gün içinde 3-4 saat deniz ve 2-3 saat salon çalışması yapıyoruz. Hazır olduğumuzu biliyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil etmeyi ve iyi bir hafta geçirerek madalya kazanma şansımızı arttırmayı istiyoruz.

Kardeşim Ateş'le birlikte yarışıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için uyumlu şekilde ekip olabildik. Deniz üzerinde senkron, ekip çalışması çok kritik ve önemli. Bu yüzden kardeşimle çalışmanın avantajını görüyorum.

2008, 2009, 2011 ve 2015'te 'Yılın Başarılı Yelken Sporcusu' ödülünü aldı. 2013 Akdeniz Oyunları ve 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etti.

'18 MADALYA BEKLİYORUM, BU YIL REKOR KIRABİLİRİZ'

Attila Gökçe, Milliyet gazetesi yazarı

Olimpiyat oyunlarına katılan ülke sayısı sürekli artıyor. Kadın-erkek sporcu sayısı 10 bin civarında tutuluyor. Madalya sayıları da sınırlı.

Elemeler, kota müsabakaları ya da barajlar sporcular için olimpiyat oyunlarının zor ulaşılabilir bir organizasyon olmasına yol açtı. Koşullar dikkate alındığında Türkiye'nin oyunlara 108 sporcuyla katılması başarıdır.

Uluslararası araştırma şirketleri Türkiye'nin 14-26 madalyaya aday olduğunu açıkladı. Kişisel tahminim: 4 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 18 madalya. Bu da olimpiyat tarihimizin rekoru demektir.

Sporcularımız iyi hazırlandı. Uluslararası turnuvalardan, zor eşikleri aşıp geldiler. Onları seyretmemizi gerektiren en önemli neden adanmışlıkları… Favorilerim şöyle:

Atletizm, 200 metre: Ramil Guliyev

Boks: Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu

Güreş: Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar

Tekvando: Hatice Kübra İlgün, Rukiye Yıldırım, Nur Tatar, Hakan Reçber

Judo: Kayra Sayit, Mihail Zgank, Bilal Çiloğlu

Karate: Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Ali Sofuoğlu

Modern pentatlon: İlke Özyüksel

Okçuluk: Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz

Yüzme: Emre Sakçı, Viktorya Zeynep Güneş

Voleybol: A Milli Kadın Voleybol Takımımız

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN YABANCI SPORCULAR KİMLER? Caner Eler Socrates Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Eurosport spikeri

Simone Biles

Artistik cimnastiğin 24 yaşındaki süper yıldızı Simone Biles...

Yüzmede Caeleb Dressel, Katinka Hosszu, Katie Ledecky gibi isimler yeni madalyalar ve rekorlar peşinde...

Dağ bisikletinde Mathieu van der Poel fenomenine tanık olmak iyi bir deneyim yaşatabilir. Fuji Dağı tırmanışını içeren yol bisikleti parkuru da kadınlar ve erkeklerde çok iyi yarışlara sahne olabilir. Kadınlarda Annemiek van Vleuten'in Rio'dan beş yıl sonra altın madalya kazanma ihtimali ortaya çok güzel bir hikaye çıkarabilir.

Kaykayda bir başka fenomen 12 yaşındaki Sky Brown'ın performansını kaçırmamak lazım.

Teddy Riner

Judoda üst üste üç altın madalyanın peşindeki ağır sıklet efsanesi Fransız Teddy Riner'in serüvenine dikkat etmek gerek.

Kürekte Helen Glover takip edilmesi gereken isimlerden…

Gabrielle Thomas

Atletizmde Amerikalı sprinter Gabrielle Thomas'a dikkat! Usain Bolt sonrası dönemde yeni neslin yıldızları denen sırıkla atlamanın harika çocuğu dünya rekortmeni Mondo Duplantis, 400 metre engelli dünya rekortmeni Karsten Warholm ve 200 metrenin yıldızı Noah Lyles'ı listenin başına eklemek iyi olabilir. 400 metre engelli kadınlarda Sydney McLaughlin ve 5 bin-10 bin metrede Letesenbet Gidey ve Sifan Hassan'ın muhtemel büyük kapışmasını da kaçırmamak lazım.

Mondo Duplantis

'MODA OLİMPİYATLARI' DA BAŞLIYOR

Neslişah Şatıroğlu, Hürriyet Cumartesi stil yazarı

Her 4 yılda 1 gerçekleşen olimpiyatlar kuşkusuz spor müsabakalarının en önemli etkinliği. Söz konusu bu kadar kapsamlı ve ilgi çekici bir organizasyon olunca moda markaları da olimpiyatların bir parçası olmak için rekabete giriyor. Performans esnasında giyilenlerden seremoni ve seyahate kadar tüm kıyafetlere, tasarımcılar ve dev moda markaları dokunmak istiyor.

Bu yıl Türkiye'yi temsil edecek kıyafetlerde Vakko ile birlikte Les Benjamins markasının kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın'ın imzası var. Vakko, tüm sporcuları tek tek ziyaret ederek tasarımlarını kişilere özel olarak geliştirdi. Ortaya oldukça şık ceket, pantolon takımlar, gömlekler, kapüşonlu trikolar ve spor ayakkabılar çıktı. Marka, tüm parçalarda kırmızı ve beyazın yanına Tokyo Olimpiyatları'nın ana rengi olan laciverdi de ekleyerek, üç rengin birlikteliğiyle takım ruhunu yansıtmayı amaçladı. Aydın, sportif kıyafetlerdeyse Nike formalarını süsleyecek özel bir monogram yarattı.

Olimpiyat tasarımları üzerine konuştuğum Bünyamin Aydın: "Türkiye takımı için ana ilham kaynağım; Anadolu halı ve kilimlerinin mirası ve zanaatkarlığıydı. Milli sporcularımızla konuşup onların hikayelerini duymak ve bu kadar önemli bir an için hazırlanmalarını görmek bana tasarlamak için güç verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Takımı Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlar için bana ulaştıklarında çok heyecanlandım. Aynı zamanda benim için büyük bir onur olsa da bir yandan da oldukça stresliydi. Olabildiği kadar özgün ve mirasımıza bağlı olmasına emin olmak istedim. Köklerimizi modern bir yönde görmek çok güzel ve zaten bir tasarımcı olarak da hedefim bu yöndeydi."

Farklı ülkelerin olimpiyat kıyafetlerine baktığımızda birçoğunda tasarımların dünyaca ünlü moda markalarına ait olduğunu görüyoruz. Örneğin ABD için yarışacak sporcuların seremoni kıyafetlerini Ralph Lauren tasarladı, Kim Kardashian'ın markası Skims atletizm alanında yarışacak sporcular için iç çamaşırı ve pijama üretti. Kanada'nın tasarımlarıysa sosyal medyada gündem yarattı. Kanadalı mağaza zinciri Hudson's Bay ve Levi's işbirliğiyle kapanış seremonisi için yaratılan ve grafitilerle süslü denim ceket, olimpiyata uygun olmadığı gerekçesiyle pek de olumlu yorumlar almadı.