İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe

Haberin Videosunu İzleyin
İsviçre\'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe
02.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsviçre\'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe
Haber Videosu

İsviçre'de Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan, 40'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının, şampanya şişelerine takılı maytaplı mumlardan kaynaklanabileceği belirtildi.

İsviçre makamları, dün Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan ve 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açan yangının, şampanya şişelerine takılı maytaplı mumlardan kaynaklandığını değerlendiriyor.

BAR FACİASINDA "MAYTAP" ŞÜPHESİ

Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard, Emniyet Müdürü Frederic Gisler ve Kurtarma Servisi Müdürü Fredy-Michel Roten, söz konusu yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Başsavcı Pilloud, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemeleri sonucunda; barda çıkan yangının, yılbaşını kutlayan kişilerin tavana yakın tuttukları şampanya şişelerine yerleştirilen maytaplı mumlardan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.

İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe

CAN KAYBI 40'IN ÜZERİNDE

Yangının çıkmasında güvenlik ihmali olup olmadığına ilişkin bar sahiplerinin sorgulanmasının devam ettiğini ifade eden Pilloud, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Pilloud, yangının çıktığı barda tam olarak kaç kişinin bulunduğunu bilmediklerini söyledi.

Başsavcı, yangının hızla yayılmasına neden olduğu değerlendirilen köpük benzeri yalıtım malzemesinin de soruşturmanın konusu olduğunu, ancak şu aşamada bu malzemenin standartlara uyup uymadığını söyleyemeyeceğini kaydetti.

Kanton Meclisi Başkanı Reynard, yaşanan trajedi karşısında dayanışmanın sürdüğünü ve yaralıların en hızlı şekilde kimlik tespitinin yapılması için seferber olduklarını vurguladı. Reynard, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve 50 kadar yaralının diğer Avrupa ülkelerindeki hastanelere sevk edileceğini kaydetti.

İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe

Yangında ölü sayısının 40'tan fazla olduğunu teyit eden Reynard, "(Hayatını kaybedenler için) Gelecek cuma Crans-Montana'da bir anma töreni düzenleyeceğiz." dedi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Emniyet Müdürü Gisler ise 119 yaralının durumuna ilişkin bilgi verdi. Yaralılardan 113'ünün kimliklerinin tespit edildiğini açıklayan Gisler, bunların arasında 71 İsviçre vatandaşının bulunduğunu kaydetti.

Gisler, yaralılar arasında Fransız, İtalyan, Sırp, Polonyalı, Bosna Hersekli, Portekizli, Lüksemburglu ve Belçikalıların da olduğunu, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe

Emniyet Müdürü Gisler, yangında hayatını kaybeden 40'tan fazla kişinin kimlik tespitlerinin ise öncelikleri olduğunu vurguladı. Kurtarma Servisi Müdürü Fredy-Michel Roten, olay gecesi yaklaşık 150 sağlık çalışanının görev başında olduğu ve kazadan etkilenen ailelere psikolojik ve tıbbi destek amacıyla ekiplerin harekete geçtiğini belirtti.

Roten, yaralıların tedavisinde ağır yanık uzmanı Fransız ve İtalyan sağlık görevlilerinin de desteğe geldiğini açıkladı. Yakınları yangın sırasında barda bulunan ancak onlara hala ulaşamayan aileler bulunuyor. Bazı aileler, çocuklarının hangi hastaneye sevk edildiğini öğrenebilmek için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyor.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Güvenlik, Yılbaşı, Montana, İsviçre, Güncel, Kültür, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı
Soğuğu en iyi anlatan kare Kuğulu Park havuzu dondu Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu
Artık kodu bile belli Dev içecek firması borsaya giriyor Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor
Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı
Af gibi yeni düzenleme geliyor 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak Af gibi yeni düzenleme geliyor! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim Erdemoğlu artık listede yok En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye’ye getirildi Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
3 polisimizi şehit eden DEAŞ’lı terörist ailesini de tehdit etmiş 3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 2 milyon 894 bin TL ceza kesildi Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 2 milyon 894 bin TL ceza kesildi
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı
İran’dan kripto para hamlesi Yaptırımları delmek için harekete geçtiler İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:23
Samsunspor, Musaba’nın sözleşmesini feshetti
Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesini feshetti
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
22:10
Galatasaray’dan Salah operasyonu
Galatasaray'dan Salah operasyonu
22:10
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
21:00
Üye sayısını artıran AK Parti’ye Erdoğan’dan teşekkür
Üye sayısını artıran AK Parti'ye Erdoğan'dan teşekkür
20:57
Adım adım mutlu son Fenerbahçe’ye iki dünya yıldızı birden
Adım adım mutlu son! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden
20:04
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
19:22
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama
17:40
Gaziantep’te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
16:23
İran’dan “Ateş etmeye hazırız“ diyen ABD’ye rest: Üslerini vururuz
İran'dan "Ateş etmeye hazırız" diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz
16:23
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı
16:19
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı
16:09
New York’un Belediye Başkanı Mamdani’den ilk gün hamlesi: İsrail’e destek kararları iptal
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 00:08:12. #7.11#
SON DAKİKA: İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.