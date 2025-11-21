Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama

21.11.2025 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesine katılmak üzere ''TUR'' uçağıyla Güney Afrika'nın Johannesburg kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile beraberlerindeki heyeti, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.

KARŞILAMA SIRASINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan karşılama töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Küçük bir grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dans ederek karşılaması renkli görüntüler oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın, bir süre dans gösterisini izlediği görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve kapsamında yarın iki ayrı oturuma katılması, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

