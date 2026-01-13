DEM Parti'den Halep açıklaması: 'Anlaşmaya uymayan Şam yönetimi' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

DEM Parti'den Halep açıklaması: 'Anlaşmaya uymayan Şam yönetimi'

DEM Parti\'den Halep açıklaması: \'Anlaşmaya uymayan Şam yönetimi\'
13.01.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'deki haftalık grup toplantısında Şam'ın Halep kentindeki gelişmelere değindi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'deki haftalık grup toplantısında Şam'ın Halep kentindeki gelişmelere değindi.

Bakırhan açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına da yanıt verdi.

Suriye'de son dönemde Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında artan gerilimle ilgili de yorumlarda bulundu.

Çatışmalar, Halep'te Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yoğunlaşmıştı.

Daha sonra varılan ateşkesle SDG'ye bağlı Kürt güçleri bu mahallelerdeki savaşçıları ve sivilleri tahliye etmişti.

'Halep'te sessiz bir soykırım provası yapıldı'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dünya Venezuela'daki gelişmeleri takip ederken, "Halep'te sessiz bir soykırım provası yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini" söyledi.

Bakırhan, "Şam rejimi ve Türkiye'nin güdümündeki çeteler, IŞİD'in yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere harekete geçtiler" iddiasında bulundu.

"Şeyh Maksud ve Eşrefiye'nin 100 yıllık sakinlerine terörist diyorlar. Bunu diyenler gerçeği çarpıtıyor, algı oluşturuyor, yalan söylüyor" dedi.

Halep'te "IŞİD amblemiyle sivillere saldıran paramiliter güçler" olduğunu da savunan Bakırhan, "O kadar rahatlar ki IŞİD armalarını bile sökmeden Kürt'ü katletmek için o mahallelere yöneliyorlar" diye konuştu.

"Halep'teki katliama, zulme asla sessiz kalmayacağız" dedi.

Bahçeli'ye yanıt: 'Size düşen Kürtleri müdafaa etmek'

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasına da yanıt verdi.

"Size düşen, oradaki Kürtlerin hakkını hukukunu müdafaa etmektir. Türk-Kürt kardeşliği diyorsunuz, alın size fırsat" dedi.

"Kürtlerin Ankara'da ve Şam'da çözümü ararken, Halep'te katliamla yüz yüze bırakılmasının bir izahı var mıdır?" diye sordu.

'Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasını reddediyoruz'

Tuncer Bakırhan, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Şam yönetimine destek verileceğine ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi:

"Dünyadan sağduyu ve itidal çağrıları yapılırken, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı rejime 'Seninle birlikte Halep'e girmeye, Kürtleri dövmeye, sürmeye, birlikte çatışmaya varız' dedi. Bunu kabul etmiyoruz.

"O bakan Türkiye'nin savunma bakanıdır. 20-25 milyon Kürt'ün yaşadığı bu ülkede bizleri de temsil ediyor."

MSB'den 8 Ocak'ta yapılan açıklamada, Halep'te SDG'ye yönelik operasyonun tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

"Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" denildi.

'10 Mart mutabakatına uymayan rejim'

Halep'te "hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu" söyleyen Bakırhan, "Yüz binler günlerce aç susuz bırakıldı. İsrail'in Gazze'de uyguladığı, dün ve önceki günlerde Kürtlere karşı Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de uygulandı" dedi.

"Gazze için gözyaşı döküp ertesi gün Halep'i Gazzeleştirme ikiyüzlülüğünü hepimiz görüyoruz" ifadesini kullandı.

Bakırhan, 10 Mart mutabakatına uymayanın SDG ve Kürtler değil, Şam yönetimi olduğunu savundu.

İki taraf arasında 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşma, SDG kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde kağıt üzerinde uzlaşıldı.

Ancak sürenin dolmasına karşın anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda net bir yol haritası ortaya konmadı.

Taraflar ayrıca 1 Nisan 2025'te Kürt silahlı güçlerinin Halep'teki bölgelerden çekilmesini öngören bir anlaşma daha imzaladı.

Bakırhan, SDG'nin bu anlaşmaya uymasına rağmen Halep'e saldırı düzenlendiğini belirterek, "10 Mart mutabakatına uymayan, Şam yönetiminin ta kendisidir; onu destekleyenlerdir, ona cevaz verenlerdir" diye konuştu.

Erdoğan ve Bahçeli ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Halep'teki gerilim ve sonrasındaki sürecin 10 Mart mutabakatının uygulanması için "tarihi bir fırsat" sunduğunu söylemişti.

Erdoğan, SDG güçlerinin Halep'ten tahliyesinin Suriye'de "kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu" kaydetti.

MHP lideri Bahçeli ise DEM Parti'ye seslenerek, "Hiç kimse, bilhassa DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söyleyemez, söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır" demişti.

13 Ocak'ta konuşan MHP lideri, "Halep'te sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG/YPG'dir" diye ekledi.

Bahçeli, DEM Parti'nin Ankara'da SDG yöneticileriyle birlikte çözüm aranması çağrısına da tepki göstermişti.

"SDG/YPG'nin Ankara'ya davet edilip müzakere edilmesini istemek ya aceleye getirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır" demişti.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Tuncer Bakırhan, İnsan Hakları, DEM Parti, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya DEM Parti'den Halep açıklaması: 'Anlaşmaya uymayan Şam yönetimi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
Sarri, Guendouzi’nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı
ABD’deki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti ABD'deki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti
Kız kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı Kız kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı
Stefan Kuntz’a cinsel taciz suçlaması Hamburg iddiaları doğruladı Stefan Kuntz'a cinsel taciz suçlaması! Hamburg iddiaları doğruladı
Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
Batman’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı Batman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran’ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Çukurova havalimanından Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
16:03
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:57
Cesetlerin sokaklara taştığı İran’da bir yetkili ilk kez rakam verdi Ölü sayısı açıklananın 3 katı
Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:42
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:25:35. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Halep açıklaması: 'Anlaşmaya uymayan Şam yönetimi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.