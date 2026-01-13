DEM Parti\'den Halep açıklaması: \'Anlaşmaya uymayan Şam yönetimi\'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'deki haftalık grup toplantısında Şam'ın Halep kentindeki gelişmelere değindi.

Bakırhan açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına da yanıt verdi.

Suriye'de son dönemde Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında artan gerilimle ilgili de yorumlarda bulundu.

Çatışmalar, Halep'te Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yoğunlaşmıştı.

Daha sonra varılan ateşkesle SDG'ye bağlı Kürt güçleri bu mahallelerdeki savaşçıları ve sivilleri tahliye etmişti.

'Halep'te sessiz bir soykırım provası yapıldı'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dünya Venezuela'daki gelişmeleri takip ederken, "Halep'te sessiz bir soykırım provası yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini" söyledi.

Bakırhan, "Şam rejimi ve Türkiye'nin güdümündeki çeteler, IŞİD'in yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere harekete geçtiler" iddiasında bulundu.

"Şeyh Maksud ve Eşrefiye'nin 100 yıllık sakinlerine terörist diyorlar. Bunu diyenler gerçeği çarpıtıyor, algı oluşturuyor, yalan söylüyor" dedi.

Halep'te "IŞİD amblemiyle sivillere saldıran paramiliter güçler" olduğunu da savunan Bakırhan, "O kadar rahatlar ki IŞİD armalarını bile sökmeden Kürt'ü katletmek için o mahallelere yöneliyorlar" diye konuştu.

"Halep'teki katliama, zulme asla sessiz kalmayacağız" dedi.

Bahçeli'ye yanıt: 'Size düşen Kürtleri müdafaa etmek'

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasına da yanıt verdi.

"Size düşen, oradaki Kürtlerin hakkını hukukunu müdafaa etmektir. Türk-Kürt kardeşliği diyorsunuz, alın size fırsat" dedi.

"Kürtlerin Ankara'da ve Şam'da çözümü ararken, Halep'te katliamla yüz yüze bırakılmasının bir izahı var mıdır?" diye sordu.

'Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasını reddediyoruz'

Tuncer Bakırhan, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Şam yönetimine destek verileceğine ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi:

"Dünyadan sağduyu ve itidal çağrıları yapılırken, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı rejime 'Seninle birlikte Halep'e girmeye, Kürtleri dövmeye, sürmeye, birlikte çatışmaya varız' dedi. Bunu kabul etmiyoruz.

"O bakan Türkiye'nin savunma bakanıdır. 20-25 milyon Kürt'ün yaşadığı bu ülkede bizleri de temsil ediyor."

MSB'den 8 Ocak'ta yapılan açıklamada, Halep'te SDG'ye yönelik operasyonun tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

"Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" denildi.

'10 Mart mutabakatına uymayan rejim'

Halep'te "hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu" söyleyen Bakırhan, "Yüz binler günlerce aç susuz bırakıldı. İsrail'in Gazze'de uyguladığı, dün ve önceki günlerde Kürtlere karşı Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de uygulandı" dedi.

"Gazze için gözyaşı döküp ertesi gün Halep'i Gazzeleştirme ikiyüzlülüğünü hepimiz görüyoruz" ifadesini kullandı.

Bakırhan, 10 Mart mutabakatına uymayanın SDG ve Kürtler değil, Şam yönetimi olduğunu savundu.

İki taraf arasında 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşma, SDG kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde kağıt üzerinde uzlaşıldı.

Ancak sürenin dolmasına karşın anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda net bir yol haritası ortaya konmadı.

Taraflar ayrıca 1 Nisan 2025'te Kürt silahlı güçlerinin Halep'teki bölgelerden çekilmesini öngören bir anlaşma daha imzaladı.

Bakırhan, SDG'nin bu anlaşmaya uymasına rağmen Halep'e saldırı düzenlendiğini belirterek, "10 Mart mutabakatına uymayan, Şam yönetiminin ta kendisidir; onu destekleyenlerdir, ona cevaz verenlerdir" diye konuştu.

Erdoğan ve Bahçeli ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Halep'teki gerilim ve sonrasındaki sürecin 10 Mart mutabakatının uygulanması için "tarihi bir fırsat" sunduğunu söylemişti.

Erdoğan, SDG güçlerinin Halep'ten tahliyesinin Suriye'de "kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu" kaydetti.

MHP lideri Bahçeli ise DEM Parti'ye seslenerek, "Hiç kimse, bilhassa DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söyleyemez, söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır" demişti.

13 Ocak'ta konuşan MHP lideri, "Halep'te sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG/YPG'dir" diye ekledi.

Bahçeli, DEM Parti'nin Ankara'da SDG yöneticileriyle birlikte çözüm aranması çağrısına da tepki göstermişti.

"SDG/YPG'nin Ankara'ya davet edilip müzakere edilmesini istemek ya aceleye getirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır" demişti.