Deprem sonrası aile dramı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depreminde Gaziantep'teki evleri yıkılınca, ailesi ile Antalya'ya gelen Melisa Geçmez'e (5) lösemi, yumuşak doku karsinomu tanısı konuldu. Aynı dönemde 13 yaşındaki büyük kızları da elektrik çarpması sonucu yatağa bağımlı hale gelen aile, çoklu bakım yükü altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Gaziantep'teki evleri yıkılan, anne-baba ve 6 çocuktan oluşan Geçmez ailesi, depremden 3 ay sonra geldikleri Antalya'da bu kez çocuklarının hastalıklarıyla sınandı. Melisa Geçmez'e lösemi, yumuşak doku karsinomu tanısı konulurken, aynı dönemde 13 yaşındaki ablası da elektrik çarpması sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Melisa Geçmez, yaklaşık 8 aydır süren zorlu tedavi sürecinde mücadelesini sürdürüyor.

BABA ÇOCUĞU İÇİN İŞİNİ BIRAKTI

2+1 müstakil betonarme evde yaşayan aile için bu durum, özellikle tedavisi devam eden Melisa açısından enfeksiyon riskini artırıyor. İnşaat işçisi baba Emrullah Geçmez (39), Melisa'nın tanı almasının ardından bakım sürecinde aktif rol üstlenmek zorunda kaldığı için işini bırakmak zorunda kaldı. Düzenli geliri bulunmayan aile, yaşamlarını büyük ölçüde LÖSEV tarafından sağlanan sağlık ve eğitim burslarıyla sürdürüyor.

'ÇOCUĞUMUZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR'

Kızının hastalığını ilk karın ağrısıyla fark ettiklerini belirten Emrullah Geçmez, "Depremde evim yıkılınca, Antalya'ya geldik. Kardeşim Antalya'da çalışıyordu, yardımcı oldu bana, onun yanında çalışmaya başladım. En büyüğü 13, en küçüğü 3 yaşında 6 çocuğumuz var. Geçen sene 5 yaşındaki kızım Melisa'yı şiddetli karın ağrısıyla hastaneye götürdük. Doktorlar kitle var dediler. Daha sonra eğitim araştırma hastanesine sevk edildik. Orada da acil ameliyat olması gerektiğini söylediler. Bundan bir ay sonra da lösemi olduğunu öğrendik. Şu an tedavi güzel ilerliyor, sonuçları da temiz çıktı. Ama bu süreçte çalışamadım, çocuklarımla ilgilendim" dedi.

Melisa'ya lösemi tanısı konulduktan sonra hastaneye sürekli gidip geldiklerini aktaran Geçmez, "Şu an kemoterapi, ışın tedavisi alıyor. Doktorlarımız da sağ olsun güzel ilerliyoruz şu anda. Melisa'nın hastalığı en ağırlarından biriydi. Kurtulma şansı olmayan çocuklardan biriyken çok şükür kurtuldu. Bu süreçte çalışamıyorum, çocuğumla ilgileniyorum, her şeyden önce çocuğumuz geliyor" dedi.

BÜYÜK KIZ YATALAK KALDI

Anne Filiz Geçmez (31) ise Melisa'nın tanısından kısa süre sonra ikinci ağır sınavla karşılaştıklarını söyledi. Büyük kızlarının evin balkonunda elektrik çarpması sonucu yatağa bağımlı hale geldiğini anlatan Filiz Geçmez, hem yatalak kızıyla hem lösemi tedavisi gören Melisa'yla ilgilenmek zorunda kaldıklarını kaydetti. Filiz Geçmez, "2025 yılının mayıs ayında Melisa'nın hastalığını öğrendik. Melisa'nın hastalığının o zamanlar tanısı yoktu ve sonuç bekliyorduk. Haziran ayında büyük kızımı elektrik çarptı. Büyük kızımla ilgilendik, Melisa hastanedeydi, her zaman yanında olamadık. Büyük kızıma elektrik çarpmasından iki hafta sonra Melisa'nın sonuçları çıktı ve tanısını net olarak öğrendik. Bizim için çok zor süreçti" diye konuştu.

LÖSEV'İN DESTEĞİ UMUT OLDU

Melisa'nın lösemi tanısının netleşmesinin ardından tedavi sürecinin başladığını belirten Geçmez çifti, LÖSEV ile hastanede tanıştıklarını söyledi. Filiz Geçmez, "8 aydır tedavimiz sürüyor. Tedavi güzel gidiyor, Melisa'nın morali de çok iyi. LÖSEV hem Melisa'ya hem bize maddi manevi çok destek oldu. Sürekli arayıp halimizi soruyorlar, beslenme desteği sağladılar. LÖSEV'den hediyeler getirdiler, geçen ay da 'Mutlu Et' dağıtımı oldu, çocuklar da çok mutlu oldular. Bu hastalıkla mücadelede beslenme de önemli" diye konuştu.

Emrullah Geçmez ise "Hastaneye gittiğimizde doğrudan bizimle ilgilendiler. Bu süreçte çalışamıyorum ama sağ olsunlar LÖSEV bize maddi manevi destek oldu" diye konuştu.

'MELİSA KÜÇÜK BEDENİYLE DİMDİK AYAKTA'

Üst üste yaşadıkları sağlık sorunlarının psikolojik olarak etkilediğini aktaran Filiz Geçmez, "Psikolojik olarak küçük çocuklarım etkilendi bu durumdan. Hem ablalarına elektrik çarpması hem de kardeşlerinin lösemi tanısı alması onları da etkiledi. Kolay bir süreç değildi. Ama Melisa'nın tedavisi güzel ilerliyor, çok şükür. Bu yüzden hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Tedavi sürecinin umut verici ilerlediğini belirten Geçmez, "Melisa çok cana yakın, kendini sevdiren bir çocuk. Biz yanında olduğumuzda morali çok yüksek oluyor. Her şeye rağmen küçük bedeniyle dimdik ayakta durmaya çalışıyor" dedi.