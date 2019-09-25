Son Dakika Haberleri: Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır
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Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır

49 dakika önce

Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı.

Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır, System.String[]

Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi ise Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Derbi maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler.

Bu hafta oynanacak olan bir diğer önemli mücadele Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olacak. Bu karşılaşmada ise hakem Ali Palabıyık sahada olacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Serkan Tokat.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Ç. Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Alanyaspor - Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe: Ali Şansalan

(BM-SK-S)

Cüneyt Çakır, Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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