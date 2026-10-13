Dev market zincirlerinde siber kabus! 5 ülkede daha ortaya çıktı

Fransa'da çok sayıda süpermarketin soğutma sistemlerini etkileyen siber saldırıyla ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. Marketlerdeki soğutucu cihazların uzaktan kontrol edilmesiyle ortaya çıkan olayın başka Avrupa ülkelerini de etkilediği bildirildi.

Reuters'ın aktardığına göre, siber güvenlik şirketi Sekoia'nın uzmanlarından Félix Aimé, Fransa'nın yanı sıra İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'nın da saldırıdan etkilendiğini belirtti.

Böylece saldırıyla bağlantılı bulguların görüldüğü ülke sayısı altıya yükseldi. Ancak diğer ülkelerde kaç marketin etkilendiği ve ne kadar maddi zarar oluştuğu henüz netleşmedi.

SOĞUTUCULARIN SICAKLIĞINI 80 DERECEYE ÇIKARDILAR

Saldırının en dikkat çekici ayrıntılarından biri, hackerların marketlerdeki soğutma sistemlerine müdahale etmesi oldu.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre saldırganlar, bazı soğutucuların buz çözme sistemlerini uzaktan devreye soktu. Bunun sonucunda cihazların sıcaklığı olağan seviyelerin üzerine çıktı.

Bir mağazada sıcaklığın 80 dereceye kadar yükseldiği, bazı ekipmanların ise aşırı ısı nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Saldırı, özellikle soğuk zincirin korunması gereken gıda ürünleri açısından ciddi risk oluşturdu.

ESKİ YAZILIMLAR SALDIRININ ÖNÜNÜ AÇTI

Siber saldırının ardından yapılan ilk incelemelerde, Danimarkalı Danfoss şirketine ait soğutma kontrol sistemlerindeki güvenlik açıkları gündeme geldi.

Bazı marketlerde kullanılan cihazların eski yazılımlarla çalıştığı ve güvenlik güncellemelerini almadığı belirtildi. Şirketin daha önce müşterilerini yazılımlarını güncellemeleri konusunda uyardığı ortaya çıktı.

YÜZLERCE MARKET ETKİLENDİ, MİLYONLARCA AVROLUK ZARAR OLUŞTU

Fransa'daki saldırıdan Carrefour, Intermarché, Netto, Coopérative U, Monoprix ve E.Leclerc gibi büyük market zincirleri etkilendi.

Carrefour, 80 mağazasının saldırıdan etkilendiğini açıklarken, Monoprix de mağazalarının yaklaşık yüzde 5'inde sorun yaşandığını bildirdi.

Soğuk zincirin bozulması nedeniyle çok sayıda gıda ürünü imha edildi. Bazı mağazalarda yangın ve ekipman hasarı meydana gelirken, ülke genelindeki toplam zararın milyonlarca avroya ulaşabileceği değerlendiriliyor.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Fransa'da Paris Savcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı da incelemelere dahil edildi.

Fransız yetkililer, saldırının diğer Avrupa ülkelerini etkileyip etkilemediğini belirlemek için uluslararası iş birliği yürütüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya grubun kimliği henüz belirlenemedi. Olayın arkasındaki amaç da araştırılıyor.