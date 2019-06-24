DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- FSM'DE 50 GÜN 4 ŞERİT KAPATILACAK

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL - FATİH Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaz geçişlerini sağlaması bakımından İstanbul ulaşımının can damarı olan Boğaz Köprülerimizin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için; '15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi' çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

50 GÜN SÜRECEK

Çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesi ile köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecektir. İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır" bilgisi verildi.

4 ŞERİT KAPATILACAK

50 gün 4 şeridin kapatılacağı belirtilen açıklamada, "Çalışmalar esnasında köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki (Güney platform) 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacaktır. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı güney platformdan 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılacaktır. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Köprünün havadan görüntüleri

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2- GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASI BAŞLADI; OSMAN KAVALA SAVUNMASINI YAPTI

Serpil KIRKESER - Harun UYANIK/ İSTANBUL, GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı. Savunmasını yapan tutuklu sanık Osman Kavala, "Suçlamalar son derece haysiyet kırıcı" diyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

ÇOK SAYIDA VEKİL DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Muharrem Erkek'in yanı sıra çok sayıda CHP milletvekili, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile HDP'li milletvekilleri de izleyici olarak katıldı. Bazı müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları, çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da izleyici olarak yer aldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Dava, tutuklu sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla saat 11.00'da başladı. Osman Kavala, aylık gelirinin 20 bin lira ve üniversite mezunu olduğunu belirtti. Tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu da aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

KAVALA: SUÇLAMALAR SON DERECE HAYSİYET KIRICI

Mahkeme başkanı, iddianamedeki suçlamaları özetledikten sonra sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Savunma yapan Osman Kavala, 20 aydır tutuklu olmasına neden olan suçlamaların olgusal temele oturmadığını, delillerle desteklenmediğini kaydederek, iddiaların varsayımlara dayalı olduğunu savundu. İddianameyi eleştiren ve hakkındaki suçlamaların yer aldığı sayfaları okuyan sanık Kavala, suçlamalar için "Son derece haysiyet kırıcı" ifadesini kullandı.

"HERHANGİ BİR ÖRGÜT YA DA CEMAATLE GİZLİ BİR İLİŞKİM VE İŞİM OLMADI"

Özgür seçimler dışında hükümeti değiştirme düşüncesi içinde olmadığını söyleyen Kavala, barışa destek vermek için dernek kuruluşları arasında yer aldığını, projelere destek sağladığını belirtti. "Herhangi bir örgüt ya da cemaatle gizli bir ilişkim ve işim olmadı" diyen Kavala, "Tüm konuşmaları aynı cep telefonundan yaptığını, tüm yazışmalarını da aynı mailden yaptım. Bilgisayarımdan silinmiş hiçbir dosya da yoktur" dedi.

"SUÇLAMALARIN MADDİ KANITLARININ MEVCUT OLMASI GEREKİYOR"

657 sayfalık iddianameyi eleştiren Kavala, darbeye ortam hazırladığı, bir kalkışma hazırlığı içinde olduğuna dair tek bir kanıt olmadığını belirterek, "İddia edilen kalkışma hangi örgüt ile yürütülüyor belirsiz. Gezi eylemlerinde kim benden talimat almış tek bir delil ve işaret yok. Davanın sanıklarından Mehmet Ali Alabora ile temasım 2 telefon görüşmesidir. Yurtdışına çıkışım gizli değildir. Suçlamaların maddi kanıtların olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SOROS'UN BENİM ÜZERİMDEN GEZİ OLAYLARINA PARA AKTARDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ile Açık Toplum Vakfı'nın hesaplarında olağan üstü para hareketliliğinin olmadığını belirten Kavala, "(ABD'li finans spekülatörü) George Soros'un benim üzerimden Gezi olaylarına para aktardığı iddiası doğru değildir. Benimle birlikte hareket ettiği iddia edilen Soros, şüpheliler arasında yer almıyor, ifadesinin alınması için de herhangi bir çaba gösterilmemiş. İddialar kurgudur. Varsayımlar üzerine kurulmuştur" dedi.

"TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ TALEP EDERİM"

Kavala, "Gezi olayları döneminde hükümet yetkilileri ile görüştüm, uzlaşma sağlamaya çalıştım. Nasıl darbeye hazırlık yapmış oluyorum anlamıyorum. Ben TEMA'nın kurucuları arasındayım. Gezi Parkı'nda gençliğimin geçtiği yer, dinlenme yeri olmasının yanı sıra Gezi Parkı yaşamı zenginleştiren bir yerdir" diyerek tahliyesini ve beraatini istedi. Kavala'nın ardından savunmasını yapan diğer tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu da suçlamaları kabul etmedi. Duruşmaya öğle arası verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonundan görüntü

-İzleyicilerden görüntü

-Genel ve detaylar

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3- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında önünde seyir halindeki araca çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, köprünün Avrupa Yakası İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Avrupa Yakası İstikametinde ilerleyen 34 AEZ 083 plakalı otomobili kullanan Burcu A. henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Suna Zihni'nin kullandığı 61 BU 303 plakalı araca çarparak takla attı. Kazada Burcu A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı Burcu A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, takla atan araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

"KÜT DİYE BİR SES DUYDUM"

Kazaya karışan sürücü Suna Zihni, "Ben en sol şeritten gidiyordum. Küt diye bir ses duydum. Baktığımda bana çarpan aracın takla attığını gördümö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Takla atan otomobil

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik

-Kazaya karışan sürücü ile röp

-Takla atan aracın çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detaylar

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4- TIR'A ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,

Pendik'te TIR'a arkadan çarpan öğrenci servis minibüsünün sürücüsü aracı içinde sıkıştı. Ağır yaralan İtfaiye ekiplerinin kurtardığı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Pendik-Kurnaköy yolunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Soyadı öğrenilemeyen Mevlüt isimli sürücünün yönetimindeki 34 LME 799 öğrenci servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle 01 YM 095 TIR'a arkadan çarptı. Kazada içinde öğrenci olmayan aracın sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motoru bulunduğu yerden yola fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kurtardı. Olay yerinde bekletilen ambulansa konulan ağır yaralı sürücü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Motorun görüntüsü

-Minibüsün görüntüsü

-TIR

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

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5- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA KAMYONET TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Kurtköy Tem Bağlantı yolunda bir kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı. Sürücü hafif yaralı.

Olay saat 11.30 sıralarında Kurtköy TEM Bağlantı yolu Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 STT 58 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı. Kazayı gören sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan aracın düz çevrilmesi

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Aracın patlayan lastiği

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yerdeki kırık camların görüntüsü

-Trafik yoğunluğunun görüntüsü

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6- KADIKÖY'DE YANGINDA ÖLEN ÇİFTİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, KADIKÖY'de yangında hayatını kaybeden Ülker Çehreli (74) ve Behzat Barbaros Çehreli (75) çiftinin cenazeleri yakınları tarafından AdliTıp Kurumu'ndan alındı.

Kozyatağı Mahallesi Bayer Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 3. katında çıkan dün çıkan yangında Ülker Çehreli (74) ve eşi Behzat Barbaros Çehreli (75) hayatını kaybetmiş, engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Bir görgü tanığı, Behzat Barbaros Çehreli'nin engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girdiğini ve çıkamadığını söylemişti.

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Behzat Barbaros Çehreli'nin kardeşi Mehmet Rasim Çehreli de "Biz zaten kendilerine uğrayacaktık, eve geldik kapının önünde baktık itfaiye ve polis var. Bir de baktık ki abimlerin katı yanıyor. Önce bize söylemediler. Sadece yeğenimi hastaneye götürdüler. Abim yangın sırasında karısını kurtarmak için tekrar içeri girmiş. Yengem kiloluydu, çıkamadılar" dedi

Cenazeler yarın öğle vakti Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Topkapı'da aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

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-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü

-Cenazelerin çıkışı

-Behzat Çehreli kardeşi Mehmet Rasim Çehreli röp

-Genel ve Detaylar

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7- GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE 'TACİZ' GERGİNLİĞİ



Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de yaşanan 2 farklı taciz iddiasında şüphelileri linç edilmekten polis kurtardı.

Gaziosmanpaşa'da 2 genç kıza sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen 4 kişi, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak şüphelileri öfkeli kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen 2 genç kıza, 4 kişi tarafından sokak ortasında sözlü tacizde bulunuldu. Genç kızların tepki göstermesi üzerine, 4 kişi mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak, şüphelileri öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Olayın yaşandığı sokakta bir binanın bodrum katında oturdukları öğrenilen şüphelilerin linç edilmekten kurtaran polisin tüm uyarılarına rağmen öfkeli kalabalık dağılmadı. Şüphelileri oturdukları binanın girişinde saklayan polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, 4 şüpheliyi ve olayla ilgisi bulunmayan 3 arkadaşını hızlıca binadan çıkarıp, olay yerine çağrılan midibüse bindirdi. Ardından polis merkezine götürülen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler sorguya alındı.

KUTLAMALARDA KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI

Sultangazi'de iddialara göre seçim kutlamaları sırasında Afgan uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Yaşananları fark eden vatandaşlar taciz olayını gerçekleştirdiği öne sürülen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı. Vatandaşların linç etmek istediği kişi, kaçarak bir markete sığındı. Öfkeli kalabalık markete sığınan adamı dövmeye devam etti. Bazı vatandaşların araya girmesiyle öfkeli kalabalık dışarı çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, markete sığınan şüpheliyi, zırhlı araca bindirerek polis merkezine götürdü.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Gaziosmanpaşa

-Toplanan kalabalık

-Polis ekipleri

-Çevik kuvvetin gelişi

-Aracın evin önüne getirilmesi

-Aracın ayrılması

-Kalabalıktan detaylar

-Sultangazi

-Öfkeli kalabalık

-Şüphelinin görüntüsü

-Zırhlı polis aracına bindirilmesi

-Bazı kişilerin araca bindirilirken vurması

-Genel ve detaylar

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8- DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TATİL ROTASI TÜRKİYE



Haber: Gökhan ARTAN-Kamera: İSTANBUL,

Turizmde altın çağını yaşayan Türkiye 2018 yılında 40 milyon yabancı ziyaretçi ağırlarken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'de tatil yapmayı tercih ediyor.Oscar ödüllü Amerikalı aktör Matthew McConaughey de tatil için İstanbul'u tercih etti. Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, ünlü aktör ile ailesini kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.Tonguç, ünlü aktörün Boğaz'dan çok etkilendiğini, sadece İstanbul'u değil Bodrum, Kapadokya ve Efes'i de mutlaka görmek istediğini söyledi.

Tarihi ve turistik mekanları, eşsiz doğası ile dünyanın her noktasından tatil için milyonlarca kişi Türkiye'ye akın ediyor. Cazibe merkezi Türkiye'ye ünlü isimlerin de gelişleri de devam ediyor. Son olarak Türkiye'de tatil yapmayı tercih eden isim ise dünyaca ünlü aktör Matthew McConaughey oldu. "Dallas Buyers Club"taki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünün de sahibi olan 49 yaşındaki Teksas doğumlu aktör Matthew McConaughey eşi, çocukları ve annesi ile İstanbul'da tatil yaptı. Gişede 665 milyon dolarlık hasılat yapan "En iyi görsel efektlerö ödülünün sahibi de olan 'Yıldızlararası' filminde de oynayan McConaughey ailesi ile İstanbul'u tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç gezdirdi.

"EN ETKİLENDİĞİ YER BOĞAZ OLDU"

İnstagram adresinden aktörün İstanbul tatilini anlatan Tonguç, "Eşi, çocukları ve annesi ile birlikte geldi İstanbul'a; az vakitte çok yer gezdik. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'ndan alışveriş yaptılar. En etkilendiği yer Boğaz oldu.Mutlaka tekrar geleceğim dedi; sadece İstanbul'u değil Bodrum, Kapadokya ve Efes'i de mutlaka görmek istiyor. Ayrıldıktan sonra bu videoyu kaydedip yollamış bana. Bir de "Aynı zamanda bilgesin!" bilgisini paylaştı.

"BU ŞEHRİN BÜYÜSÜNE KAPILMADAN GİDEN YOK"

Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, instagram hesabından "Geçtiğimiz aylarda bir başka Oscar'lı Aktör Christopher Walken İstanbul'u benimle keşfetmeye gelmişti" dedi ve ekledi: İstanbul dünyanın en güzel şehri. Kevin Spacey, Billy Crystal, Robert Redford sadece birkaçı...Bu şehrin büyüsüne kapılmadan, "iyi ki gelmişimö demeden giden yoktu". Türkiye'ye gelecek bir diğer ünlü isim de ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez olacak. Lopez, 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Tom Hanks, Russle Crowe, Steven Spielberg, Ralph Fiennes, U2'nun solisti Bono, Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, Kate Moss, Adriana Lima, Kevin Spacey, Billy Crystal, Robert Redford Türkiye'de tatil yapmayı tercih eden isimlerden sadece birkaçı.

Görüntü dökümü:

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-Matthew McConaughey ve Saffet Emre Tonguç'un birlikte çektirdiği fotoğraflar

-McConaughey'ın videosu



