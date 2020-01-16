DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5 - Son Dakika

1-GAZİOSMANPAŞA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Şahin BOZKURT/ GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1084 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre annesiyle birlikte pazara giden 5 yaşındaki Fatmanur Asan, annesinin elinden kurtularak yola fırladı. Kız çocuğu bu sırada yoldan geçen 34 EK 1125 plakalı TIR'ın altında kaldı. Olayı görenler hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. TIR'ın sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı. 5 yaşındaki Fatmanur Asan'ın cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından 500 Evler Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.

"HALAM ÇOK KÜÇÜKSÜN"

Kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı sokağa gelerek gözyaşı döktü. Fatmanur'un tabut içindeki cansız bedeni cenaze aracına konulurken yakınları ağıtlar yaktı. Küçük kızın halası "Halam bu hiç yakışmadı. Daha çok küçüksün halam" diye gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü:

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5 yaşındaki çocuğun altında kaldığı TIR

Olay yeri incelemenin incelemeleri

Sokakta toplanan kalabalık

Tabutun cenaze aracına koyulması

Halanın ağıtlar yakarak ağlaması

Genel ve detay görüntüler

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2-VALİ YERLİKAYA ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADINI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy 'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.

Acıbadem 'de çekicinin kaldırdığı araçta bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol düşerek yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaşlı kadından özür dileyen Yerlikaya, görüntüleri gördüğünde çok üzüldüğünü kaydetti. Sorumlular hakkında soruşturmanın sürdüğü belirten Yerlikaya olayın takibini yapacağını vurguladı. Leyla Çetinkol da olayın nasıl olduğunu anlayamadığını söylerken ziyaretinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntü

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3- İSTANBUL FIRINCILAR ODASI EKMEĞE ZAM İSTEDİ

- Yüzde 20 zam talebiyle görüşme yaptılar.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul, DHA -İSTANBUL Fırıncılar Odası, ekmek fiyatına yüzde 20 zam istedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin , ekmeğe zam talebiyle İstanbul Ticaret Odası 'nda İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası ve Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nden yetkililerle bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çetin, "Bizim talep ettiğimiz zam miktarı yaklaşık yüzde 20" dedi.

"BİZİM TALEP ETTİĞİMİZ ZAM ASLINDA ÇOK BÜYÜK BİR ZAM DEĞİL"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "2020 için ekmek fiyatı talep ettik. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Girdilerimize gelen maliyetlerin tamamını dosyaladık, hesapladık, yetkililere teslim ettik. Süreç devam ediyor, şu an alınmış herhangi bir zam yok. Yetkililer vermiş olduğumuz dosyaların gerekçelerini inceleyip bize dönüş yapacaklar" diye konuştu.

"Bizim en son talep etmiş olduğumuz fiyat 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruş" diyen Çetin, "Yani kilogram fiyatı 7.50 lira. Şu anda bunun üzerinden gittik. Bunu bekliyoruz. Şu an fırıncı bir zam beklentisi içerisinde, bunu bizden talep ediyor. Biz de yetkililere durumları ilettik. Komisyon kararının çıkmasını ve bakanlıktan onayın gelmesini bekleyip, yeni tarifemizi almak istiyoruz. Un fiyatları çok yükseldi, un fiyatlarını durduramıyoruz. Bakanlık nezdinde taleplerimiz oldu bunları bakanlıklara ilettik. Maya fiyatları da çok yükseliyor. 35 liralık maya bir yılda içerisinde 90 lira oldu. Maya fiyatları da bizim durduramadığımız, engelleyemediğimiz bir hammadde gideri. En büyük giderlerimizden bir tanesi de işçilik, SGK primlerimiz. Bu maliyetlerimiz çok yükseldi. Bizim talep ettiğimiz zam miktarı yaklaşık yüzde 20. Fakat girdilerimizin, hammaddelerimizin ve genel giderlerimizin zam oranı yüzde 30'un üzerinde. Bizim talep ettiğimiz zam aslında çok büyük bir zam değil" dedi.

"EKMEK FİYATININ 1.50-1.75 LİRA OLMASI GEREKİR"

Talebi değerlendiren Fırıncı Coşkun Çataloğlu ise, "Özellikle un fiyatları her iki ayda bir artmakta. SGK maliyetleri arttı, işçi ücretleri arttı. Susam fiyatları arttı, mayaya yüzde 50 zam geldi. Maliyet hesaplaması yaptıklarında inanın fırıncının doğru düzgün bir kazancı yok. Zaten yüzde 70-80 dışarıyla çalışıyoruz yani bayilere veriyoruz. Fırıncı sadece tezgahında satmış olsa tamam biraz kazanabilirsin. Dışarıya çalışan fırıncı için bu iş çok zor. Ekmek fiyatının 1.50-1.75 lira olması gerekir" diye konuştu. Fırıncı Şadıman Emeksiz da, "Una zam, mayaya zam her şeye zam geldi. Buna göre ekmeğe de normal zam gelmesi, kurtarmıyor. 1.5 liralık fiyat şu anda normal ana un fiyatlarına göre. Un fiyatları yükselirse ekmeğin fiyatının da yükselmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. İstanbul'da 200 gramlık ekmeğin 1 lira 25 kuruş olan fiyatı 2019 Mayıs ayında belirlenmişti.

Görüntü Dökümü:

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Çetin ile röportaj

Çataloğlu ile röportaj

Muhabir anonsu

Emeksiz ile röportaj

Ekmek detayı

Detaylar

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4- FATİH'TE KAYBOLAN ÇOCUĞA MONTUNU GİYDİREN ZABITA KONUŞTU

Zeki GÜNAL - Ali ABLAY/İSTANBUL,

Fatih 'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuk zabıta ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Ağlamaktan bitkin düşen ve üşüyen çocuğa montunu giydiren Zabıta memuru Mehmet Yıldızcan, " Ellerini tuttuğumda da buz gibi olmuştu elleri, montumu çıkartıp bende kendisine sardım, kucağıma aldım. Ailesini beklerken, kucağımda uyuya kaldı. Ailesini bulduk ve ailesine sağ salim teslim ettik. Ailesi çok mutlu oldu bize 'Allah razı olsun' dediler, buda bizim için yeterli bence, onur vericiydi." dedi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Fatih Belediyesi motosikletli zabıta ekibi, Balat'taki ünlü Çarşamba pazarı çevresinde devriye gezerken, ağlayan bir çocuğu gördü. Ağlamaktan bitkin düşen 3 yaşındaki çocuğa zabıta ekibi önce su içirip sakinleştirdi. Zabıta personeli Mehmet Yıldızcan, üşümesin diye montunu çıkarıp çocuğa giydirdi. Çocuk ısınınca zabıtanın kucağında uyudu. Zabıta ekipleri, bir süre sonra ulaştıkları ailesine çocuğu teslim etti.

Küçük çocuğa montunu veren motosikletli zabıta memuru Mehmet Yıldızcan, " motorize olarak görev yapmaktayım, dün rutin olarak kontrol ettiğimiz noktalardan biri olan pazara gittim o esnada küçük bir çocuğun ağladığını gördüm. Kendisine yaklaştığımda ağlıyordu bende kaybolduğunu anladım. Zaman zamanda Pazar içerisinde bu tür kaybolmalarla karşılaşabiliyoruz. Çocuğu kucağıma aldığımda üşüdüğünü anladım. Ondan öncesinde ağladığını görüp su verdim, sakinleştirmeye çalıştım. Ellerini tuttuğumda da buz gibi olmuştu elleri, montumu çıkartıp bende kendisine sardım, kucağıma aldım. Ailesini beklerken, kucağımda uyuya kaldı. Grup amirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza bilgi verdik, telsizden anons geçtik. Herkes ailesini aramaya başladı o esnada ailesini bulduk ve ailesine sağ salim teslim ettik. Ailesi çok mutlu oldu bize 'Allah razı olsun' dediler, buda bizim için yeterli bence, onur vericiydi " diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Mehmet Yıldızcan röp

-Pazarda ağlarken bulunan çocuk

-Zabıtanın üstündeki montunu çıkarıp çocuğu sarması

-Çocuğun ailesine teslim edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

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5- AVCILAR'DA KAFEDEKİ DEHŞETİN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da bir kafede 300 liralık alacak konusunda çıkan tartışmada 2 kardeşten 1'ini bıçaklayarak öldüren, diğerini yaralayan saldırgan tutuklandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir kafede dün meydana gelen olayda Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem Yıldırım ve Hüseyin Yıldırım kardeşlerle alacak konusunda tartışmaya başlamıştı. Aralarında 300 liralık alacak sorunu bulunduğu öne sürülen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşi bıçakladı. Ağır yaralı Hüseyin Yıldırım'a hemen yakındaki sağlık kliniğinden gelen görevliler ile 112 ekibindeki görevliler müdahale etti. Yaralılardan Hüseyin Yıldırım, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasından bıçaklanan diğer kardeşi Ekrem Yıldırım ise, başka bir hastanede tedavi altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Celal Gürkan Ö, iki kardeş ile aralarında ödenmeyen 300 TL'lik borç anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiğini kabul etti. Cinayette kullanılan, kafede ele geçirilen bıçak da incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Celal Gürkan Ö., ilk sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Dün olayla ilgili çekilen görüntüler

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6- ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ "FETÖ ÜYELİĞİ" SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINDA

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakim karşısına çıktı. Sanık Dalkuş, Ergenekon davasına üçüncü savcı olarak görevlendirildiğini, mecburen kabul ettiğini ve duruşmalara çok az girdiğini belirterek "Ergenekon davasında kumpasım hiç olmamıştır" dedi. Tahliyesini talep eden Dalkuş'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

"KAÇMADIM, AMA İFADE VERMEYE DE GİTMEDİM"

Dalkuş savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra gözaltına alındığını, ifade verdiğini ve sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldığını söyledi. Serbest bırakılması yönündeki karara savcılığın itiraz ettiğini belirten Dalkuş, "Yeniden ifaden alınacak denilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. OHAL ilan edilince kaçmadım ancak ifade vermeye de gitmedim. Üç sene boyunca kimse beni arayıp sormadı. Teslim olacağımı söylüyordum. Bunu duyan bir işgüzar köylüm ise biraz para koparırım diyerek adresimi öğrenmiş. İhbar etmiş. Kaçtığıma dair yalan haberler yapıldı. Ben hiçbir zaman kaçmadım" dedi.

"ERGENEKON DAVASINDA KUMPASIM HİÇ OLMAMIŞTIR"

Ergenekon davasında savcı olarak görevlendirilmesine ilişkin süreci anlatan Dalkuş, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik davalar kapsamında tutuklu sanık olan eski emniyet müdürü Yurt Atayün ile yaşadığı bir sorunun ardından dönemin İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen tarafından Ergenekon davasında üçüncü savcı olarak görevlendirildiğini belirtti. Dalkuş, "O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Fikret Seçen beni çağırdı. 'Bu savcılar Ergenekon mütalaaya vakit ayırabilmek için duruşmalara giremeyecek. Yetkili bir savcıya ihtiyaç var. Seni Ergenekon'a duruşma savcısı olarak görevlendirdim' dedi. Mecburen kabul ettim. Hayatımın en berbat olayına sahip olacak olaya girmiş oldum. Mağduriyet sürecim böyle başladı. İş bölümü yaptılar. 'Şimdilik takıl ortamı görmüş olursun biz mütalaaya yoğunlaştığımızda bizim olmadığımız duruşmalarda sen idare edersin' dediler. 5 Ocak 2012'de duruşmaya çıkmaya başladım. Ömrümde ilk defa ağır ceza mahkemesinde duruşmaya çıkıyordum. Ağır ceza duruşma savcısı tecrübesi yaşıyordum." dedi. Dalkuş, Ergenekon duruşmalarına çok az çıktığını, kendisinin duruşmaya girmeye başladığında 500 duruşmanın görülmüş olduğunu söyledi. Dalkuş, "Hiçbir zaman hiçbir sanığa ön yargı ile davranmadım. 'Ergenekon davasında kumpas' diyorlar, Ergenekon davasında kumpasım hiç olmamıştır. Ergenekon davası ile ilgili bir ön yargım olsa Beşiktaş 'taki adliyede iken takipsizlik kararı verir miydim. Emniyetten gözaltında gelenleri serbest mi bırakırdım. İddianameyi yazar, 'dava ile birleştirilsin' derdim. Ölümden öte yol yok mantığında olan bir insanım. Her duruşmaya katılmadım. Kıdemsiz ve yedek savcı olarak diğer savcının yanında yer aldım. Hakkında verilmiş bir tane disiplin cezası yoktur. Bylock'um yok. Bank Asya 'da hesabım yok. Hiç bir şeyim yok" diye konuştu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

"Darbe sonrasındaki ortamda adli kontrolle serbest kalmış bir insanım" diyen Mehmet Murat Dalkuş, "Karartacağım delil yoktur. Zaten doğru dürüst tanık beyanı da yoktur. FETÖ'cülüğü bırakın suçlu değilim. Kızıma sahip çıkmak isiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Murat Dalkuş'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Dalkuş'un Ergenekon davasında savcı olarak görevlendirildiğine ilişkin iş bölümü kayıtlarının gönderilmesi için yazı yazılmasına hükmedildi. Tanıkların dinlenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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7- KAMERASIZ YERLERİ SEÇİYORLARDI, KAMERAYA YAKALANDILAR

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, - İSTANBUL Bakırköy 'de 15 gün içerisinde iki kapkaç olayını gerçekleştiren 1'i çocuk 2 kişi, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kamera olmayan yerlerde kapkaç olayını gerçekleştirdikten sonra kaçarken hesaba katmadıkları kameralara yakalanan kişiler, aynı kıyafetlerle tekrar kapkaça çıktıklarında Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy Ataköy 'de 15 gün içerisinde biri kadın doktor, diğeri 10 yaşında çocuk iki kişinin kapkaç yöntemiyle telefonu çalındı. İki kapkaç olayının ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçış güzergahlarında bulunan onlarca kamerayı incelemeye aldı. Kapkaça uğrayan doktorun verdiği eşkal doğrultusunda güvenlik kamerasında şüpheliler teşhis edildi. Kapkaç olayına yaklaşık 1 km uzaklıkta Bahçelievler bölgesinde kameralara yakalanan biri çocuk, 2 şüpheliyi yakalamak için Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından alınan fotoğraflar tüm ekiplere dağıtılırken, diğer taraftan da o bölge abluka altına alındı. Dün öğleden sonra kapkaççılar aynı yere gelince, burada önlem alan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheliler 30 yaşındaki Soner C. ve 17 yaşındaki M.B.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Soner C.'nin, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde doktor olan kadının cep telefonunu çalan kişi olduğu öğrenildi. 10 yaşındaki çocuğun telefonunu ise M.B.Ü.'nün kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlendi. Kapkaçın ardından Soner C.'nin mağdur çocuğun yanına gelerek, "Peşinden koşma, ben şimdi polisi arıyorum" dediği öğrenildi.

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'nin başarılı çalışması sonucu gözaltına alınan iki kapkaççı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin güvenlik kmaerasına yakalanmaları

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri