Dha Yurt Bülteni -1

1)SINIRA MÜHİMMAT SEVKİYATI TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

1)SINIRA MÜHİMMAT SEVKİYATI







TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa'daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde Kırıkhan'da mühimmat yüklü askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Mühimmatların Şanlıurfa'daki sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



Mühimmat yüklü askeri kamyonların geçişi



Süre: 00'42" Boyut: 79,4 MB



Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================================



2)BOLU DAĞI GEÇİŞİ TIR VE KAMYONLARA KAPATILDI







BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişi yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı.



Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde sabah saatlerinde başlayıp gün boyu süren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının yaşandığı D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde yol beyaza büründü. Bolu Dağı'ndaki yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaşırken, karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalara rağmen yoğun yağış nedeniyle hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede buzlanma da meydana geldi. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi ve D-100 Karayolu Yeniçağa mevkiindeki dik rampalar TIR, kamyon ve tankerlerin geçişine kapatıldı. Bölgede görevli polis ekipleri tarafından ağır tonajlı araçlar yol kenarlarındaki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Yolu kullanan diğer araçlar kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Kar yağışı



-Yoldan görüntüler



-Bekleyen TIR'lar



-Kar küreme çalışmaları



-Röportaj



-Kamyon şoförü Ali Doğan ile röportaj



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================================



3)YAĞMUR HEYELANA NEDEN OLDU, OTOMOBİL TOPRAK ALTINDA KALDI



ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, yol kenarında park halinde olan otomobil toprak altında kaldı. Olay, Sincik- Malatya yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İlçede 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yarpuzlu Köyü yakınlarında Hacı K.'ya ait otomobil heyelan nedeniyle kayan toprak ve kaya parçaları altında kaldı. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken İl Özel İdare Ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Kar yağışı



Olay yeri



Kaya parçaların düşmesi



Yol trafiğe kapanması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



Haber-Kamera: Mahir ALAN/SİNCİK (Adıyaman),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================================



4)ÇORUM'DA KAR VE TİPİ ETKİLİ OLUYOR, ARAÇLAR YOLDA KALDI







ÇORUM'da yoğun kar yağışı nedeniyle, Çorum-Samsun-Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşanıyor. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken çok sayıda araç yollarda kaldı. Çorum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Çorum-Samsun ve Çorum- Ankara karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Çorum-Samsun karayolunun 7'inci kilometresindeki Hasan Zahir ve 10'uncu kilometresindeki Kaymakçı mevkileri ile Çorum-Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Koparan mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle TIR'lar yoldan çıktı, çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalışıyor. Karayolları ekipleri yol açma çalışması sürdürüyor.



Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de karayolunda ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Zinciri bulunmayan otobüsler otogarda bekletilirken kamyon ve TIR'larda yol üzerinde beklemeye alındı.



EĞİTİME KAR TATİLİ



ÇORUM'da kar yağışı nedeniyle pazartesi günü 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı ve Osmancık'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.



Görüntü Dökümü



---------------------------



-Yolda kalan araçlar



-Trafik ekipleri sürücüler



-Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması



-Sürücülerle röp.



-Detaylar



(SÜRE: 4 dk ) (BOYUT553 MB)



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=================================



5)DÜZCE'DE GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE KAZA: 6 YARALI







DÜZCE'de, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde D-655 Karayolu Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ergün Sağlam yönetimindeki 34 NJD 50 plakalı otomobil yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta duramadıve ışıkta bekleyen Ercan Aydın yönetimindeki 81 BL 395 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüleri Ergün Sağlam ve Ercan Aydın ile anne Selma Aydın ve çocukları Selimnur, Doğukan ve Semih yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Olay yerinden görüntü



Yaralıların ambulansta görüntüsü



İtfaiye ekiplerinin çalışma yaparken görüntüsü



Kaza yapan araçların görüntüsü



Polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



6)KARABÜK'TE 2 KAZA KAMERAYA YANSIDI



KARABÜK'teki kavşaklarda, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan 2 ayrı kaza mobese kameralarına yansıdı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki ana arteller ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen mobese kameraları sayesinde yaşanan kazalar saniye saniye kaydediliyor. Kavşaklarda sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan kazalar da kameralara yansıdı. Hastane Kavşağı'na kontrolsüz bir şekilde giren otomobile hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrilme anı mobese kamerasına yansıdı. Beşbinevler Kavşağı'na kontrolsüz giren otomobilin yandan çarptığı cipin defalarca takla attıktan sonra ters devrilmesi görüntüsü de kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Kaza anları



Haber: SAFRANBOLU(Karabük),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



7)BİNGÖL'ÜN 4 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ



BİNGÖL'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ve Kiğı ilçesi ile ulaşım sağlanamazken, merkez ile birlikte 4 ilçedeki okullar 7 Ocak günü tatil edildi.Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl merkez ve ilçelerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent merkezi ile Kiğı ilçesi ve 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdare ekipleri çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olmasıyla, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Konu ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:



"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Bingöl-Elazığ karayolundan detaylar



Kar yağışından detaylar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/ BİNGÖL



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



8)BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ







BOLU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde bugün eğitime bir gün ara verildi.



Bolu'da gün boyu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Meteorolojik verilere göre günboyu süren yoğun karyağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 7 Ocak 2019 Pazartesi günü Bolu genelinde ilk-ortaöğretim ve liselerde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."



Ayrıca, Pazartesi günü engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Kar yağışı



-Yürüyen vatandaşlar



-Detaylar



Haber-Kamera Murat KÜÇÜKBOLU,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



9)SAMSUN'DA EĞİTİME KAR TATİLİ







SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle bugün 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.



Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



10)ÇANKIRI'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ



Çankırı'da eğitime kar molası verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Çankırı merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik'ten yapılan açıklamada ayrıca "Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır" denildi.



ÇANKIRI



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



11)BİTLİS VE TATVAN'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ







BİTLİS merkez ve Tatvan İlçesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, eğitime bugün için ara verildi.



Bitlis ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru şiddetini artırırken, kent merkezindeki kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Kar yağışının sürmesi üzerine Bitlis merkez ve köyleri ile Tatvan İlçesi'nde pazartesi günü için ilk ve orta derecili okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Kar yağışını ise süreceği belirtildi.



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================



12)YAĞIŞA DAYANAMAYAN EVİN DUVARLARI ÇÖKTÜ







ADIYAMAN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tek katlı toprak evin duvarı çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde yaşayan 7 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtuldu.



Olay gece saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte 1 haftadır aralıklarla devam eden yağışa dayanamayan Nusret Karasu'ya ait tek katlı toprak evin duvarları büyük bir gürültü ile çöktü. Gürültüyü duyan 7 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtulurken ev kullanılmaz hale geldi. Sesleri duyan komşuların haber verdiği itfaiye ekipleri eve gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Evden çıktıktan sonra evin başka duvarının da devrildiğini söyleyen 17 yaşındaki Ömer Karasu, "İçerde otuyorduk büyük bir patlama sesi geldi. Duvar aniden yıkıldı korkudan kendimizi dışarı attık. Evde 7 kişiydik aşırı yağışlardan dolayı evimiz yıkıldı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Olay yeri



Evin içerisinde görüntü



İtfaiyeden görüntü



Ev sakinlerinden görüntü



Röportaj



-Genel ve detay



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



13)KAZDAĞLARI'NDA KAR GÖRMEK İSTEYENLERE TRAFİK ENGELİ



BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, hafta sonu bölgeye geldi. Öğle saatlerinde, Edremit-Yenice yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.



Balıkesir'de yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Kazdağları'nı görebilmek ve piknik yapmak için birçok kişi haftasonu bölgeye geldi. Sabah erken saatlerde yola çıkanlar Kazdağları'nın manzarasıyla buluşup piknik yaparken, öğle saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Kazdağıları'nın Hanlar mevkiinde piknik yapıp kartopu oynamak isteyen birçok kişi trafik yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Vatandaşlar bölgeye ulaşamayınca araçlarını yol kenarına park ederek bulundukları yerden kar manzarasını izlemek zorunda kaldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Uzun araç kuyruğundan görüntü.



Vatandaşlar ile röportaj



Kar topu oynayan vatandaşlardan görüntü.



Piknik alanından görüntü.



Drone ile çekilen yoğun trafik görüntüsü.



Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================



14)ÇİNLİ TURİSTLER, SAFRANBOLU'DA KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ ÇIKARDI



KARABÜK ile Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tarihi Safranbolu ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. Çinli turistler, Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.



Karabük- Bartın yolunun Ahmet Usta, Beştepeler mevkiilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. Tekir yaylasında ise bir motosikletli yaklaşık 40 santim olan karda gösteri yaptı. Aladağ mevkiinde ise bir otomobil karlı yolda kayarak yoldan çıktı. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.



TURİSTLER BOL BOL ÇEKTİLER



Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, tarihi Safranbolu ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. Yağan kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.



SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ



Karabük'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların bugün tatil edilmesine karar verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------



-Karabük-Bartın yolundan detay



-Karayolları yol küreme çalışması



-Çinli turistler



-Beyaza bürünen eski çarşı



-Motosikletlinin gösterisi



-Yoldan çıkan otomobil



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Vardiya müdürü Filiz, 'evlilik' tartışmasında sevgilisini öldürdü (2)/ OLAY ANI GÖRÜNTÜSÜYLE



15)'EVLENMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ'



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, aynı işyerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez'i kendisiyle evlenmediği için öldürdüğünü itiraf etti.



Tutuklanarak cezaevine konulan Kızıldere ifadesinde, 9 ay birliktelik yaşadıklarını ve daha sonra ayrıldıklarını anlatarak, "Pizzacı da 9 ay Mehmet ile birlikte çalıştık ve sevgilisi olduk. Evlenme vaadiyle birliktelik yaşadık fakat Mehmet Sönmez beni bıraktı ve bu olayı iş çevresine yaydı. Bu sebeple İstanbul'dan aldığım tabancayı çantama koyup işe gittim. İş çıkışı ise Mehmet Sönmez ile konuşmak istediğimi söyledim. Yürürken evlilik nedeniyle tartıştık. Yanımda getirdiğim tabanca ile 3 el ateş ettim" dediği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------



-Olay anı (cep telefonu kamerası)



Haber: TEKİRDAĞ



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



16)SALİHLİ'DEKİ JES ÇALIŞMASI DURDURULDU



MANİSA'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi'nde inşaat çalışmalarına bir süre önce başlanan ve yaklaşık bir haftadır yöre halkı ve çevrecilerin tepkisine neden Jeotermal Enerji Santrali'nin (JES) faaliyetinin durdurulduğu bildirildi. Bunun üzerine mahalleli eylemlerini sonlandırırken, bir gün önce jandarma ekipleri tarafından sökülen çadır da mahalleliye teslim edildi.



Hacıbektaş Mahallesi'ndeki, jeotermal enerjiyi 30 yıllığına alan özel bir şirket, 76 dekarlık bir alanda 19,5 MWe kapasiteli bir santral kurmak için çalışma başlattı. Yerin 1000 ile 4 bin metre derinliğinden içerisinde bor, cıva, arsenik, kurşun, amonyak, antimuan, lityum, karbondioksit, hidrojen sülfür ve tuz kimyasalları bulunan 660 metreküp jeotermal akışkan çekilmesinin hedeflendiği kuyuların yer alacağı jeotermal santralin bir kulesinin inşaası, hukuk süreci tamamlanmadan başladı. Bunun üzerine köylüler tepki gösterip, direniş çadırı kurdu. Köylüler, çevrecilerin de destek vermesiyle JES'i protesto etmeye başladı. 4 Ocak Cuma günü çadıra gelen Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, şirketin çalışmaları durdurduğunu belirterek, köylülerden çadırı sökmelerini istedi. Ancak, köylüler kabul etmedi. Aynı gün gece yarısı 300 kadar jandarmanın katılımıyla çadır sökülüp, el konuldu. Yaşanan olaylar üzerine önceki gün (Cumartesi) CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, beraberinde partisinin Manisa milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ile Hacıbektaşlı Mahallesi'ne gidip, JES'e karşı mücadele yürüten köylülerle bir araya geldi. İlk olarak Salihli Çevre Derneği yetkililerinden bilgi alan CHP heyeti, daha sonra benzer bir mücadelenin yürütüldüğü kırsal Kabazlı Mahallesi'ndeki köylülerle de bir araya geldi. Özel, daha sonra Manisa Valisi Ahmet Deniz ve jandarma yetkilileri ile görüştü. Bu gelişmelerin ardından söz konusu şirket Hacıbektaşlı Mahalhlesi'ndeki sondaj kulesini önceki gün (Cumartesi) indirip, faaliyetini durdurdu. Bunun üzerine mahalleli eylemlerini sonlandırırken bir gün önce jandarma ekipleri tarafından sökülen çadır da mahalleliye teslim edildi. Özel, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi:



"Vatandaşlarla yaptığımız konuşma ve sürece ilişkin aldığımız bilgilerden sonra Jandarma Komutanı ve Vali ile görüştük. Kendileri de çalışan şirketin hukuki olmadığını itiraf etmek zorunda kaldılar. Manisa Valisi'nin devreye girmesiyle şirketin çalışmalarını durdurduğu ve geri çekileceği belirtildi. Bunun üzerine Jandarma Komutanı ile görüşerek, köylülerimizin haberleşme hakkına getirilen engel ile birlikte köylülerimize yapılan fiili gözaltı uygulamasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Köylülerin jandarma tarafından sökülen ve bu sırada zarar gören 40 bin TL'lik çadırını da mücadelemiz sonunda geri aldık. Telefonlarımıza çıkmayan Salihli Kaymakamı'na da gerekli mesajı ilettik."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------



-CHP Grup başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve beraberindekilerin köylüler görüşmesi



-JES alanından görüntü



Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



17)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN KARACADAĞ'A TIRMANDILAR







ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, STK üyeleri Sarıkamış Harekatı sırasında donarak ölen şehitlerini anmak çin Karacadağ'ın zirvesine tırmandılar. Nida Sanat Topluluğu, Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 60 kişi Sarıkamış şehitlerini anmak için bin 919 metre yüksekliğindeki Karacadağ'a tırmandılar. Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yapılan tırmanış yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.



Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, "104 yıl önce vatan savunması için Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçiklerimizi anmak adına böyle bir yürüyüş tırmanış gerçekleştirdik. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu hazin olayı bu yıl yoğun bir katılım ile anmış bulunduk. Katılım gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Karda yürüyen kalabalık



Dağın zirvesine ulaşmaları



Kalabalık grup



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



18)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ, NAZİLLİ'DE ANILDI



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Enver Paşa komutasında, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik anıldı. İki belediye personelinin temsili olarak donmuş askerleri canlandırdıkları programda, savaş zamanında askerlerin bir günlük yemeği olan kavurga, ekmek ve yağsız un çorbası dağıtıldı.



Nazilli Belediyesi ve Türk Ocakları Nazilli Şubesi'nin katkılarıyla Nazilli Belediye Meydanı'nda, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Türk Ocakları Nazilli Şube Başkanı Ahmet Çekim, "Türk milletinin tarihi destanlarla doludur. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılar da oldukça büyük yer tutar. Şanlı tarihimize 'Beyaz Hüzün' olarak geçen Sarıkamış Harekatı'nda vatanı uğruna can veren kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



'ŞEHİTLİK HERKESE NASİP OLMAZ'



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da Türk evladının zor şartlarda aldığı bu vatan toprağının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamamız gerektiğini belirtip, "Uzun yıllar, kainat var olduğunca anlatacağız. Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Alparslan'ın 1071'de vatan yaptığı topraklar bizim için çok önemli. Dün, dedelerimiz Sarıkamış'ta şehit oldu, bugün evlatlarımız şehit oluyor. Şehitlik herkese nasip olacak bir şey değil. En güzel makamlardan bir tanesi. Her zaman şehitliğe hazır olan milletin çocuklarıyız. Türkiye olmazsa, Türk dünyası olmaz. Herkesi kucaklayan bir toprağımız var. Adam gibi duracağız, bu ülkeye sahip çıkacağız. Bize emanet edilen bu coğrafyaya iyi bakmamız lazım. Allah, şehitlerimeze rahmet eylesin" diye konuştu.



'BUGÜNKÜ TARİH KOLAY YAZILMAMIŞ'



Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de, "Ülkemizi değerli kılan, bugünkü varlığımızın temel nedeni Malazgirt'le başlayan ve Anadolu'ya yerleşen, 1453'leri, 19 Mayıs'ları, Güneydoğu'daki mücadeleyi ve 15 Temmuz'ları anlamlı kılan tarihlerimiz var. Bunların geçmişlerine baktığımız zaman birisi olmazsa diğerlerinin hiçbirinin anlamları kalmıyor. Buralara kolay gelinmemiş, bugünkü tarih kolay yazılmamış. Bunlardan bir tanesi de gözünü hiç kıpmadan ölüme giden Sarıkamış şehitlerimiz. Orada şehit olan bütün herkesi rahmetle anıyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Belediye personeli Talat Camdeviren ve Güven Seven Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerleri canlandırdı. Programda Sarıkamış'ta askerlerin bir günlük yemeği olan yağsız un çorbası, kavurga ve ekmek ikram edildi.



Törene, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Şehit Aileleri Derneği Nazilli Şube Jale Keskin, Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu da katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------



-Nazilli Belediye Meydanı'ndan görüntüler.



-Türk Ocakları Nazilli Şube Başkanı Ahmet Çekim'in konuşması.



-MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın konuşması



-Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün konuşması



-Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından şehitler için dua ettirilmesi



-Sarıkamış'ta askerlerin bir günlük yemeğinin ikram edilmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz (2)



19)'ERDOĞAN MİLLETİN TARİH İÇERİSİNDEKİ İDDİASININ TECESSÜM ETMİŞ HALİDİR'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal aday tanıtım toplantısının ardından partisinin il başkanlığı tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Başkanı Hakan Aksu, Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı. Mahir Ünal burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin bir fikir, duygu ve milletin tarih içerisinde var olan iddiasının bugünkü adı olduğunu söyledi. AK Parti'nin 2001 yılında kurulmuş partilerden bir parti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Ünal, "AK Parti, bir millet hareketidir, dün Adnan Menderes'in 'Yeter söz de karar da milletindir' iradesinin o günkü ismiydi, Necmettin Erbakan'ın bu milletin iddialarına dair savunmasıydı, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın büyük vizyonuydu, Alparslan Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı ve tabi AK Parti merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğruna mücadele ettiği değerlerin de bugünkü adıdır. AK Parti bugünkü haliyle milletin iddiasının adıdır. Recep Tayyip Erdoğan da bu milletin tarih içerisindeki iddiasının tecessüm etmiş halidir" dedi.



'SEÇİMLERİ SİSTEM KRİZİNE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR'



Türkiye'nin uzun zamandır bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Ünal, 31 Mart yerel seçimleri ile bu mücadeleye artık nihai şeklini vereceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Sen meşru değilsin' sözünü hatırlatan Mahir Ünal, ana muhalefeti eleştirdi. Ünal, "9 defa seçim kaybetmiş bir genel başkan kendi meşruiyetini konuşmak yerine utanmadan bu milletin yüzde 52 teveccühü ile sandıktan çıkmış, seçilmiş cumhurbaşkanına 'sen meşru değilsin' deme hadsizliğini göstermesinin altında bir sebep vardır. Bir hazırlık vardır. Bunu görmemiz lazım. Biz istiyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Biz istiyoruz ki genel seçimler genel seçimler olsun. Biz istiyoruz ki her ilde yerel seçimler yerel seçimler olsun. O il kendi şehr-i emanetini seçsin. Ama bunlar her seferinde seçimleri bir meşruiyet meselesi haline getiriyorlar. Adeta bir sistem krizine dönüştürüyorlar. Bırakın bu millet demokrasisini rahat rahat kana kana sandıkta icra etsin. Bunu başka meselelerin gerekçesi haline getirmeyin. Şimdi görüyoruz ki bunlar yeniden 31 Mart seçimleri üzerinden maalesef bir meşruiyet tartışmasına hazırlanıyorlar. Bu milletin basireti, irfanı bunu görüyor. Bu millet buna müsaade etmez. Biz bu yerel seçimlerin yerel seçim olması ve seçilecek her bir belediye başkanımızın ehliyet ve liyakat sahibi olması için bizzat Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle çalışıyor" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------



-Toplantıdan görüntüler



-Mahir Ünal'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



20)AK PARTİ'NİN DENİZLİ ADAYLARI AÇIKLANDI







AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yerel seçim için AK Parti'nin Denizli'deki 19 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Kurtulmuş, "'Cumhur ittifakı' siyasi parti yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma değildir. 'Cumhur ittifakı', selaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır" dedi.



AK Parti'nin 'Denizli Aday Tanıtım Toplantısı', EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ile Nilgün Ök, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantı salonunda, partililere seslenmek için kürsüye çıkan Nihat Zeybekci için 'Ege'nin efesi' tezahüratları yapıldı. Zeybekci, "'Ege'nin efesi' deyince yerine oturuyor. Eskiden 'Kabinenin efesi' derlerdi. Bizi zor durumda bırakırlardı. Ege'nin bir hiyerarşisi vardır. Efe 1 olur, sonra zeybekler, daha sonra da kızanlar gelir. Bizde efe 1'dir. Onun da adı bellidir, Recep Tayyip Erdoğan. Bize bu işte zeybeklik payesi düşerse ne ala" diye konuştu.



'AK PARTİ MİLLİ VE YERLİ PARTİDİR'



AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş ise konuşmasında, 31 Mart akşamı Denizli'de büyükşehir ve 19 ilçeyi kazanarak, coşkuyla kutlama yapacaklarını söyledi. Kurtulmuş, "AK Parti milli ve yerli bir partidir. Kökü dışarıda olan bir parti değildir. Başkalarının ayak izini takip eden bir parti değildir. AK Parti, Türkiye'deki demokrat geleneğinin, milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcisidir. AK Parti çok partili siyasi hayatımızda rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun aşmış olduğu siyasi yolunun bugünkü devamıdır. AK Parti dünya egemenlerinin karşısında diz çöken, düğme ilikleyen bir siyasi parti değil; millet ne diyorsa hangi talimatı veriyorsa onu yerine getirmeye çalışan siyasi bir harekettir. Bu siyasi özelliğimizi hiç kaybetmeyeceğiz" dedi.



'MİLLETİN PAZARINDAN GEÇMEYEN, CAMİSİNDE OLMAYAN CUMHURBAŞKANI OLAMAZ'



Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2014'te milletin oylarıyla cumhurbaşkanı seçildiğini belirten Kurtulmuş, "Yetmedi bir adım daha attık. Artık yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle en son 24 Haziran'da yaptığımız gibi sandıktan hem hükümeti hem de devlet başkanını çıkardınız. Biz reform dedikçe Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası, İttihat Terakki Fırkası zihniyeti de geri adım atmak istedi. 24 Haziran seçimlerini hatırlayın; 'Bize oy verirseniz eski sistemi geri gideceğiz' yani 'Cumhurbaşkanını yine Ali Cengiz oyunlarıyla seçelim'. Bırak millet seçsin, kararını vermiş. Çünkü şunu biliyorlar; bu millet cumhurbaşkanını seçtikten sonra milletin çarşısından pazarından geçmeyen, milletin camisinde mescidinde olmayan, milletin derneğinde düğününde bulunmayan, yasını taziyesini tutmayan, milletin türküsünü şarkısını söylemeyen hiç kimse bu ülkede cumhurbaşkanı olamayacaktır" diye konuştu.



'CUMHUR İTTİFAKI MASABAŞI ANLAŞMASI DEĞİLDİR'



AK Parti'li Kurtulmuş, 'cumhur ittifakı'nın 'masabaşı anlaşması' olmadığını kaydederek, "'Sana şu kadar, bana bu kadar' pazarlığı hiç değildir. 'Cumhur ittifakı' siyasi parti yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma da değildir. 'Cumhur ittifakı' 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı milletimizin 'Allahu ekber' diyerek kurduğu bir mücadeledir, ortaklıktır, bir dayanışmadır. 'Cumhur ittifakı' selaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır" dedi.



İŞTE DENİZLİ'NİN 19 ADAYI



AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, konuşmasının ardından 19 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Adı açıklanan adaylar, tek tek sahneye çıktı. Adayların açıklanmasının ardından toplantı sona erdi.



AK Parti'nin Denizli adayları şöyle:



Acıpıyam : Hulisi Şevkan



Babadağ : Selim Demirezen



Baklan : Yusuf Gülsever



Bekilli : Mustafa Çoban



Beyağaç : Mustafa Akçay



Bozkurt : Hamdi Cin



Buldan : Mustafa Şevik (MHP) İttifak



Çal : Fethi Akcan (MHP) İttifak



Çameli : Cengiz Arslan



Çardak : Hüsnü Yılmaz



Çivril: Niyazi Vural



Güney : Halil Ayhan



Honaz : Turgut Devecioğlu



Kale: Salih Sağınç



Merkezefendi : Muhammet Subaşıoğlu



Pamukkale: Avni Örki



Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş



Serinhisar : Şeref Turan



Tavas : Hüseyin İnamlık



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Salondan detay



-Zeybekci ve Kurtulmuş'dan detay



-Zeybekci'nin konuşması



-Kurtulmuş'un konuşması



Adayların tanıtılması



Haber: Ramazan ÇETİN-Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı

THY Birçok Seferini İptal Etti

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti