DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Bakan Kurum: Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'ya gelerek, değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Burada vatandaşlarımıza yapılması gereken her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kriz masası kurulan Malatya Valiliği'nde toplantı yaptı. Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diliyorum" diyerek, şunları söyledi:

"Bu süreçte tüm Türkiye birliğin, beraberliğin ne olduğunu tüm dünyaya net bir şekilde gösterdi. Depremin olduğu andan itibaren 81 ilimizde, 82 milyon vatandaşımızın yüreklerinde Elazığ vardı. Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımız vardı. Bu çerçevede herkes seferber olmak suretiyle, yaralılarımızı kurtarmak suretiyle, enkazları kaldırmak faaliyetlerine destek verdiler ve bu destek halen devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri yapan güvenlik güçlerimize, AFAD Kızılay , UMKE'mize, diğer illerden gelen itfaiyelerimiz var. Arama kurtarma ekiplerimiz var. Sivil toplum ekiplerimiz var. Cansiperane bir şekilde çalışmalarını yaptılar. Ben hepsine şükranlarımı sunuyorum. Biz de bakanlık olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğümüz, tüm ekiplerimizin deprem olduktan 2 saat sonra olay yerine intikali hemen başladı. Tüm illerimizden gelen ekiplerimizle Malatya'da, Elazığ'da sahada hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalıştık. Toplamda 1000 kişilik ekibimiz ile hasar tespit çalışmalarımıza başladık."

'VALİLİĞE 5 MİLYON LİRA MADDİ DESTEK YAPILDI'

Malatya'da şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarında, Battalgazi Pütürge ve Yeşilyurt 'ta toplam 430 yıkık, 4 bin 128 ağır hasarlı, 20 tane de acil yıkılacak bina olduğunun belirlendiğini ifade eden Bakan Kurum, "Teknik çalışmalarımız Malatya için hızlı bir şekilde devam ediyor. Malatya'mızda depremden etkilenen 14 altyapı tesislerine ilişkin hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak, belediyemizin altyapılarında herhangi bir sorun olmadığını, Malatya Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri'mizin altyapı taleplerine dair de destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu eksikleri gidermek amacıyla üyelerimize, belediyelerimize kaynak aktardık. Valiliğimize, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderilmesi amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 5 milyon lira, AFAD'a 3 milyon lira yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'mıza da 3 milyon lira maddi destek yapıldı. Bu kapsamda Büyükşehir belediyemize de 3 milyon lira maddi destek sağlıyoruz. Burada vatandaşlarımıza yapılması gereken her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız. Bugün ilçelerimizde incelemeler yapacağız. Kale, Doğanyol, Pütürge, Yeşilyurt'ta ve Battalgazi'nin köylerinde incelemeler yapacağız. Ağır hasarlı ve yıkık binalarımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile, hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın konut ihtiyacını, barınma ihtiyacını giderecek çalışmalar yapılması talimatını vermişlerdir. Bu çerçevede yine Malatya'mızın köylerinde de Doğanyol'da, Kale'de, Yeşilyurt ve Battalgazi'nin köylerinde temel üzerine çelik konstrüksiyon binalar inşa edeceğiz. Bugün ilçelerimizde yapılacak konutların yerlerini tespit edeceğiz. Ön tespit çalışmalarına göre toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız sahada proje çalışmalarına başlatacak. Elazığ'da ne yaptıysak Malatya'da da onu yapacağız. Depremden dolayı vefat eden vatandaşlarımız var. Ağır hasarlı binalardan taşınmak zorunda kalan vatandaşlarımıza da kira yardımı, taşınma yardımı vermek suretiyle destek sağlayacağız. Konutların yapımına, şubat sonu, mart başı başlayacağız. En geç yıl sonuna kadar tamamlanacak sürecimizi de inşallah başlatmış olacağız. Malatya'mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm Türkiye olarak bu birlik beraberlik içerisinde, deprem sürecinde zarar gören vatandaşlarımızın da yaralarını en kısa zamanda sarılacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Kurum, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte riskli binalarda incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Murat Kurum'un Malatya Valiliğinde karşılanması

Toplantıdan detaylar

Murat Kurum'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, iş yerine çarptı

BURSA'da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, hareket edip, 200 metre ilerledikten sonra bir iş yerine çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin T. (47), kullandığı 34 GM 5904 plakalı TIR'ı yol kenarına park etti. Bünyamin T.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, bir süre sonra hareket etti. Yaklaşık 200 metre ilerleyen TIR, bir iş yerinin tentesini kırıp yan taraftaki Ali Aydın 'a ait inşaat malzemeleri satan dükkanın duvarına çarptı. Gürültüyü duyan vatandaşlar, panikle ev ve iş yerlerinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TIR ve çarptığı iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yapılan incelemenin ardından TIR, çağırılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol da yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

TIR'ın hareket ettiği sırada yolda ve çarptığı iş yeri ve çevresinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

'CAN KAYBI OLMADIĞI İÇİN SEVİNÇLİYİZ'

Kazada dükkan duvarının ve içerideki malzemelerin zarar gördüğünü söyleyen iş yeri sahibi Ali Aydın, " Sabah namazından çıktıktan sonra, sürücüsü TIR'ın el frenini çekmediği için kendi kendine hareket etmiş. Komşunun dükkanını sıyırdıktan sonra bizim dükkanımıza çarpmış. Küçük çaplı maddi hasarlarımız var. Lavabo, klozet, soba boruları, çelik kova gibi malzemelerimiz zarar gördü. Duvarımız yıkıldı. O anda 5-6 kişi yan taraftaki lokantanın önündeydi. Allah'a şükür kimsenin canı zarar görmedi" dedi.

Kaza anında TIR'ın çarptığı dükkanın yan tarafındaki iş yerinde olduğunu söyleyen Ertuğrul Temel ise, "Olay anında içeride çalışıyorduk. Vites dişlisi kırıldığı söylenen TIR, sürücüsüz şekilde geldi. Büyük bir ses geldi. Kaza olduğunu görünce dışarı çıktık. Bizim dükkanın tentesini sıyırdı, yan dükkana girdi. Önünce insan çıkmadı, büyük bir felaket olabilirdi. Bir anda büyük bir ses geldi. Bizler de sesten korktuk" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın, yolcu indiren bir minibüsün durduğu anda yanından geçerek, inşaat malzemeleri satan dükkanın duvarına çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Hasar gören iş yerinden detaylar

-Röportajlar

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Semih ŞAHİN -Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu o anları anlattı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün Çinli çocuk turistle yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atladıktan sonra travertenlere düşerek yaralanan pilot Kamil Can Turan (23), hastaneden taburcu oldu. Travertenlerin üzerinde türbülanslı havaya denk geldiği için kanadın kapandığını söyleyen Turan, o andaki amacının paraşütteki yolcuyu en güvenlik şekilde yere indirmek olduğunu belirti.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, turist olarak gelen Çinli bir çocukla, Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, dün tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti. Turan ve Çinli çocuk, paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlarda travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa taşıdı. Düşme sırasında Çinli turist yara almadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, olay anının anlattı. 4 yıldır yamaç paraşütü pilotu olduğunu ifade eden Turan, "Çinli turistle birlikte 450 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'nden uçtuk. Her zamanki rotamızı kullandım. Havada uçmaya müsaitti. Travertenlerin üzerinden geçerken ters bir türbülanslı havaya denk geldik. O sırada kanat kapandı, aldığım eğitimlerde burada kendini gösterdi. Amacım yolcuyu koruyarak güvenlik şekilde indirmekti. Güvenli bir şekilde en iyi inebileceğim yer yakın olan travertenlerdi. Sert bir iniş oldu. İnişin ardından hemen yolcuyu kontrol ettim. Kendisinin durumu gayet iyiydi. Daha kötü bir sonuç olabilirdi ama aldığımız eğitimler ve tecrübeden dolayı hafif şekilde atlattık" dedi.

Turan, bir süre dinlendikten sonra Pamukkale'de uçmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kamil Can Turan'ın daha önceki bir uçuşundan görüntü

Turan ile röp.

Travertenlerdeki paraşütten görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Reyhanlı 'daki Suriye sınır hattına ulaştı. Komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Askeri araçların geçişinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Bulgaristan'da grip alarmı, 700 okulda eğitime ara verildi

BULGARİSTAN'da yaşanan grip salgını ülke geneline yayılırken, 13 ilde alarma geçilerek grip salgını ilan edildi, 700 okulda eğitime ara verildi. Devlet Ulusal Sağlık Müfettişliği Müdürü Doktor Angel Kumçev, ülkede H3N2 tipi gribin yaygın olduğunu belirterek, bu grip çeşidinin bağışıklığı güçlü olan yetişkinlerden ziyade, çocuk ve gençleri etkilediğini söyledi.

Bulgaristan'da grip salgınının yaygınlaşmasıyla, 28 ilden 13'ünde grip salgını alarmı verildi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya , Burgas, Veliko Tırnovo, Montana , Plovdiv, Küstendil, Blagoevgrad ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Ülke genelinde 700 okulda 6 Şubat gününe kadar eğitime ara verildi. Bulgaristan'da enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar hastanelerinde seferberlik ilan edilirken, izole edilmiş özel odalar düzenleniyor. Hastanelerde ayrıca, planlı ameliyatlar, hamile kadınların rutin kontrolleri yapılmazken sağlık kurumları salgın nedeniyle hasta ziyaretlerine kapatıldı.

Devlet Sağlık Müfettişliği Başkanı Doktor Angel Kunçev, ülkede H3N2 tipi gribin yaygın olduğunu belirterek, bu grip çeşidinin bağışıklığı güçlü olan yetişkinlerden ziyade, çocuk ve gençleri etkilediğini söyledi. Bulgaristan'da salgından etkilenenler hastanelere başvururken, sokaklarda da maske takarak dolaşıyorlar.

HASKOVA'DA YAŞAYAN TÜRKLERDE GRİP TEDİRGİNLİĞİ

Yaklaşık 30 bin Türk'ün yaşadığı Haskova kentinde Türkler grip salgını nedeniyle tedirgin olduğunu dile getirdi. Grip salgının bölgede ve Türk köylerinde yaygın olduğunu söyleyen soydaşlar, gripten korunmak için sokağa fazla çıkmadıklarını söyledi. Daha önce böyle bir salgınla karşılamadıklarını ifade eden Haskova Eski Cami imamı Mümin Ramadan, çocuklara 2 hafta izin verdiğini söyledi. Grip nedeniyle sürekli uyarılar yapıldığına vurgu yapan Ramadan, "Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerde biri burası. Burası grip salgının yaşandığı en yoğun bölgelerden biri. Okullar 2 hafta tatil edildi, grip salgını nedeniyle, bende kuran kursuna gelen çocuklara 2 hafta grip izni verdim. Salgın yayılmasını önlemek için Bulgar televizyonların sürekli uyarılar yapıyorlar. Sokağa gerekmedikçe çıkmayın diye ama bizim işimiz gereği çıkmak zorundayız" dedi.

Haskova'da ilkokula giden Minay Aliy, sınıf arkadaşlarının çoğunun grip olduğunu ve bu yüzden okullarının tatil edildiğini belirterek, "Okulum grip salgını nedeniyle tatil edildi. Arkadaşlarım hepsi grip oldu. Tatil nedeniyle evde sürekli oturmaktan sıkıldığım için biraz parkta oynamak için annemle dışarı çıktık" dedi.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Haskova'da yaşayan Şükran Hüseyinov, daha önce böyle bir salgın görmediklerini belirterek, "Salgından dolayı 4 gün önce grip oldum. Çocuğum da grip hastası, hastaneye gidiyoruz. Grip salgını bu bölgede çok yoğun. Daha önce böyle bir şey görmedik" dedi. Haskova'nın köylerinde oturduğunu söyleyen soydaşlardan Aysel Ahmetov ise "Köyümüzde herkes grip oldu. Hiç böyle salgın görmedik. Bu salgın Bulgaristan'ın tamamında etkili olduğu söyleniyor. Bende grip oldum. Hastaneye tedavi için gittiğimde yoğun bir kalabalık vardı. Muayene edip ilaç verip gönderdiler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HASKOVA

Haskova Devlet Hastanesi

Hastane tabelası

Vatandaş röp.

Maskeyle yürüyenler

Kent merkezinden

Detay görüntü

Maskeli çocuklar ile röp

İmam Mümin Ramadan ile röp.

Bulgaristan bayrağı

Detay görüntü

Tarihi yapılardan detay

Banklarda oturanlar

Farklı açılardan detaylar

SOFYA

Hastanelerden detaylar

Hastane içinde sıra bekleyenler

Maske ile dolaşanlar

Sofya sokaklarından detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/BULGARİSTAN,

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Başkan Okumuş: Deprem olacağı muhakkak, biz de hazırlığını yapıyoruz

ELAZIĞ Sivrice'de meydana gelen depremi 3 ay önce tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, son olarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesini işaret edip, uyardı. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da "Deprem olacağı muhakkak, biz de hazırlığını yapıyoruz. İnşallah kaliteli ve sağlam binalar yapmamız lazım, bunu yaptığımız taktirde can kaybının daha az olacağına inanıyoruz" dedi.

Geçen 6 Ekim günü katıldığı televizyon programında, depreme karşı uyarılarda bulunarak, Elazığ'ın Sivrice ilçesini işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uyandığını belirtip, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi çevresinde 507 yıldır deprem olmadığını söyledi. Görür, "Orasıyla ilgili kaygı duyuyorum" dedi.

27 BİN 324 YAPI STOĞU VAR

Görür'ün bu açıklamalarının ardından dikkatler, Kahramanmaraş merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan, 75 bin nüfuslu Türkoğlu ilçesine çevrildi. 5'i merkezde olmak üzere 44 mahalleli ilçede, 433'ü kamu olmak üzere toplam 27 bin 324 yapı stoku bulunuyor. Bunlardan 9 bin 305'i ilçe merkezinde yer alıyor.

'YIKIM TEHLİKESİ OLAN HERHANGİ BİR YER YOK'

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise, ilçenin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan bir sanayi ilçesi olduğunu söyledi. İlçede en fazla 6 kata ruhsat verildiğini, bunun da belirli bölgeler için geçerli olduğunu ifade eden Okumuş, "Yaptığımız binalar 6 katlı ama belli bir bölgede. Yapı denetim firmaları ve belediyemizin denetlemesiyle sağlam ve kaliteli yapılan binalar. Zaten problem, eski binalarda. Eski binalar da bir veya iki kat şeklinde. Burada yıkım tehlikesi olan herhangi bir yer yok. Kamu kurum binalarının da yaklaşık yüzde 80'i yenilendi. Şu anki belediye binası, hükümet konağı, devlet hastanesi ve okulların da yüzde 80'i yenilendi. Yani Cumhurbaşkanımızın himayelerinde son 18 yıldır zaten bunla ilgili çalışmalar yapılıyor, biz de bunu titizlikle ilçemizde uyguluyoruz" diye konuştu.

'BİNALAR SONDAJ ÇALIŞMALARINDAN SON YAPILDI'

Her depremin ardından yüksek katlı binaların gündeme geldiğini belirten Okumuş, bunun yanlış olduğunu söyledi. Okumuş, şöyle konuştu:

"Şunu belirlememiz lazım, aktif fay hattında olan şehirlerde yüksek katlı binalar yapmalı mıyız, yamamalı mıyız? Yoksa sağlam mı yapmalıyız? Buna bakmak lazım. Fay hattı haritalarındaki şehirlerin hepsinde zorunlu olarak hep 1 kat, 2 kat getirelim, ne şehriler büyüyebilir ne de burada çalışan insanlara kiralık ev yapabiliriz. 1 katlı, 2 katlı şehir büyümez, 6 kat da devasa bir kat değil, gökdelen değil. Yani 5 artı 1 ve o da belli caddelerde var. Biz bunun hassasiyetiyle 11 tane mimar ve mühendis aldık. Yapılan binaları denetliyoruz, statiğini denetliyoruz yapı denetim firmalarıyla beraber. Şu anki yapılan binalar depreme dayanıklı. 6 kat olan yerlere yaklaşık 100 civarında jeolojik sondajlar yapıldı. Bu sondajlar neticesinde yapılmakta, yani kafamıza göre kat artışı yok."

'FAY HATTI ÖLDÜRMÜYOR, KALİTELİ BİNALAR YAPMADIĞIMIZDAN OLUYOR'

Tüm binaların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Okumuş, şunları söyledi:

"Deprem olacağı muhakkak, biz de hazırlığını yapıyoruz. İnşallah kaliteli ve sağlam binalar yapmamız lazım, bunu yaptığımız taktirde can kaybının daha az olacağına inanıyoruz. Bu binalar 2014'ten önce de imar planına işlenmişti, bizim zamanımızda da bunlar devam etti. Yani bize düşen depreme dayanıklı binalar yapıp Türkoğlu halkının hizmetine sunmak. Bu da en fazla 5 artı 1. O da belirli bir caddenin üzerinde, tamamına verilmemiş, şu anki imar planının toplamının yüzde 10'una tekabül eden bir yer. İstihdamı, buraya çekebilmek için sağladık. İstihdamla burası büyüyor ama yarın bir gün depremde yıkılmaması için elimizden gelen gayreti, mühendis arkadaşlarımızla birlikte gösteriyoruz. Türkoğlular tedirgin olmasınlar, fay hattı Türkiye'nin gerçeği. Burada fay hattı öldürmüyor, kaliteli binalar yapmadığımızdan dolayı oluyor ama şu anda kaliteli binalar yapılıyor, yeni binalarımızın hepsi kaliteli. Eski binalar da 1 katlı 2 katlı, bunlarda da sıkıntı olacağını zannetmiyorum."

'15 BİN DÖNÜM ALANDA YENİ TÜRKOĞLU'NU KURACAĞIZ'

Türkoğlu'nun lojistik merkez ve organize sanayi bölgesi ile cezaevi kampüsünü barındırdığını, ilçede yeni organize sanayi bölgeleri için çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Okumuş, bunların yaratacağı istihdam nedeniyle yeni konutlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Başkan Osman Okumuş, "Bizim bununla ilgili üç seneden beri çalışmamız var. Türkoğlu'nun, TOKİ Konutları'nın olduğu yerden Yeşilyöre 'ye kadar yaklaşık 15 bin dönüm alanda, 'Yeni Türkoğlu' kurulmasıyla ilgili imar planı çalışmamız var, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'yle. İnşallah imar planı bittiğinde yeni yapılan binaların oraya taşınmasını, oraya yapılması için elimden gelen gayreti gösteriyoruz. Yani belediye başkanı da sonuçta bir insan ve depremde insanların ölmemesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bundan sonra da yeni Türkoğlu'yla ilgili, zemini fay hattından daha uzak yerlerde, imar planı çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

Okumuş, fay hattının tren yolunun altından geçtiğini, Elazığ'dan başlayıp Malatya, Adıyaman Gölbaşı ve Pazarcık 'tan Türkoğlu'na, burada da Amik Ovası 'ndan Hatay'a kadar giden bir koridor oluşturduğunu kaydederek, kurulacak yeni Türkoğlu'nun, mevcut ilçenin üst tarafında olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Türkoğlu'nun drone görüntüsü

Belediye binası ile hükümet konağı

Belediye binası

Osman Okumuş ile röp.

Osman Okumuş'tan detay

İlçedeki binalardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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