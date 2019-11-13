DHA YURT BÜLTENİ - 12

YPG/PKK'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerinin de desteğiyle iletişime geçtiği YPG/PKK'lı terörist M.S.Ç (19) ile V.İ.'yi (20) ikna etti. Örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e geçerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 ve 2015 yıllarında terör örgütü YPG/PKK'ya katılan teröristler M.S.Ç. (19) ile V.İ. (20), yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır'daki ailelerine telefon açtı. Örgüte katıldıkları için pişman olduklarını, ancak ellerinden kaçmaya korktuklarını anlatan teröristlerin aileleri, durumu emniyet birimlerine aktardı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S.Ç. ve V.İ. ile iletişime geçerek, teslim olmaya ikna etti. Yapılan çalışma sonucu, emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Teröristlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER: HATAY,

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Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçt

Rus Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi ile '151' borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden saat 12.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı, 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 13.00 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. '151' borda numaralı savaş gemisi 'Azov' ise saat 13.15'te Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemilerinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Ereğli'de iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, telefon ve aksesuarları satışı yapan iş yeri kurşunlandı. Polis, 11 kovan tespit ederken, soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Yukarı Sokak'taki telefon ve aksesuarları satan iş yerinde meydana geldi. Sabah iş yerine giden Rıfat Oğuz, dükkanının kurşunlandığını fark etti. Şoka uğrayan Rıfat Oğuz, polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde incelemede bulundu. Polis dükkanın kepenk, tabela ve camlarına kurşunların isabet ettiğini tespit etti. İş yeri ve çevresinde toplam 11 kovan tespit edildi. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kurşunlanan dükkan

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-İş yerinden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Kütahya'da gerçeği aratmayan maden ocağı tatbikatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından organize edilen ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'nün de katıldığı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ulusal maden tatbikatında senaryo gereği göçük altında kalan 157 işçiden 139'u, gerçeği aratmayan koşullarda kısa sürede ocaktan çıkarıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından organize edilen ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği ulusal maden tatbikatı, Kütahya Valiliği, AFAD, UMKE, Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı ilçesindeki Afet Koordinasyon Kurulu'nun katılımı ile birlikte Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda sabah saatlerinde başladı. Tatbikatı Kütahya Valisi Ömer Toraman, Alay Komutanı Mustafa Çekiç, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, TKİ Genel Müdür Yardımcı Mehmet Uygun, GLİ İşletme Müdürü Recep Çelik de izliyor. ETKB Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın da canlı olarak Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezi'nden izlediği tatbikat, Türkiye'de bu ölçekte yapılan ilk olma özelliğini taşıyor. Tatbikatta bakanlığın Soma ve Ermenek gibi yer altı kazalarının ardından insiyatif alarak yapmış olduğu çalışmalar, tatbikatlar ile acil durum bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

SENARYO: 157 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesine bağlı Tunçbilek Beldesi'ndeki Ömerler Yer Altı Ocağı'nda sabah saat 9.30 sularında başlayan tatbikatta senaryo gereği 157 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Maden ocağında kalan işçiler için hemen çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede göçük altındaki 157 işçiden 139'una ulaşılarak çıkarıldı. Kütahya Valisi Ömer Toraman, gerçeği aratmayan koşullarda yapılan tatbikatın başarıyla devam ettiğini ifade ederek, "Garp Linyitleri İşletmesi Ömerbey yer altında bu sabah 09.30 itibariyle bir göçük ihbarı alınması üzerine ilk müdahale gerçekleştirildi. Personel takip sisteminden teyit edildiği üzere olayın meydana geldiği saat itibariyle 157 personelimiz ocak içerisinde bulunuyordu. Olayın meydana geldiği andan itibaren bunların tahliyesi için arkadaşlar gayret gösterdiler. Şu ana kadar 139 madencimizin sağlıklı bir şekilde tahliyeleri gerçekleştirildi. Ocakta kaldığı düşünülen 18 arkadaşımıza ise ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Bunlardan muhtemel yaralı olma durumlarına göre ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapacaklardır. Teknik olarak tedbirleri işletme müdürlüğü tarafından alınmıştır. Ümit ediyoruz en kısa zamanda da kalan 18 madenci kardeşimize ulaşırız ve tahliyelerini sağlarız" dedi.

Tatbikatta senaryo gereği maden ocağındaki göçükten çıkarılan işçiler, kurtarma ekiplerince ambulanslara taşındı. Ocakta kalan diğer işçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Maden ocağından görüntü

-Saha üstü çalışma görüntüsü

-Yaralılardan görüntü

-Vali Toraman'ın açıklaması

-Drone ile çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

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Prof.Dr. Kutoğlu: Karadeniz'de faylanma varsa incelenmesi gerekiyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Karadeniz'deki fay hattının İstanbul'a kadar uzandığını söyleyerek, "Karadeniz üzerinde devam eden ve İstanbul üzerine doğru uzanan bir faylanmaya da dikkat çekiliyor. Bu çok önemli. İstanbul'un önüne doğru Karadeniz'de bir faylanma var ise bunun acil olarak incelenmesi gerekiyor" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen konferansta Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Karadeniz'deki fay hattı ve depremle birlikte oluşabilecek tsunamiye dikkat çekti. Yaptıkları deprem araştırmalarını anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, "Biz Türkiye genelinde kaymaları 1 hafta boyunca inceledik. Her gün birkaç milim de olsa Türkiye olarak bazen batıya, bazen doğuya, bazen kuzeye, bazen güneye kayıyoruz. Bu kaymalar bazen yeryüzündeki gerilimi artırır bazen azaltır. Hep Marmara Bölgesi konuşuluyor. Olası bir Marmara depreminden bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'de deprem incelemelerinin başladığı ve kayıt edildiği 1930'lu yıllardan bu güne Kuzey Anadolu Fayı olağanüstü bir fay ve sürekli batıya doğru kırılıyor. Diğer bölgeler için bir şey söylenemiyor ama Marmara Denizi içerisinde büyük bir depremin olacağı kaçınılmaz gibi görünüyor. Herkes Marmara Bölgesi'ni konuşuyor. Ülkemizde o kadar çok faylanma var ki biz daha pek azını ortaya koyabilmiş durumdayız" dedi.

'KARADENİZ'DE İSTANBUL'A DOĞRU UZANAN BİR FAY VAR'

Karadeniz'deki fay hattında Rus bilim insanlarının yaptığı araştırmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle dedi:

"Hemen önümüzde Karadeniz boyunca devam eden faylanmalar var. Öyle ki Karadeniz üzerinde devam eden ve İstanbul üzerine doğru uzanan bir faylanmaya da dikkat çekiliyor. Bu çok önemli. İstanbul'un önüne doğru Karadeniz'de bir faylanma var ise bunun acil olarak incelenmesi gerekiyor. Çünkü bu bölgelerde çok büyük projelerin hayata geçirilmesi de gündemde. Bu konuda iki bilim insanının çalışması var. Bakıldığında Türkiye'de en çok etkilenecek bölge Batı Karadeniz Bölgesi olarak gözüküyor. Orta Karadeniz'e doğru bu etkinin azaldığını görüyoruz."

KARADENİZ'DE TUSUNAMİ TEHLİKESİ

Prof. Dr. Kutoğlu, Karadeniz'de depreme bağlı olarak 0.5 metre ile 1 metre arasında tsunamilerin de meydana gelebileceğini ifade etti. Karadeniz'de geçmiş yıllarda büyük depremlerin meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, "Geçmişe dönük bakıldığında Karadeniz'de çok sayıda büyük deprem meydana gelmiş. Kavarna'da 7 büyüklüğünde, Gürcistan'da 6.5 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş. Bunlar Kuzey Anadolu Fayı gibi sıklıkla değil bin yılda 1500 yılda bir meydana gelen depremler. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı çok çalışılmış ama Karadeniz'deki faylanmalar konusunda bir çalışma yapılmamış durumda. Bizler planlama yaparak bu olasılıkları gözden geçirmeliyiz. Deniz içerisindeki deprem küçük denizlerde tsunami yaratmayabilir. Ancak deniz içerisinde depreme dayalı heyelan olursa, o zaman 15-20 metre büyüklüğünde tsunami meydana gelebilir. Bizim bu tehditlere karşı hazır olmamız gerekiyor. Bizim araştırmacılar olarak görevimiz vatandaşlarımızı ve yetkilileri uyarmaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Konferanstan detaylar

-Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun açıklamaları

-Karedeniz ve İstanbul üzerinde oluşabilecek depremin etkileri açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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