DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ŞEHİT TEĞMENİN BABA EVİNDE GÖZYAŞI

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Harekatı' sırasında şehit düşen Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki baba evinde gözyaşı var. Şehidin babası Seyit Aydın, taziyeleri kabul ederken, "Vatan sağ olsun" dedi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe Harekatı' sırasında teröristlerin önceden bölgeye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın naaşı, dün gece Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi. Şehit Teğmen Raşit Aydın'ın, Geyve Melekşesolak Mahallesindeki baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehit evinde taziyeye gelenler gözyaşlarını tutamadı. Kadın jandarma astsubay, şehit annesi Zeynep Aydın'ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Şehit babası Seyit Aydın taziyeleri kabul ederken, "Vatan sağ olsun" dedi. Şehidin cenazesi Geyve Sinanbey Merkez Camii'nde ikindi nazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Melekşesolak Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin baba evinden görüntü

-Yakınlarının birbirlerine sarılıp ağlaması

-Şehidin annesinden görüntü

-Taziyede bulunanlardan görüntü

HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya),

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2)HASANKEYF'TE 4 TERÖRİSTİN TESLİM OLMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik güçlerince mağarada kıstırılan, aralarında, geçen yıl 8 askerin şehit olduğu saldırının faillerinin de bulunduğu PKK'lı 4 teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Hasankeyf ilçesinde jandarma özel ve polis özel harekat ekiplerinin katımıyla 28 Mayıs günü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kelekçi köyü kırsalındaki mağarada bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçleri teröristlere 'telsim ol' çağrısında bulundu. Bir süre sonra PKK'lı 4 terörist, mağaradan çıkarak teslim oldu. Teröristlerin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yapılan incelemede, teröristlerin 'Şiyar' kod adlı İ.A., 'Mahir' kod adlı U.T. ve İran uyruklu 'Hemin' kod adlı H.O. ile Irak uyruklu 'Kemal' kod adlı K.Y. olduğu saptandı. Teröristlerden H.O. ile U.T'nin 4 Ekim 2018'de, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyünde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 8 askerin şehit olduğu saldırının faili oldukları tespit edildi.

Teröristlerin saklandıkları mağarada güvenlik güçlerince yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen teröristlerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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Teröristlerin teslim olma anı

Operasyonun düzenlendiği bölge

Genel ve detay görüntü

Haber: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ-Kamera: BATMAN,

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3)SOKAK ORTASINDA BABA ŞİDDETİ, 2 OĞLUNU TEKME TOKAT DÖVDÜ



KÜTAHYA'da inşaat işçisi baba, 6 ve 8 yaşındaki 2 oğlunu komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle sokak ortasında tekme tokat dövdü. Mahalle sakinleri tarafından şiddet anlarının anbean kaydedildiği olayın ardından gözaltına alınan baba, mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. 2 çocuk ise devlet korumasına alındı. İnşaat işçisi İbrahim S. (43), dün oğulları M.E.S. (8) ile M.S.'yi (6), komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle Gaybiedendi Mahallesi Fırat Sokak'ta tekme tokat dövdü. Babanın çocuklarına uyguladığı şiddeti, mahalle sakinleri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Ardından da polisi arayarak, bulundu. Kısa sürede sokağa gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, oğullarını döven baba İbrahim S.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra karakola götürülerek, ifadesi alınan İbrahim S., çocuklarını dövmediğini iddia etti. Oğullarına yola yumurta attıkları için sadece kızdığını ardından da eve götürüp, nasihatta bulunduğunu savundu. Bu sabah adliyeye sevk edilen İbrahim S., adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Baba şiddetine maruz kalan 2 kardeş ise savcılık talimatıyla, devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Polisin babaanne ile konuşması

-Çocukların camdan bakarken görüntüsü

-Babanın polislerle konuşması

-Çocukların komiserle emniyete gelmesi

Haber-Kamera: KÜTAHYA,-

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4)MARMARİS'TE TELEFON DOLANDIRICIĞI ŞÜPHELİSİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, telefonla aradığı 72 yaşındaki Y.T.'yi (Yıldız Toker), banka hesabından terör örgütlerine para aktarıldığı yalanıyla korkutup, 150 bin lirasını dolandırmak isteyen çete üyelerinden 1'i, polis tarafından suçüstü yakalandı. Polis, dolandırıcının birlikte hareket ettiği diğer kişilerin de yakalanması için 3 ilde operasyon başlattı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son 15 gün içeresinde 10 kişinin telefon dolandırıcıları tarafından arandığının tespit edimesi üzerine harekete geçti. Geçen 26 Mayıs Pazar günü, telefon dolandırıcıları tarafından arandığı tespit edilen Y.T.'nin villasına giden polis ekipleri, kendisiyle görüşüp, plan yaptı. Polislerden bir kısmı evde Y.T. ile beklerken, kargo görevlisi ve taksi şoförü görünümündeki polisler de dışarıda Y.T.'nin vilasının çevresinde önlem aldı. Bu sırada Y.T.'yi tekrar arayan telefon dolandırıcıları, "Terör örgütü üyelerine hesaplarınızdan para aktarıldığı bilgisine ulaşıldı" diyerek, bankalarda kaç lirası bulunduğunu sordu. Bunun üzerine Y.T., bankalardaki parasının miktarını ve ev adresini telefondaki kişiye söyledi. Bu konuşmanın ardından dolandırıcı, Y.T.'ye, "150 bin lira hazırlayın. Polis arkadaşımız gelip, verdiğiniz adresten parayı teslim alacak, üzerinizdeki suçlamalar kalkacak" diyerek, telefonu kapattı. Bu telefon konuşmasının ardından polis, bekleyişe geçti. 48 saatlik bekleyiş sonrasında, şebeke üyesi bir erkek, dün (çarşamba), Y.T.'nin villasına gelip, parayı istedi. Bunun üzerine evdeki sivil polisler, bir anda ortaya çıkıp, H.A.'yı yakaladı.

Hırsızlık, yağma, yaralama gibi çok sayıda suçtan poliste kaydı bulunan H.A.'nın, Şanlıurfa'dan Marmaris'e gelelerek 5 yıldızlı bir otelde kaldığını, dolandırmaya çalıştıkları 10 kişiden toplam 3 milyon lira parayı toplamayı, sonra Antalya'ya gitmeyi planladığını anlattığı öğrenildi. H.A.'nın, dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu, ağlarına düşürdükleri Ege ve Akdeniz bölgesindeki kişilerin adreslerine gidip para ve değerli eşyaları almakla görevli olduğu anlaşıldı. Suç ortaklarının isim ve adreslerini polise veren H.A., yapılan işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis, H.A.'nın verdiği bilgilerden yola çıkarak, diğer şüphelilerinde yakalanması için 3 ilde operasyon başlattı. H.A.'nın henüz kimseyi dolandıramadan yakalandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli H.A.'ın adiyeye sevk edilmesi

-Marmaris Adliyesi'nin dışardan görüntü

(Toplam: 1 dakika 2 saniye-74,8 MB HD görüntü)

(Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



